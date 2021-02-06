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Навальный против «Sputnik-V», пособия, плановая экономика и спорт

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В новом выпуске видеоблога дал ответы на заданные через Инстаграм вопросы. Последние новости политики: информационная кампания вокруг вакцины «Спутник V», дискриминация Навальным и его подельниками государственности России, вырастут ли в России пособия по безработице (и не только), а также заявление Счётной Палате о проваел Минспортом программы доступности спорта для всех.

#Навальный #SputnikV #экономика

Хронометраж:
00:00 — В чём политическое значение вакцины «Спутник-V»
06:35 — Имидж России – «Спутник V» против Навального
07:31 — О приговоре суда Навальному
08:50 — О пособиях по безработице в России
10:02 — Кто стоит за коронакризисом
13:37 — О возможности введения плановой экономики
17:10 — О заявлении Счётной Палаты о недоступности спорта для всех
25:19 — Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-protiv-sputnik-v-posobija-planovaja-jekonomika-i-sport-124146
Метки: блог, Видео
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