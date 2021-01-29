Поступает много вопросов от коллег и единомышленников по поводу объединительных процессов партий «Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России». 28 января в Государственном центральном музее современной истории России был подписан манифест, текст которого считают необходимым опубликовать для ознакомления с ним широкой общественности.

МАНИФЕСТ

Мы,

представители политических партий

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»,

ЗА ПРАВДУ,

приняли решение об объединении на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из нашего общего понимания справедливости и правды.

Вся история России состоит из великих свершений, преодолений, борьбы и побед, итогом которых стало строительство великого государства. Наш многонациональный народ освоил огромные территории, развил свою культуру и решил множество исторических задач.

При этом обязательным и необходимым условием успеха России всегда являлось объединение левых и патриотов, их совместная работа и борьба за строительство справедливого социального государства. И наоборот, самые печальные страницы нашей истории всегда были связаны с разобщенностью и разделением, неумением и нежеланием отстаивать общие интересы, забвением народной мудрости «один в поле не воин».

КАК МЫ ПОНИМАЕМ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ И ПРАВДУ

Правда – уникальное русское понятие, аналогов которому нет ни в каких других языках. Русский народ испокон веков объединяет в этом понятии два: правду-истину и правду-справедливость. Неспроста первая попытка в нашей истории создать образ справедливого будущего была отражена ещё в «Русской Правде» Ярослава Мудрого.

Важнейшей основой развития России всегда был Патриотизм. Быть патриотом России сегодня – это не только бескорыстно любить свою страну и уважать её историческое прошлое, это значит последовательно и твердо защищать народные и национально-государственные интересы нашей страны, законные права каждого гражданина и всего российского народа. Быть патриотом России – значит быть готовым действовать ради благополучия страны и всех её граждан, значит верить в великое будущее нашей страны, в то, что мы способны на мощный прорыв и можем дать миру образец лучшего общества на земле.

Что же такое Справедливость, которая всегда на протяжении истории вела многонациональный народ России к ратным подвигам, трудовым достижениям, вдохновляла ученых и первопроходцев, писателей и поэтов, воспевавших все эти славные дела?

Справедливость – это когда общественный и экономический строй, государственная политика соответствуют национально-государственным интересам России, интересам российского народа и каждого гражданина.

Справедливость – это когда солдат и офицер защищают Родину и знают, что их семьи не останутся обездоленными.

Справедливость – это когда, честно отработав всю жизнь, человек знает, что его пенсия будет достаточной для достойной жизни, а накопления не исчезнут в водовороте очередных «реформ» или нового витка инфляции.

Справедливость – это когда богатая часть общества делится доходами с беднейшей его частью, чтобы общество и народ чувствовали себя единым целым.

Острое требование справедливости в повседневной жизни государства является одной из главных черт человека Русской культуры, одним из основных отличий России от Запада. И именно отсутствие справедливости приводит сегодня к внутренней напряженности, разобщению и грозит социальными потрясениями в нашей стране.

При этом сегодня в России есть вполне конкретный слой людей, которые не только не думают ни о каком справедливом устройстве государства, но, наоборот, кровно заинтересованы в сохранении сегодняшней несправедливости. Которые готовы пожертвовать целостностью и безопасностью страны, и даже её независимостью, во имя продолжения собственного обогащения.

Это компрадорский капитал, не знающий Родины и ценящий только сверхприбыль.

Это финансовые спекулянты, ежегодно выводящие в офшоры миллиарды долларов.

Это импортеры дешевой низкокачественной продукции, уничтожающие отечественное производство.

Это либералы, которые хотят оставить Россию в положении сырьевого придатка Запада.

В их руках – большинство СМИ и громкий хор «идеологов», продолжающих петь гимн «невидимой руке рынка». Правящая партия сегодня в значительной степени слышит именно их голоса. И именно их силами проведена грабительская пенсионная реформа и сохраняется низкий уровень жизни населения.

Мы с гордостью вспоминаем подвиг нашего народа, построившего первое на Земле социалистическое государство, в котором все граждане имели равные возможности для самореализации, и считаем необходимым для возрождения экономической мощи современной России учитывать опыт советского периода.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАРОДУ РОССИИ

Мы считаем, что только объединенными силами мы сможем достичь реализации в ближайшей исторической перспективе важнейших целей и задач создания в России солидарной, социально ориентированной экономики.

Мы добьемся воплощения в жизнь «12-ти принципов Правды,

Патриотизма и Справедливости»:

СПРАВЕДЛИВОСТЬ –

ЭТО ЧТОБЫ ЛЮДЯМ ЖИЛОСЬ ХОРОШО!

Богатые должны платить больше! Преодоление существующего разрыва в доходах между руководителями предприятий и рядовыми сотрудниками. Внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, которая сократит серьезный разрыв между богатыми и бедными. Труд важнее капитала, а Родина и качество жизни важнее прибыли. Искореним коррупцию! Усиление борьбы с коррупцией, разъедающей государство. Введение жестких наказаний для виновных, в т.ч. за счет ужесточения мер наказания в Уголовном кодексе, конфискация имущества осужденных и их близких родственников за коррупционные преступления. Равенство всех перед законом. Государственное регулирование цен на тарифы естественных монополий, топливо, лекарства и продукты первой необходимости. Деньги людям! Обеспечение достойного уровня жизни трудящегося населения. Существенное повышение уровня минимального размера оплаты труда, пенсий и пособий. Повышение размера материальной помощи, оказываемой различным категориям граждан в кризисный период. Прежде всего – забота о социально незащищенных категориях населения. Увеличение пособий инвалидам и ветеранам, семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации из-за развития кризиса. Любой минимальный доход человека должен быть выше, чем прожиточный минимум. Введение базового безусловного дохода. Новые рабочие места, а не новые яхты миллиардеров! Создание новых рабочих мест и государственная политика поддержки занятости для максимального сохранения уже существующих. Госплан 2.0 и модернизация экономики. Усиление роли государства в экономике, национализация ключевых инфраструктурных отраслей и стратегически важных предприятий. Сильный стабильный рубль – сильная экономика! Обеспечение финансовой стабильности, отсутствие которой приводит к обесценению накопленного за всю жизнь. Сохранность накоплений не только в рублях, но и сохранение их покупательной способности. Справедливое перераспределение бюджетных доходов от Центра к регионам, распределение заработанного страной по всей стране.

Качество жизни для всех и для каждого –

это по правде и по справедливости!

Гарантированная медицина. Повышение качества и доступности медицины для всех граждан страны – это, как показывает опыт карантина и пандемии, в буквальном смысле жизненно важно! Прекращение «оптимизации» отрасли и роста платных медицинских услуг за счет сокращения бесплатной медицины. Лечение тяжелобольных детей за счет государства. Доступность и бесплатность образования. Прекращение «реформ» и «экспериментов» над системой образования, восстановление классического образования, постепенный отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы. Воспитание на основе традиционных ценностей и патриотизма. Гармоничное пространственное развитие. Одинаковое обеспечение граждан социальной инфраструктурой, вне зависимости от региона и места их проживания.

Уважение со стороны власти – это справедливо и правильно!

Власть – народу! Обеспечить свободные демократические выборы во все органы государственной власти и местного самоуправления. Законодательно признать применение на выборах административного ресурса коррупционным правонарушением. Убрать муниципальный фильтр при выдвижении кандидатов на должности глав регионов. Избирать мэров прямым голосованием граждан. Служение народу, работа во имя народа, а не «царствование» на должности. Наши соотечественники. Уважение власти к народу не может считаться достаточным до тех пор, пока часть нашего народа, люди, воспитанные в русской культуре, отделенные от Родины искусственными границами 1991 года, не имеют простой и быстрой возможности получить гражданство Российской Федерации. Россия должна признать право народа Донбасса (Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики) на самоопределение.

Для сохранения уникальной российской цивилизации, суверенности нашей страны сегодня требуется новая стратегия коллективных действий. Только объединившись, как это не раз бывало в нашей истории, мы способны решить проблемы, стоящие перед страной, и положить конец либерально-компрадорской политике в России.

Мы готовы взять на себя ответственность за страну, мы готовы взять власть и заявляем об этом открыто.

Мы призываем всех, кто не равнодушен к судьбе России,

кто считает себя настоящим патриотом и разделяет наши идеи и ценности, присоединиться к нам!

ПАТРИОТЫ! ЗА ПРАВДУ — К СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Председатель

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

С.М. МИРОНОВ

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Председатель

партии

ЗА ПРАВДУ

Е.Н. ПРИЛЕПИН

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Председатель партии

«ПАТРИОТЫ

РОССИИ»

Г.Ю. СЕМИГИН

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г. Москва

28 января 2021 года