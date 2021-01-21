Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с общественным проектом «Политраша», речь зашла о судьбе Навального – как его накачивали медийно, и в каких целях использовали. Сейчас же, когда Навальный, наконец-то, предстал перед правосудием, миллионы сограждан надеятся, что ему, на этот раз, не удастся уйти от заслуженного наказания. Но существует одна опасность – если его западные кураторы сделают ставку в пользу его супруги, то живым он им принесёт меньше пользы. Обсудили и эти, довольно тонкие, моменты политической реальности 2021.
P.S. Предыдущие выпуски:
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
Эксперд Стариков лучше бы обсуждал персонажей из фильмов-расследований Навального. Что толку перемывать кости Навального? Гоп-компании есть, что возразить о не трудовых доходах?
Не могу понять поллитр чего? Что такое “Аша”? Надеюсь, ничего запрещённого.
Анального списали. Не оправдал доверия. Любопытственно кого свеженького подсунут. Бендорлоги стотысячими стаями по Москве хаживали в 12-м. Чего хотели до сих пор не понятно. Долой капитализм от них не было слышно. Долой олигархию, то же. По свежему воздуху в толпе пошатались. Хорошо. Для здоровья шататься лучше с любимой и не в толпе. Опасно.