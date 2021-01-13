Общепринятым является взгляд, что убийцы Сталина спасали исключительно свои шкуры, боролись за свои должности и т.п. Но если бы это было так, если бы они в целом разделяли взгляды вождя на будущее нашей страны, то не начались бы те лихорадочные изменения, которые произошли в первые несколько месяцев после его смерти.

Деятельность Хрущёва на посту главы Советского Союза можно разделить на две части: что из наследия Сталина он похоронил и как навредил сам. В данной статье речь пойдет о Сталинских проектах, прекращенных после его смерти.

Сокращение армии

Надо отметить, что Хрущёв первоначально использовал генералитет в своих целях, но, укрепив свою власть, он «оптимизировал» Вооруженные силы Советского Союза. Приоритет отдавался баллистическим ракетам, ядерному оружию. Остальные виды и рода войск подверглись серьёзному сокращению.

В мае 1956 г. Хрущев заявил, что СССР в одностороннем порядке сокращает свои вооруженные силы сразу на 1,2 млн. чел. Всего в 1955-60 гг. армия сократилась на 3 млн. чел. Были расформированы целые соединения, ликвидированы части морской авиации, сокращен Военно-​морской флот. Причем резали по живому, массово сокращали наиболее опытные, боевые кадры. Опытнейших офицеров, прошедших Великую Отечественную войну и войну с Японией, сокращали десятками тысяч. Расформировали соединения, училища. Под нож пустили ряд важнейших военно-​технических разработок, которые могли дать СССР возможность опередить весь мир на 20-30 лет. Резали новые корабли и самолеты.

Однако Запад не спешил поддержать инициативу Хрущёва. Северно-​Атлантический альянс свои вооруженные силы не сокращал, и ядерные испытания западные державы продолжали.

В общем, всё было очень похоже на англосионистский переворот Горбачёва-​Ельцина.

Уничтожение океанского флота

Чтобы создать полноценные ВС, Сталин планировал создать большой, океанский флот. Было несколько проектов по развитию флота, в том числе по строительству авианесущих кораблей. Война приостановила эти планы. Вскоре после завершения Великой Отечественной войны и успехов в ходе восстановления народного хозяйства страны к ним вернулись, в частности, велась разработка проекта лёгкого авианосца с авиагруппой в 40 машин. Однако всем этим планам по созданию большого флота, включая авианосцы, не суждено было сбыться. В 1954 году Хрущев отверг концепцию строительства надводного военно-​морского флота, предложенную адмиралом Кузнецовым в докладной записке от 31 марта 1954 г., которая в целом продолжала сталинскую программу кораблестроения.

Кузнецов был снят с должности главкома ВМФ, строительство надводных кораблей было приостановлено, на стапелях начали разрезать практически готовые крейсеры.

Разгром Госбезопасности

Прошло полгода после смерти Сталина, как в сентябре 1953 года Никита Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС. Главой партии он стал после того, как по его инициативе советско-​партийная верхушка санкционировала арест и расстрел Лаврентия Берии. Его просто убили, без суда и следствия. Видимость следствия и суда организовали уже после убийства.

Одновременно под прикрытием «дела Берии» прокатилась волна террора среди дипломатов, разведчиков и в научных учреждениях, которые курировал Берия. В качестве «палачей Берии» расстреляли Деканозова и Кобулова. Хотя они не имели отношения к карательным органам, а занимались дипломатией и разведкой. Зачистили научные учреждения. Была целенаправленно разгромлена система стратегической разведки, которая помогла нам победить в Великой Отечественной войне и вырваться вперёд в сфере передовых технологий. Лучшие специалисты этой области — Райхман, Судоплатов, Эйтингон, Мешик, Зарубин, Коротков и др. — попали под каток репрессий. Одних ликвидировали, других посадили, третьих уволили. Те, кто выжил, потом долго хлопотали о реабилитации

Прекращение поиска новых основ идеологии

Вопрос поиска теоретических основ дальнейшего развития советского общества и государства всегда волновал Сталина. В 1951 году он говорил: «Мы думаем сейчас проводить очень крупные экономические мероприятия. Перестраивать нашу экономику на действительно научной основе. Для того чтобы это сделать, нужно, чтобы люди, наши кадры, молодёжь знали настоящую политическую экономию. Положение сейчас таково: либо мы подготовим наши кадры, наших людей, наших хозяйственников, руководителей экономики на основе науки, либо мы погибнем. Так поставлен вопрос историей».

После XIX съезда партии, прошедшего в октябре 1952 года, в аппарате ЦК появилось три самостоятельных отдела: философии и истории, экономики и права, естественных и технических наук. Сталин поставил перед ними задачу оживить теоретическую работу в партии, дать анализ новых процессов и явлений в мире: «Без теории нам смерть, смерть, смерть!..»

При Хрущеве разработка научной теории прекратилась он запретил теоретические изыскания в этой области. Это впоследствии привело к серьёзным проблемам в идеологической сфере.

Новые гонения на церковь

Со смертью Сталина закончилась эпоха «сталинского церковного ренессанса» и начался своеобразный реванш троцкизма. «Оттепель» Хрущёва ознаменовалась новой волной гонений против русской церкви. Руководил акциями главный идеолог партии М. А. Суслов. 7 июля 1954 года вышло Постановление ЦК КПСС о серьёзных недостатках в научно-​атеистической пропаганде и мерах её улучшения. В нём отмечалось, что оживление в деятельности Русской православной церкви и других религиозных групп, рост числа граждан, отправляющих религиозные обряды, наносит ущерб государственным интересам. В связи с этим партийным и комсомольским организациям, Министерству просвещения было предписано активнее проводить антирелигиозную работу, систематически, со всей настойчивостью разъясняя верующим, что они находятся «в плену религиозных верований и предрассудков».

Это Постановление запустило атеистическую кампанию, в результате которой основная масса храмов и монастырей, открытых при Сталине, была вновь закрыта. Многие из них были не просто закрыты, но и разграблены, а некоторые храмы были полностью разрушены.

Если при Сталине между государством и церковью было установлено взаимопонимание, и число действующих храмов достигло 20 тыс., причем многие церкви открыли заново, то при Хрущёве их осталось чуть более 7500. Возобновились аресты священников, верующих.

Разрешение абортов

По инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина в 1936 году было принято специальное Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР "О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах".

Благодаря этому комплексу мер, мы уже к 1953 году восстановили довоенную численность населения страны.

Закон о запрете абортов действовал в Советском Союзе до 23 ноября 1955 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР производство операций искусственного прерывания беременности было разрешено. В итоге наша страна потеряла десятки миллионов неродившихся сограждан.

Сворачивание сталинского плана преобразования природы

В октябре 1948 года было принято Постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».

Комплексная программа научного регулирования природы предполагала, что за 15 лет будут отвоеваны у степной зоны и включены в сельскохозяйственный оборот 120 миллионов гектаров земли, высажены более четырёх миллионов гектаров леса и созданы государственные полезащитные полосы длиной свыше пяти тысяч километров. Эти полосы должны были предохранять поля от жарких юго-​восточных суховеев. В соответствии с планом улучшались методы обработки полей, вводились чёрный пар, зябь и лущение стерни. Совершенствовалась система применения минеральных и органических удобрений, производился посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям.

Всё это позволило получить в первый же год реализации сталинского плана высокие урожаи: зерновые дали прирост по урожайности до 30%, овощи — до 70%, травы — до 200%. Была создана прочная кормовая база для развития животноводства. Значительную роль в реализации плана сыграли машинотракторные станции.

При таких темпах роста сельского хозяйства мы могли полностью закрыть внутреннюю потребность в продовольствии к 1960 году и выйти на рост экспорта. Но в 1953 году реализация плана была прекращена, более того, посадки леса стали вырубаться, 570 лесозащитных станций было закрыто.

Прекращение строительства Трансполярной магистрали

По окончании Второй мировой войны в условиях нарастающей военной угрозы со стороны США высшее военно-​политическое руководство нашего государства приняло решение построить в Игарке на Енисее военно-​морскую базу. К Игарке планировалось проложить железную дорогу, а в перспективе от Игарки до Дудинки. От Дудинки до Норильска железная дорога уже была.

Строительство началось в 1947 году. На нём было задействовано более 80 тысяч человек, примерно треть из них — спецконтингент, остальные — вольнонаёмные. Работа велась в тяжёлых условиях, однако за пять лет дорога практически была построена. После смерти Сталина было принято специальное Постановление Совета министров СССР об остановке строительства и консервации Трансполярной магистрали. Но когда произвели расчёты, оказалось, что консервация дороги будет стоить примерно столько же, сколько уже затрачено, и тогда дорогу просто забросили. Мы потеряли миллиарды рублей и надежды на быстрое и эффективное освоение Севера.

Прекращение строительства туннельного перехода на Сахалин

Туннельный переход на Сахалин был необходим в первую очередь для перемещения на остров значительной воинской группировки в случае возникновения угрозы на дальневосточных рубежах. Паромная переправа не позволяла быстро перебросить значительную группировку, а вместительных грузовых самолётов тогда ещё не было. Также строительство туннеля обеспечивало эффективное включение острова в народное хозяйство. Весной 1950 года было принято решение о строительстве, в соответствии с которым планировалось построить 540 км железной дороги и сделать десятикилометровый туннельный переход от мыса Лазарева к мысу Погиби. К марту 1953 года на материке была проложена часть железнодорожной ветки длиной 120 километров, прорыт ствол шахты, отсыпаны дамбы, сооружены пирсы и т.п.

21 марта 1953 года строительство было остановлено. По сути, остановка строительства туннеля была на руку тем, кто не хотел усиления СССР на Дальнем Востоке, кто мечтал об иной архитектуре международных отношений.

Ликвидация артелей

Пришедший к власти троцкист Хрущёв начал систематическое наступление на кооперативный сектор. Он всегда был ярым противником свободных артелей. В его безумной статье 4 марта 1951 года, в газете «Правда», об учреждении агрогородков, никаких кооперативов в стране не допускалось. Все колхозы ликвидировались и заменялись совхозами. Предлагалась массовая ликвидация большинства сёл и деревень России, как малоперспективных, с насильственным выселением колхозников в специально создающиеся в каждом районе «агрогородки». Выплат компенсаций за утраченную недвижимость и имущество – не предусматривалось. Жителей резерваций планировалось сселять в многоквартирные дома, без права на собственное жильё и приусадебные участки. Любое выращивание сельхозпродукции и разведение скота агропоселенцами на приусадебных участках в личных целях и на продажу запрещались. Все приусадебные участки подлежали конфискации. Категорически возбранялось вести любое подсобное хозяйство, иметь «лишнее имущество». Т.е. Хрущёв предлагал ликвидировать основной источник поступлений потребкооперации.

Против хрущёвской идеи резко высказался Сталин, возмутившийся предложением создания агрогродков-​резерваций, назвав идею «левацким загибом» и потребовал немедленно дать опровержение.

Статья об агрогородках высветила всю глупость идей, СТАВШИХ ДЕЙСТВИЯМИ В БУДУЩЕМ, КОГДА ХРУЩЁВ ДОРВАЛСЯ ДО ВЛАСТИ.

К 1953 году в промкооперации насчитывалось до 200 тыс. промысловых артелей, с 1,8 млн. работников, включая 500 тыс. инвалидов. Разгром Хрущёвым кооперативного сектора был жестоким и совершенно незаконным.

Всё имущество и средства артелей, включая помещения, зачастую построенные собственноручно пайщиками, оборудова¬ние, товарные запасы и деньги на счетах, отчуждалась безвозмездно, без каких-​либо оснований. Пайщики теряли свои личные взносы, нередко и имущество, принесённое из личного хозяйства, или приобретённое на собственные средства, собранное собственными руками оборудование. Конфисковали материальную, трудовую собственность артелей, созданную и накопленную не спекуляциями, а личным трудом кооператоров. Платежи по кредитам, выданных артелями своим членам, пошли в доход государства.

Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности за мизерную плату.

Действия Хрущёва привели к полной разбалансировке систем снабжения населения, сначала продовольственного, а затем и рынка ширпотреба страны. Абсолютно не понимая, что творит и совершенно не представляя, к каким результатам это приведёт, он уничтожил товаропроводящую сеть, обеспечивавшую снабжением более половины потребительского рынка. Подорвал, последовательно уничтожил производителей продовольствия, лишив их сырья с «урезанных» приусадебных участков колхозников, затем разгромил и промысловые кооперативы. Полностью разорвал логистические связи торговли, ликвидировав их заготовительные структуры, которые, подобно пчёлкам, собирали микроскопические объёмы во дворах колхозников, да и у самих колхозов, и полноценно наполняли ими торгово-​сбытовую сеть. Завершил разгром закрытием тысяч кооперативных баз и магазинов.

Хрущёв разгромил, уничтожил на корню, десятки тысяч прекрасно работавших предприятий промкооперации и торговли. Разорвал в клочья логистические цепочки баз снабжения и транспортные потоки потребкооперации по всей стране. В результате наступил коллапс нормального функционировавшего народного хозяйства страны.

После Постановления 1960 года о полной ликвидации промартелей в Советском Союзе возник продовольственный, а затем и потребительский, кризисы, вызванные исключительно субъективными факторами. Так, к 1963 году закрылось большинство бывших кооперативных мукомольных и хлебопекарных предприятий, кондитерских цехов, располагавшиеся, преимущественно, в малых городах и посёлках, как «нерентабельные», не получавшие нормального техобслуживания, снабжения комплектующими и запчастями, с мизерными зарплатами трудящихся. Тоже происходило и с продовольственными, швейными, трикотажными и прочими реквизированными предприятиями.

Прекращение ежегодного снижения цен

В 1939 году в СССР был разработан новый метод повышения эффективности экономики (МПЭ). МПЭ использовался в большинстве отраслей народного хозяйства. МПЭ являлся эффективным как для социалистического, так и для капиталистического уклада экономики, но для социалистического уклада эффективность МПЭ была выше более, чем в 2 раза. В 1955 году Япония заимствовала МПЭ, что и обеспечило ее бурный экономический рост за счет, прежде всего, инновационных технологий («японское чудо»), а СССР в том же году отказался от МПЭ, что обусловило последующую деградацию экономики.

Подавляющее большинство граждан современной России от либералов до коммунистов, убеждено, что население СССР всегда жило значительно хуже, чем в западных странах. Никто не подозревает, что именно при Сталине советские люди в середине прошлого века жили намного лучше в материальном и моральном плане, чем в любой другой стране того времени и лучше, чем в современных США, не говоря уже о современной России. А затем пришел Хрущев и все испортил. И после 1960 года жители СССР незаметно для себя оказались совсем в другой стране и через некоторое время забыли, как они жили раньше. Именно в этой новой стране и появились все те негативные черты, которые считаются органически присущими социалистической системе.

До "хрущевской оттепели", в "эпоху сталинизма" в нашей экономике действовал интересный и очень эффективный механизм - КОНТРОЛЬ И ПООЩРЕНИЕ ЗА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ. В сочетании с другими, он и обеспечивал знаменитые ЕЖЕГОДНЫЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕН.

Отказ от золотого рубля как средства международной торговли, отказ от дедолларизации

Сталин настаивал на жесткой регулировке рублевого курса для достижения экономической и социальной стабильности внутри страны. Он говорил, что не будет экономической и политической самостоятельности и благополучия в социалистической стране, привязывающей свои деньги к капиталистическим, зарубежным валютам.

Весной 1952 года руководители восточноевропейских государств, Китая и Советского Союза собрались в Москве на экономическое совещание, где обсуждалось предложение по созданию в мире альтернативной торговой зоны, не использующей доллар. Инициатива сильно заинтересовала иранское, эфиопское, аргентинское, мексиканское, уругвайское, австрийское, шведское, финское, ирландское и исландское правительства. Сталин выдвинул предложение о формировании общего рынка с новой межгосударственной валютой, стать которой мог золотой советский рубль.

За 1952-1953 годы было разработано целых пять вариантов перехода при расчетах между социалистическими государствами на валюту, привязанную к золотой базе вместо доллара. Ввод новой расчетной единицы в обиход планировался с 1955 по 1960 год.

В феврале 1953 года, за несколько дней до смерти Сталина, в столице Филиппин Маниле по инициативе СССР прошло совещание по созданию зоны бездолларовой рублёвой торговли для стран Азии и Океании. На 1953 год были запланированы подобные региональные совещания в Буэнос-​Айресе и Аддис-​Абебе.

Сталин регулярно запрашивал цифры по торговле, интересовался внешнеэкономическими вопросами. На встрече с послом Аргентины Леопольдо Браво, которая состоялась 7 февраля 1953 года, Сталин расспрашивал, что желала бы покупать Аргентина, сколько тракторов, сельхозтехники, другой продукции было бы нужно для развития экономики южноамериканской страны. Посол отвечал, что Аргентина хотела бы закупать в Советском Союзе оборудование для нефтяной промышленности, сельскохозяйственные машины и многое другое.

На этой встрече Сталин отметил, что англосаксы привыкли сидеть на чужих шеях и что с этой политикой надо кончать!

После кончины И.В. Сталина пришедшее к власти новое партийное руководство страны сменило экономический курс на прозападный. А ведь тогда в СЭВ уже готовы были вступить Вьетнам, Корейская Народная Демократическая Республика, Китай и Монголия. Хрущев опять привязал рубль к доллару, сочтя идею золотого обеспечения национальной валюты неактуальной.