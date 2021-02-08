Начинается финальная стадия разгрома путинской концепции "энергетической сверхдержавы". Формула разгрома уже известна: "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в обмен на гарантированный объем прокачки газа через Украину. Европа получает мощности, превышающие почти вдвое ее потребности в поставках российского газа и гарантирует себя от шантажа, который Путин продемонстрировал в ходе двух "газовых войн" с Украиной в 2006 и в 2009 годах. Любые попытки давления на украинском направлении будут купироваться угрозой замораживания поставок на обходных маршрутах. При этом в отличие от 2006-2009 годов у Европы есть запасной вариант поставок газа в виде СПГ. Этот вариант не слишком прочный, так как СПГ - это биржевой товар, а значит, подвержен сезонным колебаниям цены и свободных объемов, но в прошлом путинский шантаж был действенным просто потому, что у Европы вообще не было такого запасного варианта, а поставки СПГ не имели определяющего характера.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Шантажировать Европу буквально нечем, напротив, можно нарваться на встречный шантаж. Чтобы не доводить дело до таких сложностей, европейцам достаточно заставить Путина согласиться на сохранение украинского транзита, причем в достаточных объемах. Почему Украина так важна для Европы, тоже известно, и речь не про ее суверенитет или принципы свободной торговли. Украине Советский Союз оставил наследство - крупнейшие подземные газовые хранилища, которые служат демпфером, гарантирующим сглаживание пиков потребления даже в случае особо морозных зим. Украинские ПГХ - гарантия устойчивости всей системы снабжения Европы газом. Нелепо полагать, что европейцы позволят Путину отключить этот важнейший элемент устойчивости.

Поэтому предложение о моратории - это ответ на американский призыв сесть и договориться по судьба СП-2. А новая администрация имеет на этот счет вполне четкое понимание: Газпром должен тянуть на себе все маршруты поставок газа в Европу. Что на самом деле убыточно, так как содержать всю инфраструктуру, способную на прокачку более чем в 300 млрд кубометров, но при этом прокачивать через нее порядка 170 млрд - это убыток. Это снижение конкурентоспособности Газпрома, а значит - и существенный подрыв возможностей путинской клики. Здесь чисто политический расчет.

При этом Газпром уже фактически банкрот, так как огромные и ничем не обоснованные стройки опустошили его резервы. По сути, Газпром держится только за счет поддержки бюджета и за счет секретности, окружающей его деятельность. Рано или поздно, но Газпром придется расчленять, чтобы спасти от краха хоть что-то. И тогда те же самые американцы купят его за совершенно смешные деньги. Но это будет потом, а сейчас на столе предложение о размене. Мы даем вам возможность достроить трубу, вы гарантируете сохранение украинского транзита.

Если кто забыл, то Турецкий (вначале Южный) и Северный-2 потоки были задуманы именно как обходные маршруты вокруг Украины, после постройки которых украинский транзит закрывался бы навсегда. Еще чуть больше года назад Газпром в качестве особой милости предлагал прокачивать через Украину 15 млрд кубометров в год и ни литром больше. Эти времена уже в прошлом - теперь условия диктуют Кремлю. И он на них в итоге согласится, а куда деваться?