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Генерал Мороз, локдаун в Техасе и вся правда о зеленой энергетике

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В новом видеоблоге поговорили о климате в США в связи с полным локдауном в Техасе, который вызвали всего лишь небольшие заморозки. Отметили роль генерала Мороза в истории России, попытались дать прогноз относительно влияния прошедших холодов на политику США , а также обсудили движение «зелёных» в энергетике и их работу в интересах США в парламентах европейских стран.

Хронометраж:
00:00 — Вступление
01:53 — О климатических условиях в США
04:05 — О роли генерала Мороза в истории
05:34 — Изменится ли политика США в связи с морозами
08:26 — Почему США не убирают военные базы из Европы со времён Второй мировой
12:48 — Как США используют тему «зеленой» энергии
13:31 — О сути ветряных генераторов
14:50 — Зачем продвигается тема «зелёной» энергетики в Европе
18:09 — Почему важна реальная борьба за экологию
18:45 — Что с Гретой Тунберг
19:20 — Почему среди зелёных так много голубых?
20:24 — Подписывайтесь на канал

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Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Источник: https://nstarikov.ru/general-moroz-lokdaun-v-tehase-i-vsja-pravda-o-zelenoj-jenergetike-124880
Метки: блог, Видео
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