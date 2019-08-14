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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на чукотский аэродром вблизи границ США

19:34. 14 августа 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WG850AEue8k

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