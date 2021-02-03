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Кадры старта ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hfS6r7NWPeA
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