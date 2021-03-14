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Тормоза Твиттера, госперевороты по Блинкену и освобождение Соболь

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В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», речь зашла о замедлении работы Твиттера Роскомнадзором (по причине невыполнения предписаний по удалению противоправного контента), отказа США от дорогостоящих государственных переворотов – в речи госсекретаря Блинкена, а также о том, как иностранная правозащита вписывается за Соболь.

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P.S. Предыдущие выпуски роликов, записанных совместно с проектом «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/tormoza-tvittera-gosperevoroty-po-blinkenu-i-osvobozhdenie-sobol-125347
Метки: блог, Видео
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