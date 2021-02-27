Новый выпуск видеоблога посвящён вопросу возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на его законное историческое место – Лубянскую площадь.

С 25 февраля по 5 марта на сайте «Активный гражданин» (https://ag.mos.ru/poll/10351) проходит голосование, подготовленное при участии видных либералов и вносящее раскол в ряды патриотов.

Призываю всех неравнодушных жителей Москвы проголосовать за памятник Дзержинскому!

#Дзержинский #памятник #голосование

Хронометраж:

00:00 — О голосовании на сайте «Активный гражданин»

02:46 — Почему нужно вернуть памятник Дзержинскому на его место

04:34 — О заслугах Н.И.Пирогова

06:04 — О мавзолее Пирогова

07:21 — Кто и зачем стравливает патриотов

16:14 — Наступило ли время вернуть памятник Дзержинскому на его законное место?

20:06 — О необходимости договора между условно «белыми» и условно «красными» патриотами

22:52 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога: