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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами трех морей

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5FtZ-LDiaXA
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