Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили перелет на чукотский аэродром вблизи границ США
19:34. 14 августа 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В этом мире каждый имеет свое послушание: кто царь, кто патриарх, кто повар или кузнец, или учитель – Господь всех любит, и бо́льшая награда будет тому, кто больше любит Бога. Я же на полгода приобрел себе послушание – грести веслами.