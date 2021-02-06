Год 1987. Цена учебника геометрии для 6 класса: 10 копеек
Подготавливая дидактические материалы для очередного урока геометрии, случайно обратил внимание на выходные данные книги, которую в тот момент использовал.
Поразила цена: 10 копеек. В 1987 году средняя зарпалата в СССР была порядка 140 рублей. В пересчёте на неё можно было приобрести 1.400 учебников.
Решил сравнить с сегодняшним днём. Средняя зарплата по РФ – 43.000 рублей.
Стал искать схожий учебник того же содержания с таким же числом страниц. На некоем сайте выбрал самый дешёвый.
Сколько же таких учебников можно приобрести на нынешнюю среднюю зарплату? Делим 43.000 на 166, получаем 260 штук.
Т.е. по весьма приблизительной оценке сегодняшнее обучение детей в школе обходится семье раз в 5 дороже, чем в позднесоветскую эпоху. И, соответственно, в 5 раз реже возникает желание купить какую-нибудь книжку ввиду её относительной дороговизны.
Так рынок при невмешательстве государства „отрегулировал” процесс образования. А если без кавычек, то ускорил процесс его деградации.
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