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Зачем Навальную готовят вместо Навального

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В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с проектом «Политраша», речь зашла о проекте «Тихановская 2.0» – о том как западные спецслужбы лепят из Юлии Навальной вторую Тихановскую. Навальный уже списан со счётов, за ним тянется шлейф судимостей и мутных историй, поэтому его медийную накачку пытаются пересадить на его жену, чтобы сделать из неё будущего «кандидата в президенты».

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-navalnuju-gotovjat-vmesto-navalnogo-124347
Метки: блог, Видео
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