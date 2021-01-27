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Нашей полиции – спасибо, импичменту – труба

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В свежем выпуске видеоблога обсудили последние новости политки. Речь зашла об отличной работе органов правопорядка на несанкционнированных митингах «за Навального» 23 января, которые переросли в массовые беспорядки. Поговорили и о том, почему Байден всё ещё пугает Трампа импичментом, хотя последний уже и не президент. А также затронули вопрос того, почему газопровод «Северный поток – 2» по-прежнему строится, несмотря на угрозы санкций и сокрушение канцлера Меркель по поводу «берлинского пациента». Под конец затронули вопрос воспитания молодёжи.

Хронометраж:
00:00 — О разнице в методах работы западной и нашей полиции
06:51 — Почему наша полиция действовала так мягко
08:08 — Как дальше будет развиваться ситуация
10:22 — Зачем Трампу хотят предъявить импичмент уже после его отставки
12:40 — Почему ЕС продолжает строить «Северный поток – 2»
15:00 — О воспитании подрастающего поколения

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/nashej-policii-spasibo-impichmentu-truba-123834
Метки: блог, Видео
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