Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Почему Навальный и возмущение людей не страшны для Путина?

116 1

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8BG1MNx0NSo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
Видеоблог №62
«Дистанционка» хоронит всеобщее образование в России и мире
Бэкграунд, выпуск-314 за 27 июля 2013
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
«Козлы–провокаторы» от «оппозиции» — пора сажать
И кого мы выбрали? Дарья Беседина — «самый независимый» депутат в новой Мосгордуме.
Бэкграунд, выпуск-306 за 1 июня 2013
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10665 8361
    Павел 10 мин. назад

      Потому что всё идёт вопреки представлениям ВИ Ленина о революционной ситуации:
      - верхи не могут управлять по-старому
      - низы больше не хотят жить по-старому
      - есть революционная партия, за которой пойдёт народ.

      И хде тут место Навального? В этой ситуации он действует, пусть втёмную, только на руку властям:)))
      Госдепу: больше, больше вкладывайте зелени в депутатов на местах, пусть они злят своей тупостью народ!
      Путину: больше, больше не обращай внимание на среднее звено управления государством! пусть они юродствуют дальше

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
    Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru