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Юрий Дудь и историческая правда о Сталине

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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о недавнем интервью одного стендап-комика, которое вышло на канале Юрия Дудя. В частности, в одной части программы они внезапно переключились на обсуждение моей книги «Сталин. Вспоминаем вместе». Откуда был сделан вывод, что книга или была просто пролистана, или же не прочитана вовсе.

#Сталин #Дудь #правда

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P.S. Предыдущие выпуски роликов, записанных совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/jurij-dud-i-istoricheskaja-pravda-o-staline-125323
Метки: блог, Видео
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