5 уникальных мечей и топоров, найденных на территории Древней Руси

Сразу нужно оговорить, что словосочетание «меч викинга» не совсем правильное, если в целом иметь в виду мечи подобные тем, о которых пойдет речь ниже. Так уж сложилось, что мечи каролингского типа стали называть викингскими, хотя распространены были, разумеется, не только в среде северных мореходов.

1. Меч из гнездовского могильника, что близ Смоленска. В типологии Яна Петерсена подобные мечи отнесены к типу D. Однако данный меч все же несколько отличается от других своей рукоятью (на основании которых, в основном, и строилась типология), украшенной рельефными узорами. Такая отделка встречается в некоторых скандинавских украшениях. Относительно этого меча высказывались предположения, что его клинок мог быть изготовлен в рейнских мастерских, а рукоять смонтирована на Готланде или в самом Гнездове, где его владелец был похоронен. Длина меча - 92 см, клинка – 74 см, ширина у перекрестия – 5,5 см.

2. Меч из кургана Черная могила. Этот каролинг был найдет при раскопках большого кургана в Чернигове. По А.Н. Кирпичникову меч относится к типу Z особый и может быть датирован третье четвертью X века. В настоящее время сохранился лишь обломок меча, но при раскопках его длина была зафиксирована 105 см. Высказывались предположения, например, что в кургане погребен скандинавский воин, так как в числе находок была фигурка бронзового божества, интерпретируемая некоторыми исследователями как бог Тор. Другая версия предполагает, что в кургане погребен древнерусский воевода Претич, защитивший в 968 году Киев от печенегов.

3. Меч с острова Хортица.

В ноябре 2011 году обычному рыбаку из Запорожья попался необычный улов из Днепра на острове Хортица. Как оказалось, это был меч каролингского типа (которые также называют мечами эпохи викингов), переданный затем в Музей истории запорожского казачества. Вокруг меча сразу же поднялся неимоверный шум, ведь он был датирован приблизительно серединой X века, да к тому же место его находки совпало с примерным местом сражения древнерусского князя Святослава Игоревича с печенегами, в котором, как известно, киевский князь погиб. В силу этого, конечно, последовали громкие заявления о том, что меч принадлежал как раз-таки самому Святославу. Меч после реставрации Найденный меч хорошо сохранился. В классификации норвежского исследователя Яна Петерсена подобные каролинги отнесены к типу V. Длина меча – 94 см, а вес чуть менее одного килограмма, что в целом типично для каролингских мечей. Навершие округлой трехдольной формы покрытой узором, инкрустированным серебром, медью и латунью. На клинке имеется клеймо «+ULFBERH+T». Рукоять меча Несмотря на утверждения многих, что данный меч принадлежал князю Святославу, достоверных свидетельств тому нет и с полной уверенностью утверждать этого нельзя. Да, совпадает приблизительное время изготовление меча и время гибели князя. Да и найден он там же, где, как предполагается, состоялась последняя битва Святослава. Все же на основании этого утверждать о принадлежности каролинга великому воину неправомерно, хотя вполне возможно, что меч как-то и относился, если не к самому Святославу, то к его дружинникам. Но это, опять же, всего лишь предположение.

4. Еще один меч из Гнездово. Найден в 2017 году впервые за последние 30 лет. По Петерсену принадлежит к типу H. Находка имеет хорошую сохранность. Частично сохранились ножны меча, изготовленные из меха, дерева, ткани и кожи. Рукоять меча, выполненная также из дерева, была обмотана тканью и кожей. А.Н. Кирпичников отмечает, что на Руси мечи типа H распространялись от Приладожья до Киевщины, кроме того, найдены они и на территории Волжской Булгарии.

5. Меч из Фощеватой (Полтавская область). Он уникален тем, что имеет клеймо, сделанное кириллицей. На одной стороне надпись «КОВАЛЬ», а с другой, как предположил А.Н. Кирпичников, «ЛЮДОТА» или «ЛЮДОША». Меч ориентировочно датируется 1000-1050 годами. Находка указывает, что Древняя Русь стала вторым государством после Франкской империи, имевшим собственные подписные мечи.

Боевые топоры, являющиеся, казалось бы, простым и относительно недорогим, в отличие от тех же мечей, оружием нередко становились настоящими произведениями искусства. Несмотря на то, что боевых топоров на территории Руси найдено предостаточно мы расскажем о пяти наиболее интересных, на наш взгляд, экземплярах. Оговоримся сразу, что "Древняя Русь" в названии условна, так как хронологически охвачен период XI-XIV веков. 1. Топор Андрея Боголюбского является, пожалуй, одним из самых знаменитых. Он сделан из стали, а форма имеет выступающий обух, расширяющееся лезвие и украшен серебром с позолотой. Топор богато украшен изображениями, на которых имеется, например, дракон, пронзенный мечом., который образует букву «А». Другая сторона отображает «древо жизни» с двумя птицами. На «яблоке» топора также имеется буква «А» в форме греческой альфы. Кроме того на топор нанесены и другие узоры (треугольники по краю лезвия). Разными исследователями топор датировался в пределах XI-XIII вв., а его изображения связываются с северными варяжскими традициями. Кстати говоря, принадлежность топора князю Андрею Боголюбскому весьма спорна. 2. Ладожский топорик был найден в еще в далеком 1910 году. Хоть он и изготовлен из бронзы (техника литья), но все же имеет стальное узкое лезвие. Практически вся поверхность топора покрыта рельефнами узорами, на которых изображены дикие звери и грифоны, а на обухе красовалась фигура животного. Датируется топор X-XI веками, а его изготовление связывается со скандинавским влиянием. Реконструкция ладожского топорика 3. Костромской боевой топор был найден в 1928 году близ Костромы. Данный экземпляр смог рассказать о том, как он был сделан. Его выковали из железного бруска, согнутого пополам (это видно по проушине). Мастер также украсил топор орнаментом серебряной инкрустации. Датировка заключается в пределах XII-XIII веков. А.Н. Кирпичников отмечает, что появление топоров подобного типа связано выработкой массового типа рабочего топора, который сохранялся вплоть до XIV-XV вв. Причем, как отмечает А.Н. Кирпичников, боевые топоры этой группы очень редки и относятся к самым поздним памятникам домонгольских «декоративных» топоров. 4. Боевой топор Шекшовского могильника. Этот замечетельный экземпляр был найден в ходе раскопок кургана XI века близ Суздаля в 2011 году. Данная находка помимо орнамента, инкрустированного серебром с позолотой, имеет княжеские «знаки Рюриковичей» близкие к тем, что использовались Владимиром Красное Солнышко и Ярославом Мудрым. Наличие таких знаков само по себе уникально. Топоры этого типа возникли еще в X в. и использовались в XI-XII веках не только на Руси, но и в Скандинавии, Прибалтике и Волжской Булгарии. 5. Боевой топор из Старой Руссы. Это самый поздний экземпляр из всех пяти. Он был найден в 2005 году при раскопках комплекса, связанного, по всей видимости, с разработкой соли. Дендрохронологический анализ бревен сруба позволил датировать его приблизительно 1365 годом. Топор имеет удлиненное и немного ассиметричное лезвие, его поверхность инкрустирована растительным орнаментом из бронзовой или латунной проволоки. Он аналогичен другим топорам, найденным, например, в Пскове и Новгороде. Появившись, видимо, в XIV-XV веках топоры этого типа становятся несколько больше и тяжелее своих предшественников, что связано с развитием защитного снаряжения.

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https://zen.yandex.ru/media/history_of_weapons/5-unikalnyh-mechei-naidennyh-na-territorii-drevnei-rusi-5a5e31877ddde80e77a91bdb

https://zen.yandex.ru/media/history_of_weapons/5-unikalnyh-boevyh-toporov-drevnei-rusi-5a632561c5feaf2a9bff3859