Коротко о разном. Бесы, Голунов и агент Дональд
17:54. 17 июня 2019 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коротко о разном.
1. История с сквером и храмом в Екатеринбурге завершилась. Местный филиал РПЦ заявил, что в сквере ничего строить не будут, но посетовал на зловещие силы, которые, по всей видимости, помешали местным властям организовать нормальные общественные слушанья, а полиции нормально выполнить свою работу.
Строительство храма в другом месте (которое пока не определено) начнут не ранее 2020 года. В завершении истории кто-то повесил на въезде в город табличку "Город бесов" знатно потроллив Соловьева. Табличку вскоре сняли, но местная либеральная пресса с большим удовольствием подхватила эту историю, что не исключает вариантов причастности к троллингу. Повесивших табличку ищут. В целом, для властей от этой истории одни издержки, которые пришлось купировать с самого верха, что наглядно продемонстрировало издержки сложившейся системы управления, когда мелкие локальные вопросы решаются из Кремля. Довелось читать, что якобы история в Екатеринбурге и история с Голуновым (о ней ниже) это часть эксперимента по отработке технологии манипулирования информационными потоками в интересах глушения иных тем методом "встречный пал". Выглядит конечно излишне конспирологично, но как знать. Хотя с другой стороны, я бы поставил на то, что в этих историях идиотизма больше, чем всяких хитрых планов.
2. История с Голуновым и наркотиками продолжает забавно развиваться. Сам Голунов на митинги в свою поддержку не ходит к негодованию защитников Голунова, а полицейские пишут петиции Путину с просьбой не отправлять в отставку уволенных генералов, которые выступают в роли стрелочников. Полицейских можно понять, генералы о всей этой истории были видимо ни сном, ни духом, но их внезапно назначали генеральными стрелочниками, хотя в публичной плоскости вообще нет никаких фактов указывающих на их причастность к делу Голунова. Стоит отметить, что сегодня начали сообщать, что якобы полицейские из ЗАО ГУ МВД массово пишут увольнительные в знак протеста против увольнения генералов. То ли из корпоративной солидарности, то ли в результате проверок. Вся эта история все больше напоминает события 2013 года и с онижедетьми. Когда "честных и порядочных людей без причины прессовала злая полиция преступного режима". Полицию кстати там тоже сдали, после чего пошли первые увольнения ментов в стиле "оно нам надо". Тут у нас вместо "онижедетей" – "онжежурналист" и увольнение стрелочников из МВД. Полагаю, что эта история еще далеко от завершения и определенные последствия у нее еще будут. Так что продавцы мерча с упоминанием Голунова еще немного подзаработают на принтах.
Стоит отметить, что и в этой истории обе стороны апеллируют к Путину, минуя предшествующие инстанции.
UPD: В МВД прокомментировали, что по официальным данным подано 2 рапорта на увольнение https://www.gazeta.ru/social/news/2019/06/17/n_13103017.shtml
3. США. размещают в Польше дополнительные войка. Шаг давно анонсированный и ожидаемый. С 2015 года бюджет Пентагона на операции в Восточной Европе устойчиво растет (и далее будет только возрастать), а контингент США в Восточной Европе увеличивается, как и расходы на местные армии (помощь, обучение, военные учения) по линии Пентагона. Польша пока "Форт-Трамп" не может до конца пролоббировать (а это проект на 3-4 млрд. долларов) в основном из-за позиции израильского лобби, которое хочет вынудить Польшу заплатить за геноцид евреев и тормозит этот вопрос через Конгресс и Сенат США. Но есть и другие способы привлечь американские войска на свою территорию. Стратегия в Вашингтоне на этот счет уже есть (принята еще при Обаме) , программы эти профинансированы и обеспечены материальными ресурсами. США, как обычно при Трампе, пытаются часть издержек переложить на Польшу и с учетом согласия поляков оплатить как минимум половину базы "Форт-Трамп", США скорее всего добьются своего.Россия скорее всего будет симметрично наращивать свои возможности на западном направлении и в Калининградском анклаве. В целом, рутина новой Холодной войны, от которой в ближайшие годы никуда не уйти.
4. Американская пресса недовольна тем, что Россия "слабо реагирует" на заявления NYT о том, что США организовали кибер-атаку на российские энергосистемы. Вместо обсуждения реакции Кремля приходится обсуждать реакцию Трампа, который обозвал авторов этой "информации" врагами народа. Само собой последовали обвинения, что "агент Дональд" (оправданный комиссией Мюллера) снова делает для Кремля "грязную работу" и нападает на свободные СМИ, используя "российскую риторику". Ну а чего они тогда от Кремля хотели – знай себе наблюдай, как "агент Дональд" подбрасывает в твиттере дрожжей в сортир американских Fake-News (официальный термин утвержденный Белым Домом). Все это конечно относится к сфере информационной войны и не отвечает на вопрос – была ли действительно атака и если да, то каковы ее последствия.
Во всяком случае ничего похоже на Венесуэлу или Аргентину не наблюдалось. Официально же США атаковали ресурсы связанные с компанией Пригожина, но размер ущерба и в этом случае в публичной сфере представляется весьма абстрактно. Разве что пресловутым троллям из Ольгино или где они там сидят, устроили пиар в центральной американской прессе представляя их главными виновниками того, что американцы выбрали Трампа. Эта тема демократическую прессу никак не отпускает и судя по всему до выборов 2020 не отпустит.
5. В NYT вышло интервью с "зеленым беретом" по поводу ситуации в Афганистане, где тот на страницах одного из крупнейших американских изданий поведал, что война с боевиками в горах Нангархара в целом бесперспективна, увенчав это сентенцией "они всегда будут держать эти горы". Праздник черного пессимизма по поводу бедствий афганской компании дополнила провальная операция американского спецназа и натренированных США коммандос из местных против вилаята Хорасан в провинции Нангархар. Мало того, что бои затянулись, так еще на сцепившиеся стороны напал Талибан, в результате чего афганские военные понесли потери и были вынуждены оставить часть горных районов, а боевики ИГИЛ были вынуждены бежать в горные районы, которые формально контролируются правительством. Далее идет шутка про лесника, который пришел и всех разогнал. США объявили о перегруппировке и операциях против Талибана. Весело и задорно живется в демократизированном Афганистане, особенно когда мак начинает цвести. Талибан по-прежнему настаивает на безоговорочном выводе оккупационных войск и передаче ему всей полноты власти. Правительство не теряет надежды на договор с талибами, чтобы разделить с ними власть. Ввиду этого война идет за возможность дружить с Талибаном и вместе с ним бороться против террористов. Как бы это смешно не звучало.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5072635.html