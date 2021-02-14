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Агент Дональд оправдан

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Сенат США ожидаемо провалил голосование по импичменту Трампа. О очередной раз.
57 сенаторов, включая 7 республиканцев, проголосовали за импичмент, но 2/3 голосов демократы набрать не смогли.
Соответственно, агент Дональд де-факто оправдан. Несмотря на 2 полноценные и 1 неполноценную попытки объявить импичмент Трампу, агент Дональд сумел уйти от обвинений в мятеже и связях с Россией.
После голосования, Трамп пообещал бороться за "величие Америки". Текущий исход голосования оставляет ему возможность участвовать в выборах 2024-го года или раньше, если Байден помрет в ближайший год или два.
Впрочем, демократы наверняка попытаются привлечь его к ответственности через различные суды за различные прегрешения до 2016-го года, когда он не был защищен должностью президента США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6550862.html
Метки: США, Трамп
Оценка информации
Голосование
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 37262 32628
    Вячеслав сегодня в 09:07

      Ну вот… А Трамп боялся… Даже гульфик не помялся…

    • 16620 9990
      Maleos сегодня в 09:30

        “Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам” (из “Катехизиса еврея в СССР”). Относится ко всем дебилам, независимо от их места рождения. Сейчас дебилы всего мира заняты “размышлениями” о том, чем закончится “борьба американских дедушек”

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