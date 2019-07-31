Украденная история. Михаил Делягин
Как начиналась колонизация России?
Кто и когда начал фальсификацию знаний о событиях нашего прошлого, какие нестыковки существуют в академической истории России. Как можно сейчас вернуть себе хотя бы часть украденной у нас истории и культуры. Писатель и публицист Михаил Делягин продолжает рассказывать о книгах, достойных прочтения.
Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа раскроют книги:
ДНК-генеалогия славян: новые открытия, Клёсов Анатолий Алексеевич
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич
Светочи тьмы. Физиология либерального клана: от Гайдара и Березовского до Собчак и Навального., Делягин Михаил Геннадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ukradennaya-istoriya-mihail-delyagin