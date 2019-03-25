Полное и абсолютное оправдание

Завершение расследование Мюллера стало очевидной победой Трампа, так как формулировки из резюмирующей части доклада Мюллера не содержат прямых обвинений в сговоре Трампа с Кремлем, а раз так, то Трамп не агент Кремля. О чем Трамп радостно поведал в Твиттере с посылом – я всегда говорил, что я не агент Кремля, видите?! На деле, это конечно не убережет его от дальнейших обвинений в прессе в том, что он умело заметал следы, препятствовал расследованию, делал это через третьих лиц, некоторые из которых скрылись от зоркого взгляда Мюллера. Но без расследования, которое могло произвольно наносить удары по окружению Трампа, это будет делать уже труднее, без особых шансов на импичмент. Демократы смирились с тем, что Трамп досидит в Белом Доме до конца срока и сосредоточились на том, чтобы сделать оставшиеся 2 года максимально проблемными для Трампа, опираясь на контроль над Палатой Представителей. Вопрос же о том, является ли "агент Дональд" реальным агентом Кремля, останется предметом веры в стиле "то, что вас не разоблачили, это не ваша заслуга, а наша недоработка". Высказывать эти обвинения теперь станет несколько сложнее, так как после доклада есть риск нарваться на иск от клевете, но в соц.сетях и в маргинальных изданиях связанных с демократами эта тема будет еще долго актуальной в силу того, что огромные финансовые и медийные ресурсы Дем.партии и Сороса, не говоря уже о помощи со стороны Ми-6, были потрачены на создание и навязывание американскому обществу определенного нарратива, определявшего Трампа как предателя, работающего на Кремль. И с публикацией одного доклада этот нарратив конечно не может исчезнуть, хотя возможно, под воздействием неблагоприятных обстоятельств, ему придется видоизмениться.Данная история оказалась выгодной тем, кто ее запустил.Она в значительной степени не дала Трампу получить свободу рук в первые 2 года своего президентства.Она проредила большую часть его команды с которой он пришел в Белый Дом и значительную часть его ближайшего окружения. Короля играет свита, а эта свита в значительной степени подверглась разгрому – на смену ей пришли неоконы, на которых Трамп был вынужден опереться в борьбе с Дем.партией.Она усилила позиции Палаты Представителей и Сената, которые получили возможность вводить законы ограничивающие власть президента США.Она позволила демонизировать Россию в глазах американского обывателя не интересующегося вопросами внешней политики и увеличить поддержку развязыванию новой гонки вооружений.Так что и без главного приза, в виде головы Трампа, заказчики кампании "Трамп – агент Кремля" получили немало.Россию попутно обвинили в том, что "русские хакеры" на службе правительства взломали почту Хиллари Клинтон и выложили в открытый доступ массив переписки, которая ее дискредитировала в некоторой степени.Это вполне могут использовать как основание для новых санкций, теперь уже за "оскорбленную приватность" Клинтон. Это обвинение выглядит скорее как способ отвести от Клинтон и демократической партии обвинения Трампа, который заявляет, что это не он, а Хиллари Клинтон сговаривалась с Россией. Ну а теперь, ссылаясь на доклад Мюллера, демократы будут заявлять – ну вот видите, как она могла договариваться с русскими, если они взломали почту с ее грязным бельем.Тема российского влияния и вмешательства в выборы конечно еще долго не уйдет из американской внутриполитической повестки, причем окучивать ее будут обе правящие партии, как в рамках внутриполитической борьбы, так и в рамках поддержки аппетитов американского ВПК, которому нужен ясный и понятный враг, показывая которого заманипулированному обществу, можно обосновывать дальнейшее увеличение оборонных ассигнований, с устойчивым ростом военного бюджета на 5-7% в год.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4870936.html