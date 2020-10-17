Стратегические ракетоносцы Ту-160 и МиГ-31 ВКС России встретились с истребителями НАТО (ВИДЕО)
Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 12 часов, сообщило в пятницу Минобороны России.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Отметим, что самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.