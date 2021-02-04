Что я готов пусть не забыть (я историк), но хотя бы «отпустить»? Многое. Например, то, что Ельцин был преступником. История переполнена преступлениями, она сочится кровью и предательством, лицемерием множества иуд. Это – в прошлом, и чего на этом эмоции ворошить? Было – и сплыло…

Забудь и отпусти, говорят мне. Ельцин давно умер. Он давно часть истории. Нет, отвечаю я. Он не умер. Он изначально не принадлежал к миру живых, а это другое. Мёртвой рукой Ельцин продолжает нас удерживать в исторической могиле. Тленом анти-идей своего страшного времени он отравляет современность, и сколько ещё будет отравлять – никто сейчас точно не скажет.

90-летие Ельцина широко и помпезно отмечено в России . Президент совершил роковую ошибку, явившись возлагать цветы на пышную, как целый мемориал, могилу Ельцина, и сказав там сбивчивую, оправдательную речь. Суть которой – «задним умом мы все крепки, а тогда далеко не всё всем было понятно, и Ельцин действовал, как мог». Не перекладывал, мол, на других решение проблем, принимал ответственность на себя. И в этом был храбр. Умён не был – такого даже почтительный преемник о Ельцине сказать не может, а вот в храбрости не откажешь. «Слабоумие и отвага», как говорится…



Путин у могилы Ельцина в 2021 году.



Ельцин был дегенератом с алкогольной деградацией личности и очевидным (он же публичная фигура!) распадом личности. К этому тоже не придираюсь, потому что тоже ушло. Мало ли знает история дегенератов? И не сосчитаешь! История никогда не развивалась по прямой, восходящей линии, она всегда шла зигзагами, и каждая эпоха регресса – всегда связана с каким-то дегенератом, символом, лицом этой эпохи «тёмных веков».

И преступления Ельцина, и его дегенератизм – давно уже удел историков, любителей покопаться в окаменевших отложениях. Но есть и сфера ельцинизма, которая и сегодня живее всех живых! Мы не можем «забыть и отпустить» перегородивший нам дорогу обвал – пока каким-то образом не преодолеем обвала. Тупик истории, символом которого стала опухшая «лицо» Бориса Николаевича – не преодолён, завал не разобран.

Дороги нет. Все мы, жители Земли – в замкнутой западне, в петле времени, в ловушке истории. И это не вопрос прошлого – был или не был покойный иудушка преступником, дегенератом и т.п. Это вопрос будущего – того будущего, которого запросто может и не быть. Ельцин стал именем и знаменем безысходной ямы, из которой мы доселе никак не можем выкарабкаться, и которая угрожает стать всеобщей могилой цивилизации. И вот этого, актуального в ельцинизме, нельзя ни «отпускать», ни, тем более забывать!

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Свиноводство рассматривает только свиней. Понятно, что свиньи бывают сытые и голодные, здоровые и больные, крупные и мелкие, что в учебниках по свиноводству подробно описано. Искусство свинаря сделать тощих свинок тучными, заболевших – подлечить, мелких – укрупнить. И, может быть, укротить нрав у агрессивных свинок, чтобы не бросались кусаться.

Но немыслимо в рамках свиноводства поставить задачу сделать из свиней нечто иное, поднять их над уровнем корыта, возвысить их духом и укрепить их разум. Это в свиноводстве и невозможно, и ненужно. Зачем делать из свиней нечто человекоподобное, если ты их потом режешь и кушаешь?!

Капитализм всегда был – по аналогии со скотоводством – «людоводством». Он разводил людей, как наиболее прибыльную породу скота, в первую очередь, вьючного, впрягал их в гужи, делал ставки на бегах, освобождал «избранных», перекладывая всю грязную и неприятную, но жизненно-необходимую деятельность на «говорящий инвентарь» и «двуногих животных».

Такой порядок Аристотель, например, объяснял необходимостью освободить от грязи и переутомления, бытовых невзгод носителя культуры и знания. По всеобщему убеждению Античности философ должен иметь рабов, иначе ему придётся ковыряться в огороде, и некогда будет философствовать.

Многообразные теории «элитаризма» вплоть до XIX века выводили необходимость служебных пород человека из сверхценности высшей касты. Она, как убеждал классицизм, является носителем культуры, знаний, Духа, традиций, и надобно её освободить от ненавистных советскому интеллигенту «поездок в колхоз», от всякого чёрного и грязного труда.

Так высшая каста эгоистичное самолюбие и банальное удобство своей задницы прикрывала «любовью к культуре». «Элита» традиционного общества, и в самом деле – учила по несколько языков, блистала латинскими афоризмами, отличалась завидной эрудицией, университетским лоском, и т.п.

В ХХ веке по многим причинам (среди которых и такая, как развитие науки и техники) – возникло понимание, что чёрный труд можно механизировать и свести к нескольким часам в день. Тем самым высвободив и время, и силы вчерашнего раба для духовного и умственного развития! Суть идей социализма – сделать аристократами духа всех. Тот культурный уровень, который был ранее доступен только единицам – распространить на весь род человеческий. Сделать гимназию и университет доступными каждому человеку. А образ жизни избранных – заурядным и обыденным.

Несложно увидеть, что это сулило величайшее восхождение и райское благоденствие всему человечеству! И по масштабам преобразований могло сравниться разве что с переходом от охоты и собирательства – к плановому хозяйству скотоводства и земледелия.

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Социализм очень резво побежал по лестнице, ведущей вверх, поскользнулся на кожуре «банановых республик» и упал, проломив себе череп. Тьма, за которой видится сатана, не в силах удержать старых моделей угнетения, придумали универсальное средство от человеческого восхождения.

Таким средством стала «демократизация». Вам не нравятся касты? – спросил сатана. – Вам не нравится, что вы лишены культуры, а над вами – превосходящий вас тонкий культурный слой?

Зачем же мучится, догонять аристократию? Сделаем наоборот – демократизируем верхи, чтобы там были такие же тёмные и малограмотные люди, как и внизу!

Социализм – это когда Тургенева, кроме дворян, начинают читать и дети рабочих, и сыны батрацкие.

Демократизация – это когда Тургенева не читают ни те, ни другие. Ни дворяне, ни дворники.

Достаточно познакомится в наши дни с «творчеством» усыпанного бриллиантами «Моргенштерна» или сорящего баксами «Шнура», чтобы увидеть: запросы новой «элиты» быдлявы, как у самого последнего и зачуханного неграмотного чернорабочего!

Никто уже не «заморачивается» поднимать народ на более высокий уровень; наоборот, быдлявость и дегенератизм стали модными в высших слоях, превратились в средство «демократизации», образующей в итоге тождество умов на низшем уровне.

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Возвращаясь к нашей аналогии – свинья может быть голодной или сытой, но в любом из своих состояний она не перестаёт быть свиньёй. Сытость ничего ей не прибавляет, кроме раздутого газами живота.

Теоретически можно себе представить, что все голодные свиньи станут сытыми – и что?!

Я не наивен, и прекрасно понимаю, что капитализм всеобщей сытости не даст никогда. В нём – в качестве двигательного топлива – всегда имеются не менее 10% населения, в отношении которых он занимается, в прямом смысле слова, геноцидом. Чаще же «общество двух третей» уничтожает «третью треть», ибо даже при самом честном голосовании, две трети дадут больше голосов, чем одна (истребляемая).

Я прекрасно понимаю, что капитализм – это охотничьи угодья «адских кабанов» (энтелодонтов), которые гоняются за травоядными хрюшками и пожирают их.

И что, по сути, капитализм есть замена интеллигента на энтелодонта.

Но ради чистоты эксперимента я готов пойти на широкое допущение, и принять за чистую монету ельцинскую пропаганду начала 90-х: «все голодные свиньи станут сытыми!».

И что? – я вас спрашиваю.

По своему составу ельцинизм – это смертоносная кислота, в которой моментально умирает и сворачивается всё то, что побуждало человека смотреть на звёзды, искать ответы на вечные вопросы, заниматься фундаментальной наукой, писать стихи и романы, глубоко думать и тонко чувствовать. Вся высшая умственная деятельность 90-ми ошельмована, высмеяна, опошлена и проституирована до крайнего свинства.

Человек из мира грубейшего разбоя приватизации – адресовал свой досуг грубейшим формам шутовства и умственной первобытности. По отцу цивилизации – абстрактному мышлению, некогда побудившему рисовать оленей на стенах пещер, и далее – всё остальное – был нанесён несовместимый с жизнью удар.

Ельцинизм, может быть, в какой-то мере, и с массой оговорок, не для всех – но совместим с физической сытостью, телесным комфортом. Но он принципиально и категорически несовместим с любой культурой, которая выше кишечника и половых органов.

Голодная свинья, при условии удачливости и агрессивного поведения, возможно, станет сытой свиньёй; но свиньёй она быть не перестает. Ельцинизм её не даст посмотреть в небо. Ельцинизм позаботится, чтобы человек не «маялся фигнёй» – а чисто конкретно отстаивал свою частную, никому, кроме него одного, не интересную и не полезную, собственность.

Плохо быть нищим. Но нагрести под себя кучу барахла – ещё не значит, стать человеком.

А ельцинизм всё сводит к циничной борьбе за барахло, зоомахии. Миллионам людей ельцинизм поломал судьбы, миллионы – попросту убил, в прямом и криминальном смысле. Но ведь есть и те, кто преуспел, и их немало! Не стройте иллюзий, романтики, это не «кучка отщепенцев», а взращенная предательством страны и народа толстая страта «дорожащих своим шансом на личный успех».



Эта страта заполняет многоэтажные элитные дома, она составляет целые улицы «успешных» в элитных коттеджных посёлках, она громоздит этажи роскоши и гаражи под множество иномарок. Их очень много.

Когда Каин убил Авеля – то 50% населения тогдашней Земли убила другие 50% её населения. Не думаю, что ельцинизм обогатил 50% населения ценой размещения в концлагере всех остальных, но процентов 20 он, я думаю, так или иначе, «приподнял».

И тем сформировал, как хвастался Чубайс, в считанные годы «класс опоры» своего уклада, огромную массу замазанных в крови и разбое людей, которые – в страхе за себя – не дают развернуть заехавшую в тупик колесницу истории.

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Но чем устойчивее конструкция, сложившаяся под опухшим «ликом» уральского дикаря, тем очевиднее её бесперспективность, энтропическая сущность, её враждебность всем основным линиям человеческой цивилизации.

Человеческая культура (в самом широком смысле слова) – не только выделила человека из животного мира, подняла его над свиньями и быками. Она включает в себя неотделимо и неустранимо требования духовного и умственного развития, адресованные человеку.

Если человек не желает развиваться ни духовно, ни умственно, если он, на манер «приватиров» считает нравственных людей идиотами, не умеющими жить, а учёных – шизофрениками, занимающимися «странным и ненужным» – он несовместим с цивилизацией.

Ельцинизм высвободил из клетки подсознания не только хищника, но и животное, что отнюдь не противоречит одно другому. Что вас удивляет? Что хищник или падальщик – животное?!

В 90-е такие разные вещи, как обсерватория и воспитание оказались под ударом одной, смертоносной силы. Планетарий и патриотизм относятся к разным сферам мышления, но сносились одинаково. Сборник научных статей и сборник поэтов – одновременно лишились поддержки, были выброшены в режим «за свой счёт».

Когда всё это случилось, когда жирный карандаш ельцинизма, глумливого и циничного, «сократил» и умственное, и духовное измерения человеческой личности «за ненадобностью», сконцентрировав всё внимание на желудке и половых органах – общество попало в ловушку деградации. И деградация эта, прежде всего внутренняя деградация человека (руины заводов лишь внешнее отражение внутреннего хаоса) – угрожает стать необратимой.

Подобно внутреннему паразиту, истощающему донора – ельцинизм может жить, но не может развиваться. Биологам прекрасно известно, что у паразитов отмирают «лишние» функции, сложность организма упрощается, всё сводится к одной присоске.

Паразит – живой организм, представитель животного мира, но он не совершенствуется, а дегенерирует. Система, сформированная Ельциным и его кукловодами на руинах человеческой мечты, на обломках человеческих устремлений к лучшему миру – «живее всех живых», но по своей анатомии – дегенерат.

Многие уже говорили об очевидном: о какой-то «фатальной» бесплодности пост-советской науки, культуры, производства, образования, всех прочих сфер человеческой жизнедеятельности. Они не только бессильны дать что-то новое цивилизации, но и старое-то, наследие предков – сохранить не в состоянии.

Удивлять это культурное бесплодие эпохи может только тех, кто не видит чудовищной деформации, осуществлённой ельцинизмом: перевод всех жизненных приоритетов от высших, человеческих, к низшим, животным. От пафоса созидания – к цинизму приспособленчества.

Отсюда эрозия и выхолащивание всех смыслов и слов, превращение языка в пустословие, общественного авторитета – в покупной товар, насмешка над всеми Ньютонами и Серафимами, и обожествление всяких Абрамовичей.

То, что наивному покажется частным случаем или временным явлением – на самом деле есть проявление общего закона ельцинизма: ставки на низ и игры на понижение. Во всех сферах! Богатство «олигарха» делается на убийстве экономики, а имя «корифея» в культуре – на убийстве классики. Политический успех демагога – строится на циничном презрении к народу, церковь, растленная побирушничеством у богатых, юродствует отнюдь не во Христе, да и вообще словом «Бог» всё чаще и чаще называют сатану.

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У нас нет и не может быть никакого будущего без ДЕЕЛЬЦИНИЗАЦИИ. Речь не идёт о сведении счётов или мести, речь идёт о комплексном, прежде всего, моральном осуждении глубочайшего цивилизационного провала 90-х годов, строго-научном исследовании их деструктивности. Не изжив из себя Ельцина – мы рискуем его повторить. Не объяснив себе и окружающим детально и научно, как всё чудовищное стало возможным и актуальным для страны – мы остаёмся в заложниках у проспиртованного мертвеца, придавленные трёхцветной плитой на его могиле.

Ельцинизм – это феномен перевёрнутого зрения, когда всё высокое воспринимается низким, а всё низменное – высшим. Перспективное – тупиком, а тупик – перспективой, худшее в человеке объявляется «лучшим», а лучшее – «худшим». Дикое ставится над цивилизованным, животное над людским, инстинкты над разумом. Грубость и хамство – над деликатностью и утончённостью и т.п.

Нам говорят: не валите всё на Ельцина! Каждый из вас, говорят нам, виноваты в том, что 90-е стали возможными. Каждый из вас, говорят нам, так или иначе, осуществил свои 90-е.

Ну так о том и речь! ДЕЕЛЬЦИНИЗАЦИЯ – не о том, как сломать памятник Ельцину (хотя, конечно, такой памятник подозрительно схож с памятником генералу Власову). Это, прежде всего, о том, как нравственно осудить ельцинизм В СЕБЕ, выдавливать его по капле, преодолеть дегенератизм в собственных устремлениях и мотивациях.

А. Берберов



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А.И. Фурсов. Урок истории, который должны выучить наши дети

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