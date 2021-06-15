«Белые лебеди» над Балтикой: кадры дальнего полета ракетоносцев Ту-160
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, их сопровождали самолеты Су-35С и Су-27 – Минобороны РФ
На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Италии, Дании и Швеции.
Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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