Главная » Невероятное в мире, Политика

Цензура в США, новый глава ЦРУ и отставка Пашиняна

35 0

В новом выпуске видеоблога обсудили несколько важных тем: цензуру против Трампа в американских соцсетях, назначение Байденом нового главы ЦРУ, отставку соросовского премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также почему США так быстро признали результаты выборов в Киргизии.

Хронометраж:
00:00 — Почему наши либералы поддерживают цензуру в американских соцсетях?
00:53 — Разбор причин бана Трампа в соцсетях
03:57 — Почему все американские соцсети разом забанили Трампа
05:25 — Зачем нужно создавать отечественные аналоги американских сервисов
07:17 — О назначении нового главы ЦРУ
09:29 — Почему армянский народ ещё не отправил Пашиняна в отставку
16:08 — Почему США признали выборы в Киргизии на следующий же день

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/cenzura-v-ssha-novyj-glava-cru-i-otstavka-pashinjana-123424
Метки: блог, Видео
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
Никаких успехов в экономике нет - ответ на ЛОЖЬ ВВП.
Дональд Трамп — матричный „ельцин” США-2
Дональд Трамп — матричный „ельцин” США
Кому не нравится возрождение военной мощи России
Американцы выстрелили в "Армату": результат оказался плачевным для Запада
Солженицын фундаментально враждебен основным принципам цивилизации и прогресса
Трампа забанили в Facebook

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru