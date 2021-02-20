В новом выпуске видеоблога речь зашла о запрете на Уильяма Шекспира в американских образовательных учреждениях, новый мировой экономический кризис, который совпал с пандемией, а также удивительные нестыковки, которые открылись после ответа правительства ФРГ на депутатский запрос «Альтернативы для Германии».

#Шекспир #кризис #Певчих

Хронометраж:

00:00 — О намерении запретить Шекспира в образовательной программе США

02:08 — О новом мировом экономическом кризисе

08:52 — О человеке-невидимке Марии Певчих и спецслужбах ФРГ и Великобритании

23:00 — Подписывайтесь на канал

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога: