Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на чукотский аэродром вблизи границ США

В этом мире каждый имеет свое послушание: кто царь, кто патриарх, кто повар или кузнец, или учитель – Господь всех любит, и бо́льшая награда будет тому, кто больше любит Бога. Я же на полгода приобрел себе послушание – грести веслами.

— Фёдор Филиппович Конюхов