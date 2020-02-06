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Агент Дональд оправдан

01:06. 6 февраля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сенат США завершил эпопею с импичментом Трампу. По двум пунктам обвинения демократы ожидаемо не смогли набрать даже простого большинства.



Единственный республиканцем проголосовавшим против Трампа оказался Митт Ромни, который по счастливому совпадению также замешан в коррупционных делишках на Украине, расследования которых добивается Трамп.
Теперь у Трампа фактически развязаны руки и он сможет еще более активно педалировать тему коррупции на Украине и причастности к ней верхушки демократической партии. Ну и про Ромни он не забудет.

А в это время борьба за право бросить вызов Трампу на выборах обостряется.
В стане демократов на последних кокусах в Айове победил открытый гей Буттиджич (если каким-то чудом победит в борьбе за номинацию, а затем и Трампа заборет, то у США будет не только первый президент-гей, но и "первый джентельмен" вместо "первой леди")



 Сторонники Берни Сандерса обвиняют оппонентов в фальсификации выборов – в общенациональном опросе Сандерс сейчас обходит Байдена и Уоррен. Но теперь и геи наступают ему на пятки.
На текущий момент шансы Трампа выиграть выборы в 2020-м году против таких кандидатов весьма высоки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5620376.html

Метки: США, Трамп, юмор

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Агент Дональд оправдан
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