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Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть

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В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с общественным проектом «Политраша», речь зашла о судьбе Навального – как его накачивали медийно, и в каких целях использовали. Сейчас же, когда Навальный, наконец-то, предстал перед правосудием, миллионы сограждан надеятся, что ему, на этот раз, не удастся уйти от заслуженного наказания. Но существует одна опасность – если его западные кураторы сделают ставку в пользу его супруги, то живым он им принесёт меньше пользы. Обсудили и эти, довольно тонкие, моменты политической реальности 2021.

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-medijnyj-puzyr-kotoryj-dolzhen-lopnut-123612
Метки: блог, Видео
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 6 6
    Zeus два часа назад

      Эксперд Стариков лучше бы обсуждал персонажей из фильмов-расследований Навального. Что толку перемывать кости Навального? Гоп-компании есть, что возразить о не трудовых доходах?

      3
      3
    • 6661 5437
      Женечка час назад

        Не могу понять поллитр чего? Что такое “Аша”? Надеюсь, ничего запрещённого.

      • 11 7
        Владимир zzz 12 мин. назад

          Анального списали. Не оправдал доверия. Любопытственно кого свеженького подсунут. Бендорлоги стотысячими стаями по Москве хаживали в 12-м. Чего хотели до сих пор не понятно. Долой капитализм от них не было слышно. Долой олигархию, то же. По свежему воздуху в толпе пошатались. Хорошо. Для здоровья шататься лучше с любимой и не в толпе. Опасно.

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