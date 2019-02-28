Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2019

Газовый конфликт между Москвой и Киевом продолжает обостряться. Украинская сторона пытается убедить весь мир в том, что Россия старается «поставить на колени» Незалежную, но в результате ведет себя, как ребенок, у которого отобрали любимую игрушку.

Регулярно в СМИ появляется критика со стороны западных государств и Украины в том, что Россия реализует проект «Северный поток — 2». Киев боится потерять транзит, а остальные «игроки» не желают быть более зависимыми от российского «голубого топлива».

И, возможно, это была бы обоснованная критика, если бы не одно «но». Украина сама довела свою газотранспортную систему (ГТС) до аварийного состояния, не восстанавливает её, а теперь еще и требует у российской стороны идти на условия Киева. По всем законам бизнеса, это аховая ситуация.

Эту информацию подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак.

В интервью он пояснил, что ГТС Украины создавалась еще полвека назад и не имеет тех мощностей, которые используются на современных российских системах.

Новак уточнил, что украинский транзит обходится в 2-2,5 раза дороже, чем поставки через альтернативные трубопроводы. Он привел в пример маршрут «Северного потока — 1», который короче на 1885 км трубопровода ГТС Украины. Более того, министр упомянул, что аналогичная ситуация будет наблюдаться при использовании «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».

Стоит также отметить, что контракт России и Украины на транзит и поставки газа в Незалежную заканчивается 1 января 2020 года. А это — повод задуматься о том, стоит ли использовать украинскую ГТС.

По сути, Москва абсолютно ничем не обязана Киеву продлевать контракты на поставки «голубого топлива» в Европу через Украину. Тем не менее, украинская сторона продолжит «истерию». Ведь это единственный шанс добиться желаемого.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»