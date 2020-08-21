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Требую разрешить транспортировку в Германию, — обращение жены Навального к Путину (ФОТО)

14:59. 21 августа 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Требую разрешить транспортировку в Германию, — обращение жены Навального к Путину (ФОТО) | Русская весна

Жена оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в больнице Омска, обратилась к президенту России Владимиру Путину со специфическим «требованием».

«Я считаю, что А.А. Навальному нужна квалифицированная врачебная помощь в ФРГ…

Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки в Германию», — гласит текст обращения Юлии Навальной.

«Если супруга искренне желает организовать лечение своего мужа в Германии, то она, согласно общепринятым правилам этикета, должна была оформить это обращение несколько иначе.

Даже Рейган и Картер обращались к Брежневу „уважаемый”, и писали о наилучших пожеланиях в конце.

Если супруге плевать на жизнь мужа и важен только хайп — то можно и так, конечно», — оценили стиль обращения авторы Telegram-канала «Майор и Генерал».

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Требую разрешить транспортировку в Германию, — обращение жены Навального к Путину (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1598011150

Метки: Новости

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