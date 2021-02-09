Сергей Марков: Мировая гонка за российской вакциной стартовала
В мире началась гонка за российской вакциной Спутник V
Сейчас уже у России ее заказали из более 50 стран. Примерно хотят 1,5 млрд доз. На примерно 15 млрд долларов. И сейчас этот запрос резко растет. Во-первых, после очень хорошей системной публикации о «Спутнике» в «Лансет», а это главный медицинский журнал в мире. Во-вторых, у других вакцин: и «Пфайзер», и «Модерна» и «Астрозенека», которые сделаны в США и ЕС, очень много критических публикаций, — претензии к ним все умножаются. В-третьих, их, даже и не таких хороших, не хватает еще очень сильно. Не справляются производственные мощности. В этих условиях в медицинском сообществе сложилось общее мнение, что, возможно, российская вакцина «Спутник» сейчас пока лучшая в мире. Китайскую тоже начали хвалить.
Евросоюз может начать большие закупки вакцины «Спутник». Многие лидеры государств требуют, чтобы как можно быстрее бюрократия ЕС допустила «Спутник» к применению в странах ЕС. Некоторые страны, как Венгрия и Австрия, начали применять «Спутник», не дожидаясь решений бюрократии ЕС. Все в мире вдруг захотели «Спутник». Россия тоже не справляется с производством, который удовлетворил бы спрос. И заключает договоры о совместном производстве в разных странах. Конечно, от российского правительства нужно потребовать выделить как можно больше денег и ресурсов на вакцины, — потом это все сильно окупится.
Владимир Путин очень горд тем, что «Спутник V» оказался и самой первой и лучшей в мире вакциной. А также тем, что Россия единственная в мире страна, которая создала уже 3 типа вакцины. И правильно Путин гордится. Если сейчас большая доля человечества будет защищена от эпидемии ковид-19 именно российской вакциной, а Россия окажется в числе мировых лидеров по защите населения от этой страшной эпидемии, то уважение и к России, и к президенту России Владимиру Путину резко вырастет во всем мире.
Самая лучшее средство вакцинации (коровизации) https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакцина – это американские вакцины для заражения гриппом населения всего мира. Вся их химфарминдустрия занята именно этим и нафиг им ещё делать фуфло от коронавируса, который до сих пор никем не выделен, поскольку гриппозные вакцины гарантированно укорачивают жизнь дебилам, которым их втыкают. Зато Россия на вакцине от того, чего нет, заработает не только бабла, да и не столько бабла, сколько авторитета “спасителя Европы и всего мира от глобальной заразы”. Беспроигрышный вариант – бодяга, производимая центром еврея Гамалея под руководством еврея Гинцбурга из кипячёной коровьей мочи, от коронавируса, которого никто не нашёл, – вылечит гарантированно и побочных эффектов, кроме небольшой температуры и головной боли (если моча в голову ударит) никаких не даст. Когда жыдосаксы поняли эту комбинацию Путина, начали обсирать российскую вакцину, но было уже поздно…