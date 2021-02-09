В мире началась гонка за российской вакциной Спутник V

Сейчас уже у России ее заказали из более 50 стран. Примерно хотят 1,5 млрд доз. На примерно 15 млрд долларов. И сейчас этот запрос резко растет. Во-первых, после очень хорошей системной публикации о «Спутнике» в «Лансет», а это главный медицинский журнал в мире. Во-вторых, у других вакцин: и «Пфайзер», и «Модерна» и «Астрозенека», которые сделаны в США и ЕС, очень много критических публикаций, — претензии к ним все умножаются. В-третьих, их, даже и не таких хороших, не хватает еще очень сильно. Не справляются производственные мощности. В этих условиях в медицинском сообществе сложилось общее мнение, что, возможно, российская вакцина «Спутник» сейчас пока лучшая в мире. Китайскую тоже начали хвалить.

Евросоюз может начать большие закупки вакцины «Спутник». Многие лидеры государств требуют, чтобы как можно быстрее бюрократия ЕС допустила «Спутник» к применению в странах ЕС. Некоторые страны, как Венгрия и Австрия, начали применять «Спутник», не дожидаясь решений бюрократии ЕС. Все в мире вдруг захотели «Спутник». Россия тоже не справляется с производством, который удовлетворил бы спрос. И заключает договоры о совместном производстве в разных странах. Конечно, от российского правительства нужно потребовать выделить как можно больше денег и ресурсов на вакцины, — потом это все сильно окупится.

Владимир Путин очень горд тем, что «Спутник V» оказался и самой первой и лучшей в мире вакциной. А также тем, что Россия единственная в мире страна, которая создала уже 3 типа вакцины. И правильно Путин гордится. Если сейчас большая доля человечества будет защищена от эпидемии ковид-19 именно российской вакциной, а Россия окажется в числе мировых лидеров по защите населения от этой страшной эпидемии, то уважение и к России, и к президенту России Владимиру Путину резко вырастет во всем мире.

Сергей Марков