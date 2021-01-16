В новом выпуске видеоблога обсудили несколько важных тем: цензуру против Трампа в американских соцсетях, назначение Байденом нового главы ЦРУ, отставку соросовского премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также почему США так быстро признали результаты выборов в Киргизии.

Хронометраж:

00:00 — Почему наши либералы поддерживают цензуру в американских соцсетях?

00:53 — Разбор причин бана Трампа в соцсетях

03:57 — Почему все американские соцсети разом забанили Трампа

05:25 — Зачем нужно создавать отечественные аналоги американских сервисов

07:17 — О назначении нового главы ЦРУ

09:29 — Почему армянский народ ещё не отправил Пашиняна в отставку

16:08 — Почему США признали выборы в Киргизии на следующий же день

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