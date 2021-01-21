1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.3
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.1
1930-е. США в годы Великой Депрессии. Часть 1 1930. Вып.2
01. 1930. Группа мальчиков использует многоквартирные дома как игровую площадку
02. 1930. Жилые дома для малообеспеченных людей недалеко от центра Лос-Анджелеса
04. 1930. Индейский дом в Аризоне
05. 1930. Мужчина читает газету перед своей хижиной в трущобах Чикаго
06. 1930. На фотографии телеграфной службы из доков на реке Гудзон в Нью-Йорке запечатлены бездомные и их трущобы
07. 1930. Трущобы Нью-Йорка. Январь
08. 1930. Рынок на Максвелл-стрит в бедном квартале Чикаго
09. 1930. Семья Дайер в своей хижине в Монтигле, Теннесси. Время от времени муж зарабатывает 19,20 доллара в месяц, работая в рамках WPA неполный рабочий день.
10. 1930. Семья из Висконсина собралась на кухне
11. 1930. Жена издольщика и четверо ее детей собрались у кровати и у плиты во время визита сотрудника Красного Креста Льюиса Хайна
12. 1930. Обездоленная семья с семью детьми
13. 1930. Дети сколачивают упаковочные ящики для кухонных печек неподалеку от Уолл-стрит
14. 1930. Негритята играют в чехарду на улице Гарлема
15. 1930. Негритята на ступеньках дома в Гарлеме
16. 1930. Женщина с младенцем в коляске. Нью-Йорк
17. 1930. Долина Сан-Хоакин, Калифорния, молодая мать с ребенком развешивает белье для стирки, одна из многих тысяч беженцев из районов пыльных бурь
18. 1930. Семья мигрантов произносит слова молитвы перед полуденным ужином на обочине дороги к востоку от Оклахомы
19. 1930. Фотография фермера и сына, идущих сквозь пыльную бурю в округе Симаррон, штат Оклахома
20. 1930. Работники Красного Креста раздают ящики с семенами жертвам засухи, собравшимся вокруг небольшого форпоста Красного Креста, штат Миссисипи
21. 1930. Бродяга спит под деревом возле поезда
22. 1930. Бродяга под поездом
23. 1930. Группа детей получает новую обувь
24. 1930. Золото возвращается в Нью-Йорк. Эта партия золотых монет, оцениваемая в шестизначную сумму, была доставлена вкладчикам Empire Trust Co.
25. 1930. Три миллиона долларов наличными были доставлены в отделение государственного банка на углу Фримен-стрит и Южного бульвара в Бронксе, чтобы остановить панику, начатую праздными сплетнями одного из местных торговцев
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