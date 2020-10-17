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Стратегические ракетоносцы Ту-160 и МиГ-31 ВКС России встретились с истребителями НАТО (ВИДЕО)

07:03. 17 октября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Стратегические ракетоносцы Ту-160 и МиГ-31 ВКС России встретились с истребителями НАТО (ВИДЕО) | Русская весна

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полета составила около 12 часов, сообщило в пятницу Минобороны России.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Отметим, что самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1602875498

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