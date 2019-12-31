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«Давайте поднимем бокалы за новый век России»: Как изменилась страна после этих слов Путина.

07:27. 31 декабря 2019 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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20 лет назад Владимир Путин возглавил Российскую Федерацию.

Двадцать лет назад страна готовилась к встрече не особо веселого Нового года, не подозревая не только о том, что ей предстоит увидеть сразу два поздравления, но и о том, что она вступает в новую эпоху. Владимир Путин, которого Борис Ельцин 31 декабря официально объявил своим преемником и назначил исполняющим обязанности президента, привел Россию к результатом, о которых в тот день невозможно было и мечтать.

- Я устал, я ухожу, - сказала Ельцин. - Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми сильными, энергичными людьми.

Подводить итоги «20-летия Путина» можно долго и с разных сторон. Россия за эти годы преодолела разруху, в которой она оказалась в 90-х, начала реформы, накопила средства и силы. Неожиданный «подарок к юбилею» сделало американское информационное агентство Bloomberg, взявшееся проанализировать, что сделано Путиным, и пришедшее к неожиданному для себя выводу.

Среди достижений России перечисляются и возвращение Крыма, и усиление на геополитической арене, и покорение нефтяного лобби с договоренностью с Саудовской Аравией, считающейся не только главным игроком на нефтяном поле, но и главным союзником США. Россия сумела подружиться с Китаем, помириться с Турцией и даже продать ей — члену НАТО! - С-400, спасти Сирию и Венесуэлу, вернуться в Африку.

- Давайте поднимем бокалы за новый век России, - обратился в тот вечер 20 лет назад к жителям страны Путин.

И тоже вряд ли подозревал, насколько окажется прав.

Собственно, американцы констатируют то, что большинству россиян видно и так — спустя 20 лет они живут совсем в другой стране. С сильной армией, которую уважают и за рубежом, и в России. Со стабильным рублем, который уже несколько лет держится на одном уровне. С минимальной инфляцией, большими золотовалютными резервами, бюджетным профицитом. С возможностью решать небывалые задачи — как по масштабу, так и по технологиям — от газопроводов через тайгу и море до Крымского моста.

Bloomberg признает, что «финансовый баланс России - один из самых здоровых в мире, по оценкам и МВФ, и рейтинговых агентств». Но больше всего американцев удивляет, что Путину удалось добиться этого всего при очень скромном бюджете.

Говоря проще, он побеждает, играя слабыми картами.

Но что не понимает Bloomberg и что гораздо важнее - даже не те достижения, которые остались за спиной, а те тенденции, которые сегодня очевидны.

Россия набрала ход.

Она строит, она берется за новые и смелые проекты. Она делает то, на что не был способен даже Советский Союз. У нее оружие, которого нет ни у кого в мире. У нее — с трудом и пробуксовкой — но строится свой космодром и создаются новые ракеты. У нее появляется арктический флот, она вообще открывает ворота в Арктику, которые не открывались никогда.

Она даже стала меньше пить.

Но самое главное вот в чем. Двадцать лет Путина — это не результат, это только начало. Стартовая площадка, разгон, который берет спортсмен. Реванш за падение на взлете, случившееся в 1914 году. Отрыв от взлетно-посадочной полосы.

Источник: https://pravdoryb.info/davayte-podnimem-bokaly-za-novyy-vek-rossii-kak-izmenilas-strana-posle-etikh-slov-putina-191648.html

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