В новом выпуске видеоблога речь зашла, как говорится, на злобу дня – обсудили попытки Запада осудить абсолютно правомерный арест Навального, реакцию МИД РФ на подобные выпады, прогрессирующий запрет русского языка на Украине, а также ковид-паспорта, введения которых остерегаются многие сограждане.

Хронометраж:

00:00 — Надо перестать оглядываться на Запад

04:33 — Чему можно поучиться у западных идеологов

08:03 — О запрете русского языка на Украине

11:39 — Об отношении к ковид-паспортам и поражению в правах

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