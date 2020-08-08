Он вывел «МиГ» на мировой уровень. Какое наследие оставил авиаконструктор Артем Микоян

Истребители разработки и производства РСК «МиГ» (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, госкорпорации «Ростех») по-прежнему остаются одними из наиболее востребованных в мире. По данным английского справочника World Air Forces 2020, изданного старейшим в мире авиационно-космическим журналом Flight International, истребители семейства МиГ-29 занимают пятое место в топ-10 самых популярных боевых самолетов в мире. Как отмечает издание, в строю находится около 800 этих машин, которые составляют около 5% от общемирового парка боевой авиации.

Именно МиГ-29 открыл новую эру в развитии легких истребителей. Впоследствии на его основе были успешно созданы палубные истребители МиГ-29К/КУБ для ВМС Индии, что дало толчок появлению целого семейства унифицированных между собой модификаций. Сегодня вершиной технологического развития линейки самолетов «МиГ» является авиационный комплекс МиГ-35 . Его характеристики максимально приближены к самолетам пятого поколения. Ожидается, что в ближайшем будущем им будет вооружена вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ. «Аэродинамическая компоновка самолета МиГ-29 доведена практически до идеала. Инновации МиГ-35 — внутри. Это принципиально новый самолет», — рассказал в одном из интервью Сергей Коротков, генеральный конструктор, заместитель генерального директора ПАО «ОАК».

МиГ-35 — это уникальный инновационный продукт как с точки зрения примененных в нем технологий, позволяющих самолету демонстрировать высокие характеристики, так и с точки зрения его эксплуатации и обслуживания. Сегодня инженеры опытно-конструкторского бюро (ОКБ) им. А.И. Микояна уже работают над новыми проектами пилотируемой и беспилотной авиационной техники. Безусловно, все это говорит об успешном настоящем и большом будущем ОКБ, созданного уже более 80 лет назад великим авиаконструктором Артемом Микояном.

Работы по созданию легкого фронтового истребителя МиГ-29 развернули ещё в конце 1960-х в КБ, которым руководил Артем Иванович Микоян. При нем это было не просто бюро, а целая самолетная империя, уже тогда известная на весь мир.

На пути к истребительной авиации

При рождении Микоян имел имя Анушаван Ованесович. Родился 5 августа 1905 года в селении Санаин Борчалинского уезда Тифлисской губернии (ныне — город Алаверди, Армения). Отец работал на медеплавильном заводе, мать — домохозяйка. Старший брат — Анастас Микоян — был известным советским государственным и политическим деятелем, «любимым наркомом Сталина».

Начальное двухклассное образование Артем получил в сельской школе. После смерти отца продолжил обучение в армянской школе в Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия). В 1923 году в Ростове-на-Дону поступил в школу фабрично-заводского ученичества при заводе «Красный Аксай», был учеником токаря. В 1925-м переехал в Москву, где работал токарем на заводе «Динамо».

В декабре 1928-го призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1931 году направлен в Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского (ныне — Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина). В 1935-м проходил производственную практику в Харькове. Вместе с другими слушателями академии в 1937-м построил свой первый легкий самолет — авиетку «Октябренок», получившую высокую оценку Центрального аэроклуба.

Артем Микоян © Пресс-служба РСК «МиГ»

В том же году защитил дипломный проект и получил звание военного инженера-механика ВВС РККА и был назначен военным представителем на авиационный завод №1 им. Авиахима, куда в начале 1939-го было переведено ОКБ Николая Поликарпова. В марте 1939 года Артема Ивановича перевели из военной приемки в НКАП — в ОКБ Поликарпова, где его назначили начальником КБ-1 по маневренным истребителям.

8 декабря 1939 года Микоян назначен руководителем нового Особого конструкторского отдела (ОКО), организованного на том же заводе. Этот день стал днем рождения нового КБ. Там он вырастет до главного конструктора, а его заместителем станет авиаконструктор Михаил Гуревич.

Михаил Гуревич и Артем Микоян © Пресс-служба РСК «МиГ»

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, завод №1 эвакуировали в Куйбышев (ныне — Самара). После возвращения коллектива ОКО и опытного цеха в Москву в марте 1942-го Микоян становится директором и главным конструктором опытного завода №155 (ОКБ-155, с 1966 года — Московский машиностроительный завод «Зенит»). Впоследствии — в 1971-м — заводу присвоят имя А.И. Микояна (ныне — ОКБ им. А.И. Микояна в составе РСК «МиГ»). В декабре 1956 года Артема Ивановича назначили на должность генерального конструктора.

Под руководством Микояна и Гуревича в 1940–1945 годах было разработано 15 самолетов с высокими летно-техническими характеристиками, в том числе истребители МиГ-1 и МиГ-3 (1940), которые приняли участие в Великой Отечественной войне.

Самолет Миг-3, созданный конструкторским бюро А.И.Микояна и М.И.Гуревича/Фотохроника ТАСС

Наивысшие результаты в ходе испытаний показали высотный истребитель-перехватчик И-224 (1944), поднявшийся на высоту 14 100 м, истребитель И-225 (1944), показавший максимальную скорость 726 км/ч, а также И-250 (1945) с комбинированной силовой установкой, достигший с применением реактивного ускорителя скорости 820 км/ч.

Реактивная эра Микояна

В послевоенные годы совместно с Гуревичем разрабатывает скоростные и сверхзвуковые фронтовые реактивные самолеты. Первым среди которых был истребитель МиГ-9. На его базе также построены два опытных учебно-тренировочных самолета, на одном из которых проводили испытания катапультного кресла пилота.

30 декабря 1947 года в воздух поднялся первый опытный экземпляр МиГ-15, который стал первым советским серийным истребителем со стреловидным (35°) крылом. Его серийный выпуск осуществлялся на девяти авиационных заводах СССР, на которых было построено в общей сложности 12 942 самолета этого типа. Также его по лицензии выпускали в Польше и Чехословакии.

23 мая 1963 г. Советские реактивные истребители МиГ-15 в полете. Валентин Соболев/ТАСС

МиГ-15 был огромным успехом ОКБ Микояна. Он отличался простотой и надежностью конструкции, высокими летными и эксплуатационными качествами, а также мощным вооружением, состоящим из одной пушки калибра 37 мм и двух — калибра 23 мм. Модификация МиГ-15бис стала базой для испытаний в начале 1950-х годов первых отечественных радиолокационных станций, также проходили отработку различные образцы авиаоборудования и вооружения.

Машина удостоилась мирового признания как самолет-солдат. Именно «пятнадцатые» показали свое заметное преимущество в небе над американскими истребителями в ходе корейской войны. МиГ-15 завоевал себе право называться одним из лучших серийных истребителей начала 1950-х годов, принеся ОКБ Микояна мировую известность. За создание и освоение в серии, разработку его систем и агрегатов группе работников были присуждены Сталинские премии.

В результате совершенствования МиГ-15бис был создан истребитель МиГ-17. Стреловидность крыла у него увеличилась с 35° до 45°. На самолете удлинили фюзеляж и увеличили площадь тормозных щитков. В результате чего повысились его скоростные и маневренные качества.

Истребитель «МиГ-17» на взлете. Фото Ю. Кравчука /Фотохроника ТАСС/.

Созданные на его основе истребители-перехватчики МиГ-17П и МиГ-17ПФ стали первыми массовыми боевыми самолетами войск противовоздушной обороны (ПВО) СССР, образованных в 1954-м. Всего было выпущено 8045 самолетов МиГ-17 всех модификаций. Также они строились в Польше, Китае и Чехословакии. Участвовали в боевых действиях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Последовательное развитие МиГ-15 и МиГ-17 позволило микояновскому КБ к середине 1950-х годов подойти к созданию всепогодных истребителей, а затем и самолетов со сверхзвуковой скоростью полета. Первым советским серийным сверхзвуковым истребителем стал МиГ-19. Уже в первых испытательных полетах машина преодолела скорость звука, а затем достигла максимальной скорости — 1452 км/ч.

МиГ-19 © ТАСС

Для решения задач ПВО на базе самолета созданы перехватчики МиГ-19П и МиГ-19ПМ. Также был построен целый ряд опытных и экспериментальных самолетов, на которых производилась отработка системы дозаправки топливом в полете, системы безаэродромного старта, вооружения и бортового оборудования.

Однако массовое признание получил другой сверхзвуковой микояновский самолет — МиГ-21. Он создавался как легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель с треугольным крылом и одним двигателем тягой 5100 кгс, имеющий по сравнению с двухдвигательными самолетами при сохранении высокой тяговооруженности преимущество в массе конструкции и расходе топлива на один самолето-вылет.

Москва. 9 августа 1961 г. Советский легкий сверхзвуковой истребитель МиГ-21 на взлете с Тушинского аэродрома во время воздушного парада. Сергей Преображенский, Марк Редькин/ТАСС

Его первая массовая модификация МиГ-21Ф была создана в 1958-м. Самолет относился к третьему поколению. Дальнейшее развитие получил в виде всепогодного истребителя-перехватчика с бортовой РЛС и управляемым ракетным вооружением.

МиГ-21 стал одним из самых знаменитых и популярных истребителей в мире. На его модификациях было установлено 24 мировых рекорда. Он выпускался серийно более 30 лет во многих версиях, состоял на вооружении 49 стран и участвовал во многих военных конфликтах. В СССР было построено 10 616 этих самолетов.

Рекорды не побиты

В 1967 году был создан МиГ-23 — первый советский истребитель с изменяемой стреловидностью крыла. Вскоре он стал основным истребителем ВВС страны, заменив в этом качестве самолеты МиГ-21.

Москва. 19 августа 1989 года , в канун Дня Воздушного флота, на центральном аэродроме столицы открылась выставка «Авиатехника-89». На ней были собраны экспонаты, рассказывающие о более чем полувековой истории советской авиации. На снимке: фронтовой истребитель МиГ-23. Фото Владимира Яцины и Романа Денисова /Фотохроника ТАСС/.