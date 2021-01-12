Почему в английском такая фонетика? Почему буквы не соответствуют звукам, почему слово написанное не соответствует произносимому, почему не выговаривается "половина алфавита"… откуда такие дефекты в речи?



Такое впечатление, что английских детей обучали языку в каких-то изолированных от внешнего мира (и от родителей) помещениях… причем преподаватели подбирались (или их таковыми делали) с определенными речевыми "недомоганиями". Иначе невозможно представить, каким образом так исказилось "индоевропейское" языковое наследство. Чтобы весь народ в едином порыве, сам, не сговариваясь, перешел на подобный речекряк… Это из области какого-то фантастического триллера.

Это очень напоминает контролируемый процесс! Вряд ли подобного рода языковой эквилибр мог возникнуть как чисто эволюционный акт. Ибо даже изолированное сообщество вполне способно передать своим потомкам речевые наработки. Т.е. сама по себе изоляция ничего в этом отношении не смогла бы изменить, тем более кардинально. Только целенаправленное создание определенных условий и контроль за их выполнением.



И если (например) предположить, что АНГЛия – это просто УГОЛок (место ссылки), то многое может проясниться…

Англ. angle – угол

Итал. angolo – угол

Т.е. и АНГЛия и АНГОЛа – это просто какие-то УГОЛки? Дальний УГОЛок, отдаленный УГОЛок… "Cамый дальний УГОЛок королевства". А ещё, и у АНГЛии и у АНГОЛии очень схожие столицы: Лондон и Луанда соответственно) Ну никакой выдумки)