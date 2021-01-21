«Навальные санкции», ковид-паспорта и запрет на русский язык
В новом выпуске видеоблога речь зашла, как говорится, на злобу дня – обсудили попытки Запада осудить абсолютно правомерный арест Навального, реакцию МИД РФ на подобные выпады, прогрессирующий запрет русского языка на Украине, а также ковид-паспорта, введения которых остерегаются многие сограждане.
Хронометраж:
00:00 — Надо перестать оглядываться на Запад
04:33 — Чему можно поучиться у западных идеологов
08:03 — О запрете русского языка на Украине
11:39 — Об отношении к ковид-паспортам и поражению в правах
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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