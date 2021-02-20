Запрет Шекспира, новый мировой кризис и человек-невидимка Мария Певчих
В новом выпуске видеоблога речь зашла о запрете на Уильяма Шекспира в американских образовательных учреждениях, новый мировой экономический кризис, который совпал с пандемией, а также удивительные нестыковки, которые открылись после ответа правительства ФРГ на депутатский запрос «Альтернативы для Германии».
#Шекспир #кризис #Певчих
Хронометраж:
00:00 — О намерении запретить Шекспира в образовательной программе США
02:08 — О новом мировом экономическом кризисе
08:52 — О человеке-невидимке Марии Певчих и спецслужбах ФРГ и Великобритании
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