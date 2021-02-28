Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская
В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили события в Армении, отставку Пашиняна, сдачу Навального и Тихановской их западными кураторами, а также связь между Amnesty International и британской разведкой.
Всё так быстро меняется, что при монтаже ролика коллеги именовали меня по-старому. Теперь правильно так – член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».
Хронометраж:
00:00 Вступление
00:19 Как будут развиваться события в Армении?
03:57 Позиция России
06:50 Можно ли назвать Тихановскую завершённым проектом?
14:52 О действиях государства в отношении Навального
21:55 Чем занимаются Волков и другие сотрудники ФБК сегодня, какие планы?
24:34 Как связаны Amnesty International и британская разведка?
P.S. Предыдущие выпуски:
- МИД России, Лавров, «еэсовцы» и Юлия Навальная
- Правда, Справедливость и объединение трёх партий
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- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
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- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
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- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
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- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
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