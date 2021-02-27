Главная » Мировоззрение, Политика

Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов

66 0

Новый выпуск видеоблога посвящён вопросу возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его законное историческое место – Лубянскую площадь.
С 25 февраля по 5 марта на сайте «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/poll/10351) проходит голосование, подготовленное при участии видных либералов и вносящее раскол в ряды патриотов.
Призываю всех неравнодушных жителей Москвы проголосовать за памятник Дзержинскому!

#Дзержинский #памятник #голосование

Хронометраж:
00:00 — О голосовании на сайте «Активный гражданин»
02:46 — Почему нужно вернуть памятник Дзержинскому на его место
04:34 — О заслугах Н.И.Пирогова
06:04 — О мавзолее Пирогова
07:21 — Кто и зачем стравливает патриотов
16:14 — Наступило ли время вернуть памятник Дзержинскому на его законное место?
20:06 — О необходимости договора между условно «белыми» и условно «красными» патриотами
22:52 — Подписывайтесь на канал

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Источник: https://nstarikov.ru/dzerzhinskij-i-ili-nevskij-kto-i-zachem-stravlivaet-patriotov-124922
Метки: блог, Видео
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Союзники изнасиловали миллион немок после войны
Путин! Прекрати взрывать русских! Это тебе не поможет! Заявление Комитета национального спасения РРО по поводу взрывов в московском метро.
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ председателя РБО А.ГОНЧАРОВА
Казахстан : 20 лет независимости-20 лет диктатуры
Митинг в Москве: ДОСТАЛИ!
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
Битва за Россию продолжается
Кому помешал Юрий Гагарин? [Паразитическая система]

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru