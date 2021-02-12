Зачем Навальную готовят вместо Навального
В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с проектом «Политраша», речь зашла о проекте «Тихановская 2.0» – о том как западные спецслужбы лепят из Юлии Навальной вторую Тихановскую. Навальный уже списан со счётов, за ним тянется шлейф судимостей и мутных историй, поэтому его медийную накачку пытаются пересадить на его жену, чтобы сделать из неё будущего «кандидата в президенты».
P.S. Предыдущие выпуски:
- Навальный – медийный пузырь, который должен лопнуть
- В политике как в спорте – болеем за своих
- Что на самом деле произошло в Карабахе
- Лукашенко и Белоруссия, политические реалии и уроки истории
- Ультиматум Тихановской и Лукашенко в СИЗО
- Зачем Зеленский встречался с главой Ми-6
- Белоруссия: почему Тихановской мешает её муж
- Нагорный Карабах – что делать России?
- Новый срок Лукашенко и экономика Белоруссии
- Германия обязана ответить по делу Навального
- Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват
- Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
- Кому выгодно «отправление» Навального
- Что происходит в Белоруссии на самом деле. Продолжение
- Что происходит в Белоруссии на самом деле
- Почему банят в YouTube и Instagram, что случилось с ЦБ
- Плюсы и минусы Лукашенко, интеграция России и Белоруссии
- Голосование, провокации, флаг ЛГБТ над посольствами
- Поправки в Конституцию – «да» или «нет»
- Сталин и «союзники». Парад Победы 2020