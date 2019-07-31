Украденная история. Михаил Делягин

Концептуал СМИ Как начиналась колонизация России?

Кто и когда начал фальсификацию знаний о событиях нашего прошлого, какие нестыковки существуют в академической истории России. Как можно сейчас вернуть себе хотя бы часть украденной у нас истории и культуры. Писатель и публицист Михаил Делягин продолжает рассказывать о книгах, достойных прочтения.



Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа раскроют книги:



ДНК-генеалогия славян: новые открытия, Клёсов Анатолий Алексеевич



Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933−1937 гг., Жуков Юрий Николаевич

Светочи тьмы. Физиология либерального клана: от Гайдара и Березовского до Собчак и Навального., Делягин Михаил Геннадьевич



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