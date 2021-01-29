Из жены Навального лепят Тихановскую 2.0
В интервью белорусскому каналу ОНТ поделился своей точкой зрения относительно ситуации с Навальным и его женой. Где-то всё это мы уже видели. Муж – в тюрьме, а из жены старательно лепят образ «кандидата в президенты». Навальный перестал быть интересен своим кураторам тем, что из-за судимостей он не может баллотироваться и занимать официальные посты в государства. Поэтому вместо него выдвинуть другого кандидата, передав ему часть популярности Навального через медийные манипуляци. Идеальным кандидатом на эту роль и является его жена, т.к. она уже достаточно раскручена медийно и, в то же время, не имеет за собой шлейфа уголовных дел. Дети Навального, по классике жанра, остаются за границей – попросту заложниками.
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