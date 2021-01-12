Почему исторически Англия – страна уголовников
Почему в английском такая фонетика? Почему буквы не соответствуют звукам, почему слово написанное не соответствует произносимому, почему не выговаривается "половина алфавита"… откуда такие дефекты в речи?
Такое впечатление, что английских детей обучали языку в каких-то изолированных от внешнего мира (и от родителей) помещениях… причем преподаватели подбирались (или их таковыми делали) с определенными речевыми "недомоганиями". Иначе невозможно представить, каким образом так исказилось "индоевропейское" языковое наследство. Чтобы весь народ в едином порыве, сам, не сговариваясь, перешел на подобный речекряк… Это из области какого-то фантастического триллера.
Это очень напоминает контролируемый процесс! Вряд ли подобного рода языковой эквилибр мог возникнуть как чисто эволюционный акт. Ибо даже изолированное сообщество вполне способно передать своим потомкам речевые наработки. Т.е. сама по себе изоляция ничего в этом отношении не смогла бы изменить, тем более кардинально. Только целенаправленное создание определенных условий и контроль за их выполнением.
И если (например) предположить, что АНГЛия – это просто УГОЛок (место ссылки), то многое может проясниться…
Англ. angle – угол
Итал. angolo – угол
Т.е. и АНГЛия и АНГОЛа – это просто какие-то УГОЛки? Дальний УГОЛок, отдаленный УГОЛок… "Cамый дальний УГОЛок королевства". А ещё, и у АНГЛии и у АНГОЛии очень схожие столицы: Лондон и Луанда соответственно) Ну никакой выдумки)
В Анголу, например, ссылались из Португалии нежелательные (преступные) элементы. Так может и в Англии содержали УГОЛовников? БРИТых (или бритов)?)
Англ. gaol – тюрьма, сажать в тюрьму (угол, тёмный уголок, уголовник, поставить в угол, в дальний угол), gaol-bird – заключенный (ПЕРнатый в уГОЛке, птица, загнанная в угол, птица в клетке)
На финском вон "уГОЛ" – KULma… Колыму не напоминает? А эВЕНКи не на дальнем ли УГОЛке земли живут?) Самоназвание – эВЭНКил. Нем. WINKel, Шведск. VINKel (угол)
На японском "угол" – kōnā (как конь в шахматах ходит, все помнят?). Впрочем, в японском (как и в бенгальском – kōna, хиндийском – kon) это просто калька с греч. gonía и франц. coin – угол, стрелка, клин (оно же ирландск. cúinne). Кон, конец…
Кстати: блатная феня так же весьма схожа с английским:
House – Хаза
Mail – Малява
Blend – Баланда
Bargain – Барыга
Catch – Кича
Share, Shared – Шара, На Шару
Free – Фрайер
Нынешняя "история" Англии – это новодел и напяливание на себя чужой рубашки (настоящей Имперской Истории).
Их реальная история началась не ранее 2-й половины 19-го века (да и этот период надо рассматривать очень аккуратно).
А пикты, кстати, от ПИСАТЬ (англ. picture)… латинск. pictus "нарисованный, раскрашенный" дословно означает «нарисованные или татуированные люди»
Расписанные…
А кто у нас с татуировками?)
Т.е. мы опять возвращаемся к АНГЛ-УГОЛ.
Поэтому вполне можно предположить, что Англия была некогда местом ссылки. Ссыльным (как вариант) подрезали кончик языка (отличительная черта, чтобы не сбежал) + цинга (вряд ли данный уголок в полной мере снабжали качественными продуктами, полными витаминов) = измененная фонетика!
Детей у заключенных изымали и они содержались отдельно, в спец. интернатах, где преподавателями были так же представители ссыльного элемента (с последствиями изменения фонетики). Дети впитывали подобную речь и она (постепенно) становилась тем, что впоследствии назовут «английским языком».
Именно в таком варианте он и будет далее закрепляться, как язык общения, но записываться фонемы будут в массе своей так, как они располагались до искажения. Отсюда возникнет до сих пор не реформированное несоответствие между писанным и сказанным…
Вот такой возможный вариянт истории с аглицким языком…
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Получил удовольствие. В этой статье прекрасно всё. Но есть брилианты: “На японском “угол” – kōnā (как конь в шахматах ходит, все помнят?).” Только китайский вариант шахмат попал в Японию в VIII веке, а лошади там уже были, наверное их никак не называли, ждали когда привезут шахматы. Но видимо что то не сошлось и лошадь в японском варианте шахмат называется: Лошадь-дракон (яп. 竜馬) рю:мэ или рю:ма. Японское название живой лошади, найденное мною в открытых источниках(возможно автор берёт информацию из закрытых источников))), тоже не соответствует версии блогера, но там несколько названий лошади, надо глубоко вникать.
“Кстати: блатная феня так же весьма схожа с английским”
а вот тут блогер случайно сделал открытие, ибо основой ени является иврит. Насчёт “русской” фени можно проверить в открытых источниках. Хотя большинство примеров соответствия фени и английского у блогера притянуто за уши, не хочу лишать вас удовольствия от полёта фантазии автора, проверьте сами через онлайн-переводчик. Автор даже в зрелые годы сохранил неудержимую детскую фантазию, и особенную способность связать несвязуемое. Или это всё таки вещества? Про феню: в 20-30х годах когда слабо были развиты правоохранительные органы, и это был сравнительно безопасный бизнес основу и верхушку уголовного мира составляли евреи. Они разговаривали между собой на родном языке и полицейские их не понимали. Тогда же возникли воры в законе, по аналогии с законниками, теми кто посвятил жизнь изучению законов Торы, и пользовался всеобщим уважением, те кто знал эти законы, как я понимаю, мог разрешать конфликты и судить.
Что там ещё? В общем всё прекрасно, побольше таких блогеров и наука и само мышление будет разрушено.
Основу в блатном мири евреи никогда не составляли, хоть и занимали там своё место и могли быть авторитетными ворами. Основа этого мира была и есть: русские и кавказцы. В фене и даже понятиях, действительно, немало схожести с “талмудическими премудростями”, но это не столько влияние евреев на их формирование, сколько “блатной” среды, требующей, в процессе выживания и доминирования, талмудической изворотливости, жестокости, коварства, хитрости, подлости, вероломства и т.д.. Тут интересы и наклонности понятий и талмуда, а главное их основоположников и толкователей, во многом совпали и были полезны друг другу. Но по понятиям есть много постановок прямо противоположных талмудическим! Главная схожесть понятий и талмуда – избранность: вор всегда прав, фраер вору должен по рождению, он – хлеб для вора, фраера грех не кинуть, особенно в трудную минуту, вор не должен работать – это за него должен делать фраер, вор вора всегда поддержит ((показательно) (но “прошвырнёт” или “высадит”, если это можно сделать незаметно или без аргументированных доказательств – предьяв)) и много другого.
ну хоть где то не они первые ,да и вообще я их ворами чужих идей считаЮ,они просто все организовали так ,что мимо их контор -это не проходит.молодец,убедительно.
Прикольно!!!
Позаимствовано у еврея Задорнова, который умолчал о главном: Британия это кагал, то есть, скопище картавых с генетическими дефектами речевого аппарата – поэтому половину звуков и не выговаривают. Кроме этого, у них мораль и менталитет набекрень, по человеческим понятиям. Но по картавым понятиям – всё ништяк. Но гоям низя.
не пришли ли вы к мысли ,что шутка “евгеи,кругом евгеи “имеет под собой базу -ЕС -это ашкеназы ,бриты -кагал,армяне,грузины и прочие черные эти ближе чем кажется к ним ,несмотря на религие взятые в обиход,уже не скрывают ары ,что они братья близнецы,в Африке тоже полно?.Так что возможно именно они перетрахали и заразили уже весь мир и исчезающие и неправильные со своим мировозрением и отрицанием их основных постулатов-это мы и мы в меньшинстве??
редиска – нехороший человек