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Михаил Делягин. Как сохранить себя в современном мире

19:21. 7 марта 2019 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

Как нормальный человек становится либералом?

Доктор экономических наук, публицист Михаил Делягин рассказывает о том, как технологии действуют на человека. Как совершенствуются техники манипуляции сознанием, почему без самообразования невозможно сохранить себя в современном мире. Чем личность, воспитанная на информационных технологиях, принципиально отличается от воспитанной на книгах и живом общении. Почему мы умеем хорошо думать, но не умеем хорошо действовать.

Как с помощью информационных технологий воспитывают либералов и что мы можем этому противопоставить:

Праздничный ад свободы, Делягин Михаил Геннадьевич

Светочи тьмы. Физиология либерального клана: от Гайдара и Березовского до Собчак и Навального., Делягин Михаил Геннадьевич

Воспитание воли школьника (Учпедгиз, 1954), Селиванов Владимир Иванович

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mihail-delyagin-kak-sohranit-sebya-v-sovremennom-mire

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