Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Тут дело такое: если что то помнишь и есть что рассказать о прошлых эпохах, то иди надиктовывай ученым – пусть записывают. Ну, а если нет пользы, эффективности, а самое главное, доказательств Вашей практики, то я могу только посочувствовать Вашим годам, потраченным для того, чтобы увидеть “чуть-чуть”.
Очередная попытка наукообразно рассказать медецинскую шутку “Самая лучшая болезнь-склероз, ничего не болит и каждый день новости”.
Имеющаяся конструкция Сознания-только на период этой жизни у каждого человека, а следующая жизнь создаёт Новую Конструкцию Сознания. Сознание- всего лишь поверхность, лишь авангард нашего психического существования. Память прошлых ошибок для человека эфемерна.
Ну,не знаю… Меня задолбало в своей недолгой жизни наступать на грабли, о которых я вполне мог бы помнить из предыдущего опыта (в смысле,жизни)! Есть развитие в этой жизни, нет развития – а как оценить, с чем сравнить? Точка отсчёта какая-то должна быть? Если я прохожу свой путь на своём уровне, в меру своих сил и ошибок, считая это прогрессом, а как узнать,что перед этим был не на том же уровне? Нет, что-то здесь не то… Демагогией на эту тему не удовлетворён!
https://youtu.be/pplLXuBnH_Q
Вот так примерно.
Цитирую комментарий к этому видео:
Oxana Kobzeva
Год назад (изменено)
Ранее накопленный опыт очень нужен для развития планеты !!А то мы как дэбилы по кругу ходим ,отсюда и проблемы и не может человек свои ошибки исправить