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Запрет Шекспира, новый мировой кризис и человек-невидимка Мария Певчих

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В новом выпуске видеоблога речь зашла о запрете на Уильяма Шекспира в американских образовательных учреждениях, новый мировой экономический кризис, который совпал с пандемией, а также удивительные нестыковки, которые открылись после ответа правительства ФРГ на депутатский запрос «Альтернативы для Германии».

#Шекспир #кризис #Певчих

Хронометраж:
00:00 — О намерении запретить Шекспира в образовательной программе США
02:08 — О новом мировом экономическом кризисе
08:52 — О человеке-невидимке Марии Певчих и спецслужбах ФРГ и Великобритании
23:00 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Источник: https://nstarikov.ru/zapret-shekspira-novyj-mirovoj-krizis-i-chelovek-nevidimka-marija-pevchih-124687
Метки: блог, Видео
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