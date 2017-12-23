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Сергей Шойгу: “Никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность”

11:57. 23 декабря 2017 Просмотров - 312 Один комментарий Опубликовал:


Сегодня в Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание расширенной коллегии Министерства обороны России, в котором принял участие Верховный главнокомандующий ВС РФ – президент России Владимир Путин. С основным докладом выступил министр обороны Сергей Шойгу. Привожу ниже самые интересные фрагменты его выступления.

С 2012 года численность размещенных военных контингентов НАТО у западных рубежей России увеличилась в три раза. В Прибалтике и Польше развернуты четыре батальонные тактические группы, бронетанковая бригада Сухопутных войск США, штабы многонациональных дивизий НАТО в Польше и Румынии. Численность сил первоочередного задействования альянса возросла с 10 до 40 тысяч военнослужащих, а срок их готовности сокращен с 45 до 30 суток.

Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Ее элементы также развернуты в Японии и Южной Корее. Интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у наших границ увеличилась в три с половиной раза, а морской – в полтора раза. НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений у наших границ. В 2014 году альянсом проведено всего 282 учения, а в этом – уже 548. Ежегодно у западных границ России проводится более 30 учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной.

Для реагирования на новые угрозы и поддержания стратегического баланса нами расширена география маршрутов патрулирования самолетов дальней авиации и походов кораблей. За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование, а кораблями Военно-морского флота – 672 похода во все стратегически важные районы Мирового океана.

Приняты меры по повышению качественного состояния Вооруженных Сил. За пять лет ВС РФ получили: 80 межконтинентальных баллистических ракет; 102 баллистические ракеты подводных лодок; три ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей»; 55 космических аппаратов; 3237 танков и других боевых бронированных машин; более одной тысячи самолетов и вертолетов; 150 кораблей и судов; 6 подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс «Ярс»; 10 ракетных бригад – на комплекс «Искандер»; 12 авиационных полков – на МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; 3 бригады армейской авиации и 6 вертолетных полков – на Ка-52 и Ми-28; 16 зенитных ракетных полков – на зенитную ракетную систему С-400; 19 дивизионов – на комплекс «Панцирь-С»; 13 дивизионов – на ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». 35 общевойсковых соединений обеспечены современной боевой экипировкой «Ратник-2». Это практически все Сухопутные войска. Новая техника, поступившая в войска, размещена на современной инфраструктурной базе.

Впервые за историю новой России по периметру нашей границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Это достигнуто за счет развертывания и постановки на боевое дежурство шести новых радиолокационных станций высокой заводской готовности «Воронеж», а также доработки трех действующих радиолокационных станций «Дарьял», «Днепр» и «Волга».

В результате выполнения Государственной программы вооружения оснащенность армии и флота современным вооружением достигла 59,5%. В стратегических ядерных силах уровень современности составляет 79%, в Сухопутных войсках – 45%, в ВКС – 73%, в Военно-морском флоте – 53%. В целях повышения эффективности расходования бюджетных поступлений в Министерстве обороны РФ введена уникальная информационная система контроля за движением средств, предназначенных для финансирования ГОЗ. Нам удалось преодолеть негативные тенденции, связанные с переавансированием промышленности и полной оплатой неисполненных контрактов.

При существенном снижении сумм авансирования заключенных контрактов произошел рост объемов поставок вооружения и военной техники. Созданная система мониторинга расчетов по госборонзаказу позволяет не только увидеть направления расходования бюджетных средств и реальное влияние ГОЗ на экономику, но и оценивать эффективность их использования.

Существует мнение, что военные расходы направляются исключительно на содержание армии. Это не так. 60% военного бюджета идет на закупку высокотехнологичной продукции у предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они размещены во всех регионах страны и оказывают существенное влияние на их развитие. За счет отчислений предприятий ОПК наполняется федеральный и региональные бюджеты на сумму более 480 млрд. рублей налогов и налоговых платежей. Расходы на заработную плату рабочим и служащим превышают 440 млрд. рублей в год. Таким образом, стабильный оборонный заказ – это переоснащение армии, доходы населения в виде оплаты труда, доходы государства в виде налогов и доходы бизнеса в виде прибыли.

По сути, средства, вложенные в финансирование армии, – это государственные инвестиции, обеспечивающие развитие различных отраслей экономики и регионов страны. Они гарантируют рост научно-технических и производственных возможностей предприятий промышленности, повышение их технологического уровня и реально увеличивают количество рабочих мест, занятых специалистами с высокой квалификацией. Те, кто заявляют, что наши расходы на армию слишком раздуты, видимо, не знают, как обстояли дела с финансированием Вооруженных Сил в 90-х годах.

Военный бюджет ежегодно сокращался. В 1992 году он составлял 16% от ВВП, а в 2000-м уже 2,6%, или 5 миллиардов долларов, что не отвечало реальным потребностям Вооруженных Сил. Военная инфраструктура не развивалась, новая техника поступала в армию единичными экземплярами, денежное довольствие военнослужащим своевременно не выплачивалось, что способствовало уходу профессионалов из войск. По факту в то время у России Вооруженные Силы были, но боеспособных соединений и воинских частей почти не оставалось.

С 2000 года удалось существенно повысить боевые возможности армии и флота. Только с 2012 года доля современной техники возросла почти в 4 раза, темпы военного строительства – в 15 раз, численность военнослужащих по контракту – в 2,4 раза, интенсивность мероприятий боевой подготовки войск – на 30%. При этом военный бюджет сбалансирован, отвечает потребностям Вооруженных Сил и в следующем году составит 2,8% от ВВП, или 46 миллиардов долларов. При этом в США он превысит 700 миллиардов, в Великобритании составит порядка 60 миллиардов, а во Франции и Германии – по 40 миллиардов долларов. Комментарии здесь излишни.

Сегодня Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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Один комментарий»

  • 16701 10638
    Ликвидатор 23 декабря 2017 в 18:24 Ссылка Пометить
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    Замечательно. Не хватает только Варшавского Договора. когда полевропы было свободно от НАТО. И вопрос нерешаемый. А РФ маловата для паритета. Нужны сверхтехнологии.

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