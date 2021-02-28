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Пашинян, Amnesty International и британская разведка, Навальный и Тихановская

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В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили события в Армении, отставку Пашиняна, сдачу Навального и Тихановской их западными кураторами, а также связь между Amnesty International и британской разведкой.

Всё так быстро меняется, что при монтаже ролика коллеги именовали меня по-старому. Теперь правильно так – член ЦС Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду».

Хронометраж:
00:00​ Вступление
00:19​ Как будут развиваться события в Армении?
03:57​ Позиция России
06:50​ Можно ли назвать Тихановскую завершённым проектом?
14:52​ О действиях государства в отношении Навального
21:55​ Чем занимаются Волков и другие сотрудники ФБК сегодня, какие планы?
24:34​ Как связаны Amnesty International и британская разведка?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/pashinjan-amnesty-international-i-britanskaja-razvedka-navalnyj-i-tihanovskaja-124934
Метки: блог, Видео
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