В новом видеоблоге поговорили о климате в США в связи с полным локдауном в Техасе, который вызвали всего лишь небольшие заморозки. Отметили роль генерала Мороза в истории России, попытались дать прогноз относительно влияния прошедших холодов на политику США , а также обсудили движение «зелёных» в энергетике и их работу в интересах США в парламентах европейских стран.

Хронометраж:

00:00 — Вступление

01:53 — О климатических условиях в США

04:05 — О роли генерала Мороза в истории

05:34 — Изменится ли политика США в связи с морозами

08:26 — Почему США не убирают военные базы из Европы со времён Второй мировой

12:48 — Как США используют тему «зеленой» энергии

13:31 — О сути ветряных генераторов

14:50 — Зачем продвигается тема «зелёной» энергетики в Европе

18:09 — Почему важна реальная борьба за экологию

18:45 — Что с Гретой Тунберг

19:20 — Почему среди зелёных так много голубых?

20:24 — Подписывайтесь на канал

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