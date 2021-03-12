Юрий Дудь и историческая правда о Сталине
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о недавнем интервью одного стендап-комика, которое вышло на канале Юрия Дудя. В частности, в одной части программы они внезапно переключились на обсуждение моей книги «Сталин. Вспоминаем вместе». Откуда был сделан вывод, что книга или была просто пролистана, или же не прочитана вовсе.
#Сталин #Дудь #правда
P.S. Предыдущие выпуски роликов, записанных совместно с проектом «Политраша»:
- Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
- Зачем Навальную готовят вместо Навального
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ