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«Навальные санкции», ковид-паспорта и запрет на русский язык

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В новом выпуске видеоблога речь зашла, как говорится, на злобу дня – обсудили попытки Запада осудить абсолютно правомерный арест Навального, реакцию МИД РФ на подобные выпады, прогрессирующий запрет русского языка на Украине, а также ковид-паспорта, введения которых остерегаются многие сограждане.

Хронометраж:
00:00 — Надо перестать оглядываться на Запад
04:33 — Чему можно поучиться у западных идеологов
08:03 — О запрете русского языка на Украине
11:39 — Об отношении к ковид-паспортам и поражению в правах

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/navalnye-sankcii-kovid-pasporta-i-zapret-na-russkij-jazyk-123596
Метки: блог, Видео
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