Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2019
- 11:50 Главновости по данным Нафтогаз Украина.
- 11:27 Шапкой по лицу.
- 07:51 Как Порошенко шапки срывал.
- 03:40 Киев проигрывает газовую войну: Украина не способна предложить альтернативу ГТС России.
- 01:42 Лидер украинской президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко.
Главновости по данным Нафтогаз Украина
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Шапкой по лицу
Общение Порошенко с народом в Запорожье.
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Как Порошенко шапки срывал
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Киев проигрывает газовую войну: Украина не способна предложить альтернативу ГТС России
Газовый конфликт между Москвой и Киевом продолжает обостряться. Украинская сторона пытается убедить весь мир в том, что Россия старается «поставить на колени» Незалежную, но в результате ведет себя, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку.
Регулярно в СМИ появляется критика со стороны западных государств и Украины в том, что Россия реализует проект «Северный поток — 2». Киев боится потерять транзит, а остальные «игроки» не желают быть более зависимыми от российского «голубого топлива».
И, возможно, это была бы обоснованная критика, если бы не одно «но». Украина сама довела свою газотранспортную систему (ГТС) до аварийного состояния, не восстанавливает её, а теперь еще и требует у российской стороны идти на условия Киева. По всем законам бизнеса, это аховая ситуация.
Эту информацию подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак.
В интервью он пояснил, что ГТС Украины создавалась еще полвека назад и не имеет тех мощностей, которые используются на современных российских системах.
Новак уточнил, что украинский транзит обходится в 2-2,5 раза дороже, чем поставки через альтернативные трубопроводы. Он привел в пример маршрут «Северного потока — 1», который короче на 1885 км трубопровода ГТС Украины. Более того, министр упомянул, что аналогичная ситуация будет наблюдаться при использовании «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».
Стоит также отметить, что контракт России и Украины на транзит и поставки газа в Незалежную заканчивается 1 января 2020 года. А это — повод задуматься о том, стоит ли использовать украинскую ГТС.
По сути, Москва абсолютно ничем не обязана Киеву продлевать контракты на поставки «голубого топлива» в Европу через Украину. Тем не менее, украинская сторона продолжит «истерию». Ведь это единственный шанс добиться желаемого.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Лидер украинской президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, занимающий первое место в предвыборном рейтинге, пообещал отправить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко в случае своей победы.
«Уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. Вчера мы узнали о хищениях в “Укроборонпроме”, сегодня — о том, что власть руками судей Конституционного Суда освободила себя от ответственности не только за эти кражи, но и другие, в разы больше. Конституционный Суд признал неконституционным привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение», — говорится на официальной странице «Команды Зеленского» в соцсети.
«То есть за всё, что власть украла за последние 5 лет, привлечь к ответственности будет невозможно. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности», — заявляет Зеленский.
«Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!» — резюмировал шоумен, обыгрывая предвыборный слоган Порошенко «Кандидатов много — президент один».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
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Один день новости про хохлов потом о Сирии. На следующий день сначала новости про Сирию, потом про хохлов. И так каждый день. Что,в жизни России больше нет новостей? Печально.