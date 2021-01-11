Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Почему мы не помним прошлые жизни

303 6

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VlCsIvBvwzc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Реинкарнация Души. Почему мы не помним прошлые жизни?
Дети, которые помнят прошлые жизни
Что скрывают дети о своих прошлых жизнях?
Что рассказывают дети о своих прошлых жизнях? Воспоминания родителей
Хроники Акаши – летопись прошлого
Что помнит душа?
Термоядерные войны на Земле. Тот, кто не помнит прошлого, не имеет будущего
10 невероятных рассказов маленьких детей о своих прошлых жизнях
6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 6583 5363
    Женечка три часа назад

      Тут дело такое: если что то помнишь и есть что рассказать о прошлых эпохах, то иди надиктовывай ученым – пусть записывают. Ну, а если нет пользы, эффективности, а самое главное, доказательств Вашей практики, то я могу только посочувствовать Вашим годам, потраченным для того, чтобы увидеть “чуть-чуть”.

    • 937 770
      Нехресть два часа назад

        Очередная попытка наукообразно рассказать медецинскую шутку “Самая лучшая болезнь-склероз, ничего не болит и каждый день новости”.

      • 445 409
        Володя Колымволк час назад

          Имеющаяся конструкция Сознания-только на период этой жизни у каждого человека, а следующая жизнь создаёт Новую Конструкцию Сознания. Сознание- всего лишь поверхность, лишь авангард нашего психического существования. Память прошлых ошибок для человека эфемерна.

        • 1212 1034
          Werwolf час назад

            Ну,не знаю… Меня задолбало в своей недолгой жизни наступать на грабли, о которых я вполне мог бы помнить из предыдущего опыта (в смысле,жизни)! Есть развитие в этой жизни, нет развития – а как оценить, с чем сравнить? Точка отсчёта какая-то должна быть? Если я прохожу свой путь на своём уровне, в меру своих сил и ошибок, считая это прогрессом, а как узнать,что перед этим был не на том же уровне? Нет, что-то здесь не то… Демагогией на эту тему не удовлетворён!

            2
            2
          • 3567 3223
            Хан_Уман час назад

              https://youtu.be/pplLXuBnH_Q

              Вот так примерно.

              1
              1
              • 1212 1034
                WerwolfХан_Уман 41 мин. назад

                  Цитирую комментарий к этому видео:

                  Oxana Kobzeva
                  Год назад (изменено)
                  Ранее накопленный опыт очень нужен для развития планеты !!А то мы как дэбилы по кругу ходим ,отсюда и проблемы и не может человек свои ошибки исправить

              Оставить комментарий

              Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

              Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
              Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

              (Обязательно)

              Быстрый переход:

              Информация о сайте

              Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
              Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

              Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

              Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru