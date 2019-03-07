Михаил Делягин. Как сохранить себя в современном мире
Как нормальный человек становится либералом?
Доктор экономических наук, публицист Михаил Делягин рассказывает о том, как технологии действуют на человека. Как совершенствуются техники манипуляции сознанием, почему без самообразования невозможно сохранить себя в современном мире. Чем личность, воспитанная на информационных технологиях, принципиально отличается от воспитанной на книгах и живом общении. Почему мы умеем хорошо думать, но не умеем хорошо действовать.
Как с помощью информационных технологий воспитывают либералов и что мы можем этому противопоставить:
Праздничный ад свободы, Делягин Михаил Геннадьевич
Светочи тьмы. Физиология либерального клана: от Гайдара и Березовского до Собчак и Навального., Делягин Михаил Геннадьевич
Воспитание воли школьника (Учпедгиз, 1954), Селиванов Владимир Иванович
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mihail-delyagin-kak-sohranit-sebya-v-sovremennom-mire