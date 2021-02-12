ОПУБЛИКОВАНО 12.02.2021 · ОБНОВЛЕНО 12.02.2021

Гельмуд Грамс

(от подписчика)

Впервые в истории российская политическая элита, разворачивая карту мира и, пытаясь проложить путь движения России, с удивлением обнаруживает, что карта пуста. На белом чистом листе нет ни одного обозначения.

С одной стороны, это хорошо, все пути-дороги открыты, наноси на карту любой привлекательный маршрут и начинай движение. Но с другой стороны, совершенно непонятно, как из десятка, а может быть из сотни путей, выбрать единственно правильный.

Слышны голоса: «Нужна национальная идея!»

Но она есть! Она всегда «витает в воздухе». Ей лишь не хватает выражения в Слове: кратком, ёмком, понятном, образном.

Задача состоит в том, чтобы это выражение в Слове найти.

Напомним, что в 2013 году Россия пыталась найти для себя Национальную идею, но конкурсная комиссия при Правительстве России сочла лучшей Национальной идеей игрушку «Ваньку-Встаньку».Смешно, если б не было так грустно!

Но пусть так! Только что делать с пресловутым вопросом: «Как найти Национальную идею России?».

Интуиция подсказывает, что её нужно искать в упомянутом конкурсе. Если найти причины неудачи конкурса и устранить их, то, возможно, идея найдётся.

Но прежде необходимо вспомнить, что любое открытие (а идея тождественна открытию) проходит три стадии.

Первая стадия: проб и ошибок. На этой стадии накапливается информация и превалирует мнение: этого не может быть.

Вторая стадия: анализ накопленной информации. На этой стадии появляется мнение: в этом что-то есть.

И третья стадия: выражение открытия (идеи) в Слове и претворение открытия (идеи) в жизнь.

В 2013 году поиск Национальной идеи прошел лишь первую стадию: накопление информации.

На этой стадии поиск и был остановлен.

Поэтому начнём поиск сразу со второй стадии: с анализа накопленной информации.

Даже простой анализ показывает, что представленные на конкурс Национальные идеи России отличались друг от друга не только содержанием, но и подходом к самой сути Национальной идеи. Всякий стал толковать идею по-своему. Одни авторы увидели в Национальной идее инструмент, способный сгармонизировать существующие в России национальные и религиозные разногласия. Другие увидели в Национальной идее мобилизующую силу, способную сплотить все народы России в едином порыве общего движения. А третьи сочли, что Национальная идея России, дескать, не нужна, ибо она уже присутствует в душах россиян – это любовь, сострадание, милосердие и доброта.

Политическая элита России выдвинула свои варианты:

1. Россия, интегрированная в западную цивилизацию.

2. Российская Империя 2.0.

3. Страна победившего патриотического капитализма.

4. СССР 2.0

Разброд в толкованиях Национальной идеи свидетельствует о том, что Правительство России, сделав «заказ» на Национальную идею, с самого начала не обусловило её исходными (базовыми) концептуальными параметрами.

Исправим упущение Правительства и обусловим Национальную идею России некими произвольными исходными концептуальными параметрами.

Первый параметр: Россия великая страна и Национальная идея России должна быть исключительно великой.

Второй параметр: Национальная идея России должна быть всеобъемлющей, универсальной и практически реализуемой.

Третий параметр: Национальная идея России должна быть истинной, носить характер вечности.

Четвёртый параметр: Национальная идея России должна быть потрясающе интересной и фантастически захватывающей.

Семя нужно засевать прочное, на века.

Теперь обратим внимание на то, что во всех ранее предложенных Национальных идеях так или иначе присутствуют «рациональные зерна». Исходя из концептуальных параметров, все эти «зерна» необходимо принять. Ничто не должно быть отторгнуто, ничем нельзя пренебречь, иначе мы снова получим идею-фикс.

Бережно собрав все «рациональные зёрна», мы получим одно «крупное рациональное зерно». Но что оно собою выражает?

Сначала выясним, что собою выражают «мелкие рациональные зерна».

Совершенно очевидно, что они выражают собою некие знания. Одни авторы в своих идеях опираются на одни знания, другие на другие знания, а третьи – на третьи. Таким образом, единое «крупное рациональное зерно» явит собою сумму «мелких рациональных зёрен», то есть, некое всеобъемлющее знание или некую всеобъемлющую идею. Отсюда можно заключить, что всеобъемлющее знание тождественно всеобъемлющей идее. И если Национальная идея России явит собою всеобъемлющую идею или всеобъемлющее знание, то, согласитесь, в этом что-то есть.

Но что понимать под всеобъемлющей идеей или всеобъемлющим знанием?

Напрашивается допущение, что это идеализм, ведь в центре идеализма лежит понятие «идея». Исследуем это допущение. Из Википедии: «Идеали́зм (фр. idéalisme, через лат. idealis от др важными. .-греч. ἰδέα — идея) — это термин для обозначения широкого спектра философских концепций и мировоззрений, в основе которого лежит утверждение о первичности идеи по отношению к материи в сфере бытия».

Мы видим, что «идеализм» – это лишь «широкий спектр философских концепций и мировоззрений». Он не выражает собою всеобъемлющее знание или всеобъемлющую идею, но, несмотря на это, примем его в «копилку» наших исследований. Ничего не должно быть отторгнуто, ничем нельзя пренебречь. Тем более, что приняв «идеализм» в свою «копилку», мы тем самым поднимаем планку Национальной идеи России на самый высокий уровень, на уровень сферы бытия. А это то, что нам нужно.

Теперь обратимся к «материализму». Из Википедии: « Материали́зм (от лат. materialis — вещественный) — философское мировоззрение, в соответствии с которым материя (объективная реальность) является онтологически первичным началом (причиной, условием, ограничением) в сфере бытия, а идеальное (понятия, воля, сознание и тому подобное) — вторичным».

Как видим, «материализм» также не является всеобъемлющим знанием, а являет собою лишь спектр философских мировоззрений, оппозиционный идеализму. Тем не менее, примем и его в «копилку» своих исследований.

Теперь посмотрим, есть ли альтернатива всеобъемлющей идее или всеобъемлющему знанию? Разумеется, такой альтернативы нет. Ведь всеобъемлющая идея и всеобъемлющее знание по своему охвату абсолютны.

Поэтому двинемся дальше.

Но куда двигаться? В нашей «копилке» два оппозиционных мировоззрения. Что с ними делать? Примирить? Как? И нужно ли?

Ответим сначала на вопрос: нужно ли?

Рассмотрим понятие «противоречие».

В нём присутствует корневое слово «против». Оно означает не что иное, как противостояние. А мы знаем, что там, где есть противостояние, там неизбежно присутствует борьба. А там, где есть борьба, там неизбежно присутствует беспорядок. И, действительно, сегодня борьбой и беспорядком пронизан весь мир. Но нам ведь это не нужно. Нам нужны покой, любовь и изобилие. Значит устранение оппозиционного противоречия между «идеализмом» и «материализмом» являет собою чрезвычайно важную и неизбежную жизненную меру.

Но как устранить это противоречие? И возможно ли?

Действительно, в прошлые века это было невозможно, но в наше время это стало возможным благодаря философии синтетического единства. Философия эта не нова и носит разные названия. Но нам важно не её название, а её суть. А суть её в том, что она рассматривает идею (дух, сознание) и материю, не раздельно друг от друга, а в синтетическом единстве. А раз так, то это позволяет нам рассматривать «идеализм» и «материализм» также в синтетическом единстве.

Чтобы получить представление о философии синтетического единства, обратимся к её понятийному аппарату.

Такие понятия, как: космоорганизм; вечность и бесконечность процессов в космоорганизме; связь человека с космоорганизмом через общее функционирование; обязанности человека по форме существования в космоорганизме; степень свободы человека и правила его поведения при соблюдении законов космоорганизма; связь человека с Небесными Учителями и тонким миром; видимые и невидимые тела человека; врожденные божественные свойства человека; инкарнация и реинкарнация; трансформация души и тела человека; бессмертие человека и многие другие указывают на то, что философия синтетического единства являет собою философию космического масштаба.

Если эту философию впустить в нашу жизнь, то на её основе неизбежно сформируется человек нового типа. Человек с космическим восприятием мира, с космическим сознанием и с космическим типом мышления. То есть человек с развитыми врожденными божественными свойствами.

Если Россия примет к руководству эту идею, то она неизбежно превратится в Великую Духовную Державу. И основой этой державности, заметим, явится уже не экономика, не политика, не территория, не военная мощь России, а её граждане, с развитыми врождёнными божественными свойствами.

Согласитесь, такая Национальная идея России полностью соответствует нашим концептуальным параметрам.

Выразим теперь Национальную идею России в Слове: «Россия – общество граждан с развитыми врожденными божественными свойствами».

Но такое общество есть не что иное, как космическая Община Святого Духа, о которой упоминает Елена Рерих в Агни-Йоге. Перефразируем Национальную идею: «Россия – Община Святого Духа».

Община Святого Духа, в свою очередь, есть не что иное, как Царствие Божие на Земле, о котором упоминается в Библии. Перефразируем ещё раз: «Россия – территория Царствия Божьего на Земле».

Формулировки можно продолжать: «Россия – Держава Света», «Царство Света», «Община Света», «Страна духовного строя» и т.д.

Заметим, что все формулировки имеют равное право на существование. Важно, чтобы за производными формулировками не терялся центральный образный смысл идеи, а именно, «формирование в России общества граждан с развитыми врожденными божественными свойствами».

Итак, у нас есть Национальная идея России, выраженная в емком, кратком и понятном Слове. Держа перед собою эту Идею, или Образ, удерживая на ней свою мысль, волю и энергию, Россия может уверенно прокладывать путь в вечное будущее.

Но существует проблема. На этот раз Национальная идея России не будет проявлена только в физической форме. И путь развития России не будет виден только физическими глазами. Новая карта России, равно как и путь развития России, находятся одновременно и вне и внутри человека. Ибо ключ к пониманию мира внешнего лежит через понимание мира внутреннего.

Спасибо.