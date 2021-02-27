Дзержинский и/или Невский – кто и зачем стравливает патриотов
Новый выпуск видеоблога посвящён вопросу возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его законное историческое место – Лубянскую площадь.
С 25 февраля по 5 марта на сайте «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/poll/10351) проходит голосование, подготовленное при участии видных либералов и вносящее раскол в ряды патриотов.
Призываю всех неравнодушных жителей Москвы проголосовать за памятник Дзержинскому!
#Дзержинский #памятник #голосование
Хронометраж:
00:00 — О голосовании на сайте «Активный гражданин»
02:46 — Почему нужно вернуть памятник Дзержинскому на его место
04:34 — О заслугах Н.И.Пирогова
06:04 — О мавзолее Пирогова
07:21 — Кто и зачем стравливает патриотов
16:14 — Наступило ли время вернуть памятник Дзержинскому на его законное место?
20:06 — О необходимости договора между условно «белыми» и условно «красными» патриотами
22:52 — Подписывайтесь на канал
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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