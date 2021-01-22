Кремль не будет обращать внимания на призывы Запада освободить оппозиционера Алексея Навального. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вокруг дела Навального не требует особого внимания главы государства.

«Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», — сказал Песков.

Утверждения о том, что Владимир Путин боится оппозиционера и поэтому он был так быстро арестован, Песков назвал «ерундой».

«Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Поскольку речь идет о гражданине РФ — в данном случае наличие претензий к нему, невыполнение законных правил — это не имеет никакого отношения к президенту РФ и это никак нельзя ассоциировать с президентом», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков назвал «тревожными» призывы Навального выходить на улицы. «Мы не являемся органом, который может давать этому оценку, но, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», — сказал он. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле не опасаются массовых акций в поддержку оппозиционера.

— Как на деле будет развиваться ситуация вокруг Навального, что она означает для Кремля?

— Если вы совершаете уголовное преступление, находитесь в розыске, и при этом проходите паспортный контроль — вы будете арестованы: это вопрос не воли Путина, а наличия определенных данных в базе компьютера. И когда говорят, что Путин боится Навального — это какая-то мания величия. Я понимаю, почему так говорит сам Навальный — ему хочется повысить котировки. Но почему так говорят люди, производящее впечатление психически вменяемых — для меня загадка.

Если бы Путин боялся Навального — давайте рассуждать логически — Навальный, наверное, сел бы раньше. Навальный, находясь под условным сроком, грубейшим образом нарушал правила отбывания условного наказания — и, тем не менее, продолжал оставаться под условным сроком.

Напомню, под условным сроком человек обязан регулярно отмечаться в полиции. Один пропуск без уважительной причины — и условный срок автоматически превращается в реальный. Соответственно, если бы Путин боялся — Навальный бы, наверное, сидел за свои многочисленные нарушения.

— Почему же его не посадили?

— Речь, видимо, идет о том, что Навальный — сотрудник не только западных спецслужб, но и российских. И в этом качестве — как бы сотрудника российских спецслужб, такого попа Гапона — он в гробу видал законы РФ.

Посмотрите, что ему сейчас инкриминируют — то, что он нарушал условия нахождения под условным сроком. Но пока он нарушал их до своей болезни — никого это не интересовало, с Навального все сходило, как с гуся вода. Наверное, если бы Кремль боялся, правоохранители воспользовались случаем, чтобы его посадить, верно? Но в том-то и дело, что собственных сотрудников не боятся. Я вот, например, не боюсь свою секретаршу — если я вдруг ее испугаюсь, я ее уволю.

При этом реальных правонарушений, которые совершил Навальный, немало — включая призыв вводить санкции против России. Можно дискутировать, как это выглядит с юридической точки зрения, но, по сути, призыв нанести ущерб своей Родине, на мой взгляд, — это преступление.

Но ничего подобного не вменяют ему в вину. И это, я считаю, доказывает, что он полезен — иногда мышей ловит.

Так или иначе, признаков боязни Навального со стороны Путина я не вижу. А вот признаки презрения — вижу. Потому что агент не настолько серьезный человек, чтобы его обсуждать и вообще о нем говорить. И фамилия «Навальный» не произносится, как я понимаю, потому что в определенном кругу не принято говорить вслух фамилии агентов — ни при каких обстоятельствах. Это условный рефлекс.

— Как будет теперь развиваться ситуация с Западом?

— Запад увидел в аресте новый повод для санкций, но не будь Навального — США ввели бы санкции, допустим, за вмешательство Кремля в американские выборы. Замечу, Россия не дает сдачи, а господа у власти превратили ее в коврик для вытирания ног. И пока Россия не даст сдачи, о нее и дальше будут вытирать ноги — просто потому, что это и есть функция РФ в современном мировом разделении труда, обеспеченном российской бюрократией. Только боится эта бюрократия не Навального, а того, что ее банковские счета на Западе будут заморожены.

— Что будет дальше с Навальным?

— Навальный будет сидеть 30 дней. А людей, которые выйдут на акции в его поддержку, будут сажать уже всерьез. Дальше возможны два варианта. Первый — Навального выпустят и скажут, чтобы он работал дальше. С точки зрения российских спецслужб, насколько я понимаю, это выглядит вполне логично: сотрудника нужно «отмыть» — и он снова готов делать свое дело.

Этот вариант будет наглядной иллюстрацией, что государства в России больше не существует — если Навальному не предъявят обвинений по факту реально совершенных правонарушений (в том же ролике, где он разговаривает якобы со своим отравителем, часы показывают разное время — получается, ролик записывался несколько часов, в несколько приемов — и что это фальшивка), и если государство по-прежнему будет отмалчиваться.

Но я надеюсь, что государство все-таки существует, и что события будут развиваться по варианту два — Навальному предъявят реальные обвинения. Поскольку то, в чем его обвиняют сейчас — нарочито-абсурдно. Нынешнее обвинение, я считаю, рассчитано на то, чтобы Навальный подал жалобу в ЕСПЧ, ЕСПЧ рассмотрел ее в пожарном порядке, принял сторону истца, и обязал РФ выплатить ему компенсацию в десятки тысяч евро — фактически, профинансировать Навального из федерального бюджета.

Абсурдность обвинения, повторюсь, в том, что когда Навальный был здоров, нарушения нахождения под условным сроком никого не волновали. А вот когда он не отметился в полиции, будучи на лечении в чужой стране, находясь чуть не в коме — в этом сейчас усмотрели состав преступления.

— Навальный призвал сторонников выйти на улицы. В Москве будут протестные акции?

— Будут, возможно, какие-то выступления. Во Внуково его пришли встречать 150−200 человек. Сейчас холода поменьше — думаю, человек 600 на акцию могут прийти. Все это радостно поснимают западные телевизионщики.

Понимаете, когда вы позволяете своим агентам осуществлять государственную политику — на этом все заканчивается. Государство, поощряя правонарушения Навального, занимается самоубийством. И симпатий оно не вызывает — люди, которые начинают прислуживать собственным, образно выражаясь, попам Гапонам, не заслуживают ничего.

Обложка: Алексей Навальный (Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov/ТАСС)