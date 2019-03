Что рассказывают дети о своих прошлых жизнях? Воспоминания родителей

Несколько месяцев назад наткнулся на одном из информационных порталов на статью, в которой были собраны некоторые довольно необычные детские высказывания. Интересно так же было почитать реакцию читателей на эти высказывания. Если говорить кратко, то реакцию можно условно разделить на два типа.

Те, кто верит в реинкарнацию и в прошлые жизни. Такие пользователи довольно спокойно отнеслись к данным детским высказываниям, понимая, что всё это связано с прошлыми жизнями.

Те, кто не верит в реинкарнацию. От таких читателей можно было услышать, что-то типа: «Хороша фантазия детская».

Приведу примеры интересных детских высказываний, коих хватает на просторах интернета.

Я не привожу историю полностью, поскольку она большая, а вкратце, у мамы Максима был старший брат, старше её на 14 лет. Он очень любил и заботился о своей сестре, их папа умер рано. Брат был лётчиком гражданской авиации и погиб в автокатастрофе возвращаясь из рейса домой. История заканчивается словами маленького Максима: «А помнишь, я обещал прокатить тебя на самолете? Так вот, когда я вырасту, я обязательно стану летчиком и выполню своё обещание, мама!»

«В общине друзов на границе Сирии и Израиля родился мальчик с длинной красной отметиной на голове.Когда ребенку исполнилось 3 года, он рассказал своим родителям, что в прошлой жизни был убит. Он вспомнил и то, что смерть его наступила от удара топором по голове.Когда мальчика привезли в деревню из его воспоминаний, он смог назвать и свое имя в прошлой жизни. Местные жители сказали, что такой человек на самом деле жил здесь, но пропал около 4х лет назад.Мальчик вспомнил не только свой дом, но и назвал имя своего убийцы .При встрече с ребенком этот человек казался напуганным, но так и не сознался в преступлении. Тогда мальчик указал место, где произошло убийство.И на удивление всех на этом самом месте был найден скелет человека и топор, который оказался орудием убийства.Череп найденного скелета был поврежден, и именно такая же отметина была и на голове у ребенка .»

«В возрасте трех лет мальчик поразил родителей, заявив, что он не их сын, и что раньше его звали ЧэньМиндао!Мальчик в подробностях описал место, где он жил раньше, и даже назвал имена своих родителей.Также он вспомнил, что погиб во время революционных действий от сабельных ударов и выстрелов. Причем на животе ребенка на самом деле были родимые пятна, похожие на следы от сабли .Оказалось, что прежнее место рождения ТанЦзяншань находится не так далеко. И когда мальчику исполнилось 6 лет, они с родителями отправились в его прежнюю родную деревню.Несмотря на свой детский возраст, ТанЦзяншань без труда смог найти свой дом. На удивление всех, мальчик свободно говорил на диалекте того места, куда они приехали.Зайдя в дом, он узнал своего прежнего отца и представился ЧэньМиндао. Саньде – прежний отец мальчика с трудом мог поверить в рассказ ребенка, но те подробности, которые рассказал мальчик о своей прошлой жизни, заставили его признать своего сына.С того времени у ТанЦзяншань появилась еще одна семья. Его отец из прошлой жизни и сестры приняли его как прежнего ЧэньМиндао.»

Я́нПре́тимэнСти́венсон (31 октября 1918 — 8 февраля 2007) — канадско-американский биохимик и психиатр. Объектом его изучения было наличие у детей информации о жизни людей, живших до них (что, по мнению Стивенсона, доказывало реинкарнацию, или перевоплощение).

В течение 40 лет Стивенсон исследовал свыше 3000 случаев сообщений о детях, заявлявших о событиях прошлого. Каждый раз исследователь документировал рассказы ребёнка и сравнивал их с фактическими событиями.



Стивенсон пытался найти объяснения феномену не только с точки зрения возможности переселения душ, он старался исключить и преднамеренный обман и случаи, когда дети могли случайно получить информацию обычным способом или если велика вероятность ложных воспоминаний как самого субъекта, так и членов его текущей или предполагаемой прошлой семьи. Несколько случаев Стивенсон отбраковал. Стивенсон не заявлял, что его исследования доказывают существование реинкарнаций, осторожно называя эти факты «предполагаемой реинкарнацией», и считал перевоплощение не единственным, но всё же лучшим объяснением для большинства изученных им случаев.



Проведя многие годы в исследовании реинкарнации Стивенсон писал:

«Ортодоксальная теория в психиатрии и психологии представляет человеческую личность как продукт генетического материала какого-либо лица (унаследованного от предков через родителей), изменяющийся под влиянием окружения в предродовой и послеродовой периоды. Но я обнаружил, что есть случаи, которые мы не можем удовлетворительно объяснить генетикой, влиянием окружающей среды или же их комбинацией» («FamilyCircle», 14 июня 1978 г.)

У Стивенсона была собственная система изучения, свой набор приемов. В своей работе доктор основывался на следующих принципах:

семьям, в которых имелся ребёнок, владевший информацией о жизни уже умерших людей, денежное вознаграждение никогда не выплачивалось,

исследования проводились в основном с детьми от двух до четырёх лет,

доказанным случаем считался только тот, для которого можно было получить документальные доказательства вспоминаемым событиям.

«Ян любил работать с детьми. Они обычно помнят «свою» предыдущую жизнь и начинают говорить о ней с двух-трехлетнего возраста. Наиболее типичным является возраст от двух до четырех лет, реже воспоминания о прошлой жизни появляются у детей более старшего возраста. Часто ребенок начинает что-то рассказывать о своей прежней жизни, как только он научился говорить. Иногда ему приходится использовать жесты, чтобы дополнить то, что он еще не может ясно выразить словами.»

(Stevenson. Reincarnation: Field Studies and Theoretical Issues, p. 637.)

«К пяти-шести годам (и почти наверняка – к восьми) эти воспоминания блекнут и исчезают. Это – тот самый возраст, в котором расширяется круг общения ребенка, он начинает ходить в школу и т.д. Предположительно этот новый опыт накладывается в памяти ребенка на те пласты, в которых содержатся воспоминания о прежней жизни, и со временем последние становятся недоступными.»

(Stevenson. Explanatory Value of the Idea of Reincarnation. — Journal of Nervous and Mental Disease, May 1977, p. 317.)

«Во многих случаях первыми словами, произносимыми детьми, являются названия мест, где они жили или имена людей, которых они знали прежде, что совершенно обескураживает их родителей.

Рассказывая о прошлой жизни, ребенок может вести себя несколько странно. Его поведение может казаться необычным для членов его семьи, но согласовываться с тем, что он говорит о прежней своей жизни (и в большинстве случаев обнаруживается его полное соответствие с описанием, которое дают родственники умершего лица)… Другая особенность: ребенок часто показывает «взрослое» отношение к миру и ведет себя не по годам серьезно, мудро, а иногда и с покровительственным снисхождением по отношению к другим детям. Это характерно для тех случаев, когда субъект убежден, что он все еще взрослый, а не ребенок.»

(Stevenson. Reincarnation: Field Studies and Theoretical Issues, pp. 637-38.)

«Субъекты часто говорят о странности своих ощущений в физических телах. Они высказывают недовольство по поводу того, что оказались в них маленькими детьми.»

(Stevenson. The Possible Nature of Post-Mortem States. — Journal of the American Society for Psychical Research, October 1980, p. 417.)

«События, которые дети помнят лучше всего, связаны со смертью их прежней личности и приведшими к ней обстоятельствами. Если человек говорит, что в предыдущей жизни он погиб не своей смертью, то на теле могут остаться следы в виде родинок, родимых пятен, шрамов, рубцов. Около 35% детей, рассказавших о своей прошлой жизни, имели родимые пятна или врожденные дефекты, расположение которых соответствует ранам (обычно смертельным) на теле человека, чью жизнь ребенок помнит.»

(Stevenson. Reincarnation: Field Studies and Theoretical Issues, p. 654.)

Это информация исследований Стивенсона, которую я кратко привёл в небольших отрывках.

В некоторых случаях дети рассказывают о том, что они как бы сами выбирали себе родителей. Приведу несколько примеров таких высказываний. Насколько эти утверждения верны, я судить не могу.

Ян Стивенсон видео фрагмент выступления на конференции:

Подготовил: Игорь (г. Вятка)

