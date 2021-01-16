Цензура в США, новый глава ЦРУ и отставка Пашиняна
В новом выпуске видеоблога обсудили несколько важных тем: цензуру против Трампа в американских соцсетях, назначение Байденом нового главы ЦРУ, отставку соросовского премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также почему США так быстро признали результаты выборов в Киргизии.
Хронометраж:
00:00 — Почему наши либералы поддерживают цензуру в американских соцсетях?
00:53 — Разбор причин бана Трампа в соцсетях
03:57 — Почему все американские соцсети разом забанили Трампа
05:25 — Зачем нужно создавать отечественные аналоги американских сервисов
07:17 — О назначении нового главы ЦРУ
09:29 — Почему армянский народ ещё не отправил Пашиняна в отставку
16:08 — Почему США признали выборы в Киргизии на следующий же день
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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