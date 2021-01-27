Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Потому что всё идёт вопреки представлениям ВИ Ленина о революционной ситуации:
- верхи не могут управлять по-старому
- низы больше не хотят жить по-старому
- есть революционная партия, за которой пойдёт народ.
И хде тут место Навального? В этой ситуации он действует, пусть втёмную, только на руку властям:)))
Госдепу: больше, больше вкладывайте зелени в депутатов на местах, пусть они злят своей тупостью народ!
Путину: больше, больше не обращай внимание на среднее звено управления государством! пусть они юродствуют дальше