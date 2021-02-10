Главная » Видео, Мировоззрение, Образование, Творчество

Современный Букварь опасен. Мария Руткаускас

103 2

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KSyOMNxU5gE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Перезапустите социальные лифты: возможен ли провал молодежной политики государства
Подтверждение ПОСЛЕДНЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ председателя РБО А.ГОНЧАРОВА
Впереди эпоха Волка.
Секретные территории - НЛО. Соседи по солнцу
МА
Новое на сайте: Рейтинг, Карма и профили гостей
Сирия и Россия без Америки.
Рунический алфавит Славяно-Арийцев часть 1
2 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru