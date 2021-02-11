1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3. 1932. Демократия vs «Бонусной Армии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 3.1932. Демократия vs «бонусной экспедиционной гвардии». Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2 1931. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 2.1931. Вып.2
«Бонусная Армия» — демонстрация голодного марша, общей численностью около 43 000 участников, 17 000 ветеранов Первой мировой войны, их семей и сочувствующих, которые летом 1932 года собрались в Вашингтоне (округ Колумбия), для того, чтобы потребовать выплату своих ветеранских пособий (выплат контрактных сертификатов). Активисты демонстрации самоназывались «бонусной экспедиционной гвардией», в честь американских экспедиционных сил в Первой мировой войне, в то время как средства массовой информации прозвали их «бонусной армией» или «бонусами». Ветераны оказались без работы с началом Великой депрессии, многие из них столкнулись с угрозой голодной смерти. Закон от 1924 года давал им право на получение пенсионных ветеранских выплат (бонусов) по выданным им сертификатам по достижении старости (они не могли получать выплаты до 1945 года). Каждый сертификат, выданный квалифицированному ветеранскому солдату, имел номинальную стоимость, равную 1 проценту в день от обещанного вознаграждения солдата. Главным требованием Бонусной Армии была немедленная выплата по сертификатам наличными. Протестующих возглавлял Уолтер У. Уотерс, бывший сержант.
Подразделения «бонусной армии» формировались по всей стране. Радиостанции и местные газеты рассказывали о растущем контингенте, направлявшемся в столицу страны. «Марш был спонтанным движением протеста, возникающим практически в каждом из сорока восьми штатов», — отмечал писатель Джон Дос Пассос, который служил в Первой мировой.
21 мая железнодорожная полиция попыталась помешать людям Уотерса, которые высадились, когда их поезд, шедший с Сент-Луиса, добрался до места назначения, от посадки на восточные грузовые поезда, отправлявшиеся из реки Миссисипи к берегам Иллинойса. В ответ ветераны, которые пересекли реку на пешеходном мостике, разобрали машины и намылили рельсы, отказываясь пустить поезда. Губернатор Луис Л. Эммерсон призвал Национальную гвардию штата Иллинойс. В Вашингтоне заместитель начальника штаба армии генерал Джордж Ван Хорн Мозли, призвал отправить войска армии США, чтобы остановить бонусный марш, на том основании, что, блокируя грузовые вагоны, бунтовщики мешают работе почтовой службы США. Однако начальник штаба армии, выпускник Вест-Пойнта, Дуглас Макартур, который командовал 42-й дивизией в бою во время Первой мировой, наложил вето на этот план на том основании, что это политический, а не военный вопрос.
Конфронтация закончилась, когда ветеранам предоставили грузовики и перевезли за линию штата Индиана. Это определило шаблон для остальной тактики поведения чиновников: губернаторы штата Индиана, Огайо, Пенсильвания и Мэриленд, в свою очередь, отправляли ветеранов на грузовиках в следующий штат.
29 мая контингент штата Орегон, в который входил Уолтер Уотерс, прибыл в Вашингтон, округ Колумбия, присоединившись к нескольким сотням ветеранов, которые добрались туда первым. В дополнение к основному лагерю в Анакостии, в разных местах, расположенных в северо-восточном квадранте города, появилось ещё 26 небольших форпостов. Вскоре в лагерях собралось более 20 000 ветеранов. Уотерс, главнокомандующий Бонусной Армией, требовал военной дисциплины. Его заявленные правила гласили: «Никаких споров, ни спиртных напитков, ни радикальных разговоров»
Около 1100 жён и детей проживали в основном лагере, благодаря чему он насчитывал более 15 000 человек, крупнейший в стане Гувервилль. Ветераны назвали своё поселение CampMarks в честь присутствовавшего полицейского капитана SJ Marks, чей участок охватил Анакостию. Ветераны опубликовали собственную газету (BEF News), организовали библиотеку и парикмахерскую, поставили шоу водевиля, на которых пели острополитические песни, такие как «Мой бонус пролетел над океаном»
По состоянию на 13 июня законопроект о банкротстве наличных денег Патмана, санкционирующий выделение 2,4 млрд долл. США, наконец, вышел из состава комитета и отправился на голосование. 14 июня на голосование оказалось законодательство, в котором предусматривалось немедленный обмен бонусных сертификатов на наличные. Республиканцы, лояльные президенту Гуверу, который был настроен сбалансировать бюджет, выступали против этой меры.
14 июня представитель Эдвард Эслик (D-Tenn.) выступал в защиту законопроекта, но случилось непредвиденное — он внезапно упал и умер от сердечного приступа. Тысячи ветеранов Бонусной Армии, во главе с обладателями «Креста выдающегося заслуг», прошли в похоронном кортеже Эслика. На следующий день, 15 июня, Палата представителей приняла бонусный законопроект 211—176.
Сенат должен был проголосовать 17-го числа. В течение этого дня перед Капитолием собралось более 8 000 ветеранов. Ещё 10 000 были находились за разводным мостом Анакостии, который заблокировала полиция, якобы из соображений безопасности. Дебаты продолжались до вечера. Наконец, около 9:30 вечера, помощники Сената вызвали Уотерса внутрь. Он снова появился через несколько минут, чтобы рассказать новости толпе: законопроект о выплате по сертификатам был сорван. Сенат сорвал его, а затем сбежал из города..
В последующие дни около 15 000 ветеранов отправились домой. Но марш не закончился. Более 20 000 человек остались и требовали своих выплат. Уотерс заявил, что он и другие намереваются «остаться здесь до 1945 года, если необходимо, чтобы получить свой бонус». Горячие июльские дни превратились в недели…
01. 30 мая. Участники бонусных маршей в столице ожидают выплаты в Вашингтоне
02. 11 июня. Лагерь «бонусной экспедиционной гвардии» в Анакосте
03. «Бонусная экспедиционная гвардия» в лагере Анакости
04. Ветераны обустраиваются в Нью-Йорке
05. Очередь у столовой в лагере в Форт-Хант, штат Вирджиния
06. «Бонусная экспедиционная гвардия» маршируют по восточной площади Капитолия США во время демонстрации
07. «Бонусная экспедиционная гвардия» в Вашингтоне
08. 14 июня. Двое детей безработного ветерана из «Бонусной армии» в лагере в Вашингтоне
09. 14 июня. Члены «Бонусной армии» отдыхают в лачугах
10. 15 июня. Лагерь Бартлетт – последний из созданных лагерей «бонусной экспедиционной гвардии», Вашингтон
11. 16 июня. Конгрессмены из Оклахомы осматривают членов «бонусной экспедиционной гвардии» возле Капитолия в Вашингтоне
12. 16 июня. Патман потребовал немедленной выплаты бонуса, и надпись на заднем плане гласила «Патмана в президенты»
13. 17 июня. Возле Капитолия проходит протест «бонусной экспедиционной гвардии» в Вашингтоне
14. 18 июня. Командующий Уолтер Уотерс, глава «бонусной экспедиционной гвардии», разговаривает с другими демонстрантами на ступенях Капитолия США после того, как Сенат отменил выплату денежных бонусов
15. 18 июня. Члены «Бонусной армии» в Кэмп-Марксе, Вашингтон
16. 21 июня. Вашингтон. В этих жалких лачугах проживают некоторые участники бонусных маршей
17. 23 июня. Вашингтон. В этих жалких лачугах проживают некоторые участники бонусных маршей
18. 23 июня. Лагерь Кэмп-Маркс, Вашингтон. «Дом» бывших военнослужащих, которые борются за денежные выплаты. Слева направо Том Вейч и Уильям Хеллбрух из Атланты, Джорджия, и Томас Берк и Калифорния Эдвардс из Восточного Сент-Луиса
19. 24 июня. Девушка кладет пакет с кофе в один из ящиков с едой, размещенных в магазинах, чтобы собирать пожертвования для ветеранов бонусной армии, разбивших лагерь в Вашингтоне
20. 4 июля. Здесь показаны несколько из 20 000 ветеранов войны, составляющих «Бонусную армию», по прибытии в Капитолий после марша по Пенсильвания-авеню от памятника Вашингтону
21. 4 июля. Члены «бонусной экспедиционной гвардии» с плакатами собираются на Юнион-сквер для отъезда в Вашингтон. Нью-Йорк
22. 13 июля. «Бонусная Армия» устраивают массовые выступления на ступенях Капитолия, пока Сенат обсуждает их дело
23. 13 июля. «Бонусная армия» устраивает ночное бдение на лужайке столицы СШАя, пока Сенат обсуждает их дело
24. 15 июля. Ветераны Первой мировой войны собрались на Капитолийском холме в Вашингтоне, для того, чтобы потребовать выплату своих ветеранских пособий (выплат контрактных сертификатов), обещанных им восемь лет назад
25. 15 июля. Ветераны Первой мировой войны собрались у библиотеки Конгресса в Вашингтоне, чтобы потребовать немедленной выплаты денежной премии, обещанной им восемь лет назад
26. 16 июля. Вашингтон. Полиция пытается сдержать ветеранов из «бонусной экспедиционной гвардии», которые пошли в Капитолий, чтобы потребовать немедленной выплаты денежной премии
27. 19 июля. Генерал Батлер выступает во время своего визита в лагерь для ветеранов в Вашингтоне
28. 20 июля. Полицейские арестовали Дэвида Бадда в Вашингтоне. Еще одно незначительное сражение привело к аресту Джона Пейса из Детройта, лидера радикалов «Бонусной армии», и трех других.
29. 20 июля. Полиция арестовывает Джона Пейса, лидера коммунистического крыла «Бонусной армии» на улице D и 18 во время беспорядков
30. 20 июля. Уолтер М. Уотерс, лидер Бонусной армии, убегает от полицейского во время бунта бывших солдат у Капитолия в Вашингтоне
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