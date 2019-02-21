«Сталинский букварь» и будущее России

Не зря ведь говорят: «Мать не та, что родила, а та, что воспитала». Это пошло еще с тех времен, когда, захватывая поселения, как правило, убивали мужчин и пленили женщин, а детей забирали и делали из них воинов, которые в будущем воевали против своего народа.

Они уже не станут защищать ценности и идеалы своих родителей, ставшие чем-то чуждым.

Дети врагов будут исповедовать другие ценности, и поклоняться другим идеалам, нежели их родители.

Воспитав детей врага своего, вы лишите его наследников и продолжателей дела.

Так, «мамелюков» в средневековом Египте набирали из детей рабов, внешне имевших сходство с коренным населением, но воспитанных в чужой религии для использования против своих соплеменников в качестве лазутчиков или диверсантов.

Самым важным для начинающего постигать мир ребенка является правильное образование.

В самом слове «образование» заключен смысл закрепления определенных образов и понятий.

Русский язык довольно сложен в изучении из-за одной своей особенности: одни и те же слова пишутся и читаются по-разному.

До 1985 года школьная программа строилась на зрительно-логической подаче материала. С первого класса ученики видели и запоминали буквы, тренировались по специальным образцам и только потом учились писать диктанты.

Суть этого метода была в том, что ученики сначала учились графически изображать то, что увидели собственными глазами. Обучающиеся логично воспринимали правила русского языка, так как у них ранее были сформированы зрительные навыки.

Но в 80-х годах учебный процесс подвергся изменениям, и новая программа внедряется во все школы. Фонематика становится главенствующей формой обучения родному языку.

Это метод, при котором требуется различать звуки произносимых слов на слух. То есть учащихся сначала знакомили с понятием звука, а потом с самими буквами. В результате в диктантах и сочинениях слова были написаны так, как их слышали ученики: «каза», «карова» и т.д.

В детских садах отводили специальные часы на развитие фонематического слуха у детей, их учили анализировать звуковой состав слов, выделять фонемы. Детям навязывают звуковой образ слова, при этом графическое его изображение уже не играет первостепенной роли.

Сказать, что это всё — чей-то злой умысел, значит не сказать ничего. Современная система образования по сравнению с советским периодом очень многое потеряла.

Советская система образования превосходила аналогичные системы образования зарубежных стран по широте тематического спектра и глубине изучения предметов.

А к чему мы пришли сейчас и почему вокруг так много безграмотных?

Это из учебных пособий!

Это только кажется смешным, если бы не было так грустно.

К тому же дилетантское отношение ответственных лиц в нашем министерстве образования и принимаемые ими необдуманные решения не внушают оптимизма.

Немногие понимают, что под оболочкой реформ весь постсоветский период идет целенаправленное, управляемое из-за океана тотальное разрушение национального образования.

Процесс разрушения начинали фонды Сороса, Макартуров, "Фридом Хаус"(Freedom House) и так далее. Многих из них уже выставили из России, но остались и продолжают действовать порожденные ими структуры.

Зачем-то в школы ввели уроки основ религиозных культур, отнимая часы у предметников, вводят занятия шахматами, борьбой и т.п. Если хотите что-то добавить, то вводите факультатив.

Кто захочет, тот и будет его посещать, но незачем вносить эти занятия в обязательную школьную программу. Родители как будто не понимают, что это всё идёт в ущерб получению их детьми знаний по основным образовательным предметам.

Странно, но почти ни у кого эта ситуация не вызывает вопросов.

Издание учебников поставлено на коммерческую основу и превратилось в очень выгодный бизнес. Крупные издательства поглотили более мелкие и монополизировались.

Тем более что постоянный спрос на учебную литературу приносит им стабильную прибыль с высокой доходностью. Так, средняя цена на учебную литературу по одному предмету за один учебный год составляет 500 рублей.

Только в начальной школе учебники необходимы для 7 предметов, а в старших классах их значительно больше. Можете сами подсчитать, сколько в стране миллионов учащихся и какие деньги вращаются в этом бизнесе. Но количество тут не переходит в качество.

Энтузиасты старшего поколения, неравнодушные к угасанию образования в нашей стране, предпринимают отчаянные попытки вернуть утраченные знания и возродить советскую систему образования в её лучших чертах.

В начале 2017 года в интернете стартовал проект Дмитрия Фронтова «Сталинский букварь».

Это работа по переизданию «Букваря» 1952 года знаменитого советского педагога А. И. Воскресенской и «Прописей» 1948 года для занятий чистописанием. Букварь Воскресенской 1944 года выпуска в своё время выдержал 20 изданий. По нему учились наши дедушки и бабушки, двигавшие вперёд советскую науку в 70-80 годы XX века.

Пишет автор проекта:

«С рождением дочери в январе этого года я стал задумываться, помимо всего прочего, о том, как она будет учиться в будущем, по каким учебникам и программам. В итоге пришёл к выводу, что с тех пор, как я сам закончил школу, многое изменилось, причём не в лучшую сторону. Последней каплей стало изучение статьи « Как изменилась главная книга первоклассника за 50 лет ».

Из первоначально заявленных автором требуемых на переиздание 160 000 рублей в итоге была собрана впечатляющая сумма 420 280 рублей (от 714 спонсоров).

Перед началом работы Дмитрий провёл опрос о необходимости адаптации «Букваря» 1952 года к современным реалиям при переиздании и необходимости убрать портреты Сталина, Ленина, Молотова, а также упоминания о пионерах и колхозах.

В итоге около 70% опрошенных участников высказались за сохранение оригинального содержания.

Дмитрий Фронтов о проекте «Сталинский букварь»:

Целью первоначального проекта было дать учебный материал сознательным родителям, недовольным качеством современных букварей. Также, по согласованию с руководством заведений, выпущенные учебники могут поставляться в школы или дошкольные студии. Примечательно, что часть учебников передавалась в дар малоимущим, оставившим свои заявки на сайте, а также для комплектации и отправки партии учебных материалов в детские дома, некоторые школы Российской Федерации, а также на Донбасс и в Абхазию. Следующая цель проекта — возрождение классических советских учебников 1940-1950-х годов. Историк и педагог, член консультативного совета комитета Госдумы по безопасности Евгений Спицын недавно опубликовал свой четырехтомный «Полный курс истории России», который СМИ чаще называют «народным учебником». Сам Спицын поясняет, что первый тираж был издан на народные средства, собранные в социальных сетях. Автору в итоге пришлось переформатировать учебник в пособие для учителей истории, потому что его не допустили к открытому конкурсу на создание базового учебника истории по ИКС — историко-культурному стандарту. По итогам этого мероприятия победили всё те же издательства и группы авторов, известные уже не одному поколению школьников. Учебник Спицына получил положительные оценки от Николая Бурляева, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова, бывшего начальника Генштаба СССР, генерала армии и историка Владимира Лобова и многих других известных людей. Евгений Спицын: «Беда нынешних учебников в том, что они не ставят грамотно вопросы. Они даже не западников каких-то идейных воспитывают, а просто пустышек, не знающих и не понимающих истории. Когда не ведаешь, что происходило с твоей страной, легко впихнуть в сознание любые установки, манипулировать тобой». Обращаю внимание общественности на то, чему и по каким учебникам учат наших детей и почему в итоге у нас получается малограмотное общество потребителей. Это же наши дети. Им мы доверим будущее страны!

Кантемиров Виктор

***

Источник.

.