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«Белые лебеди» над Балтикой: кадры дальнего полета ракетоносцев Ту-160

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, их сопровождали самолеты Су-35С и Су-27 – Минобороны РФ

На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Италии, Дании и Швеции.

Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Подробности на https://tvzvezda.ru/news/2021615182-o…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NmBziN1pPpQ
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