Прошлые жизни в детских воспоминаниях

Несколько десятилетий назад американский астроном и астробиолог Карл Саган сказал, что “есть три понятия в парапсихологии, заслуживающие серьезного исследования”, одно из них связано с тем, что “маленькие дети иногда рассказывают подробности своих «прошлых жизней, которые после проверки оказываются точны и которых они, вероятнее всего, не знали”.

Многие исследователи заинтересовались изучением этого интригующего и необъяснимого явления, вследствие чего были сделан ряд удивительных открытий. Изучение реинкарнации относится к нематериальным наукам, эта область заслуживает большого внимания.

Психиатр Университета Вирджинии Джим Такер – пожалуй, сегодня является ведущим исследователем феномена реинкарнации. В 2008 он опубликовал статью, где рассказал о случаях, наводящих на размышления о перевоплощении.

Такер описывает типичные случаи реинкарнации. Интересный факт — 100 процентов из тех, кто сообщает о прошлой жизни — это дети. Средний возраст детей, рассказывающих о своей прошлой жизни — 1,5 года, а их описания зачастую обширны и удивительно подробны. Автор отмечает, что эти дети очень эмоциональны, когда говорят событиях прошлого, некоторые плачут и просят, чтобы их вязли к себе «прошлые семьи».

По словам Такера: «Дети обычно прекращают говорить о прошлой жизни к 6-7 годам, у большинства из них эти воспоминания просто стираются. В этом возрасте дети начинают ходить в школу, у них появляется больше событий в жизни, и, соответственно, они начинают терять свои ранние воспоминания».

Сэм Тэйлор

Сэм Тэйлор — один из детей, поведение которого изучал Такер. Мальчик родился через 1,5 года после смерти дедушки по отцовской линии. Сэм в год с небольшим впервые упомянул о прошлой жизни. Такер пишет: «Однажды 1,5- годовалый Сэм заявил отцу, когда тот менял ему подгузник: «Когда я был в твоём возрасте, обычно я менял тебе подгузники». С этого момента мальчик стал рассказывать много фактов из жизни деда, примечательно, что говорил он о том, чего знать и понимать совершенно не мог. Например, что сестра деда была убита, что его бабушка ежедневно и до самой смерти деда делала ему молочные коктейли. Поразительно, не правда ли?

Райан — мальчик со Среднего Запада

История Райана начинается с 4-летнего возраста, когда его стали мучить частые ночные кошмары. В пять лет он заявил матери: «Я привык быть кем-то еще». Райан часто говорил о возвращении домой — в Голливуд и просил маму отвезти его туда. Он рассказывал про встречи с такими звёздами, как Рита Хейворт, об участии в постановках на Бродвее и о работе в агентстве, где люди часто меняют свои имена. Он даже помнил название улицы, где проживал «в прошлой жизни».

Синди, мать Райана, рассказывала, что «его истории были невероятно подробными и настолько наполнены событиями, что ребёнок не мог их просто выдумать».

Синди решила изучить книги о Голливуде, имеющиеся в её домашней библиотеке, в надежде найти то, что захватило внимание ее сына. И она нашла фото того человека, которым Райан считал себя в прошлой жизни.

Женщина решила обратиться к Такеру за помощью. Психиатр решил взяться за дело и начал своё исследование. По прошествии 2-х недель Такер рассказал, кто был тот мужчина на фото. Фото – это кадр из фильма под названием » Ночь после ночи», а человек — это Марти Мартин, который был статистом, а позже стал влиятельным голливудским агентом вплоть до своей смерти в 1964 году. Мартин действительно выступал на Бродвее, работал в агентстве, где клиентам давали псевдонимы, и жил в доме 825 на улице Север Роксбери Драйв в Беверли Хиллз. Все эти факты Райан знал. Например, что в адресе есть слово «рокс». Мальчик также мог сказать, сколько детей было у Мартина, сколько раз он был женат. Ещё более поразительно, что он знал о сёстрах Мартина, правда, ничего не знал о дочери Мартина. Ещё Райан «помнил» о домработнице афроамериканского происхождения. У Мартина и его жены их было несколько. Всего мальчик привёл 55 фактов из жизни этого человека. Но по мере взросления Райан стал всё постепенно забывать.

Шанаи Шумалайвонг

Шанаи – тайландский мальчик, который в возрасте 3-х лет начал говорить, что был учителем по имени Буа Кай, которого застрелили, когда он ехал на велосипеде в школу. Он просил и умолял отвезти его к родителям Буа Кая, которых ощущал своими родителями. Он знал название деревни, где они проживали, и в конечном итоге убедил мать отвезти его туда. Со слов Такера: «Его бабушка рассказала, что, выйдя из автобуса, Шанаи повёл ее к дому, где жила пожилая пара. Шанаи их узнал, они действительно были родителями Буа Кая, учителя, убитого по дороге в школу за 5 лет до рождения мальчика.

Поразительно, что Кай и Шанаи имели кое-что общее. Кая подстрелили со спины: у него на затылке была маленькая круглая входная рана от пулевого ранения, а на лбу побольше и неровной формы. Шанаи же родился с двумя родимыми пятнами, маленькой круглой родинкой на затылке и большей, неровно очерченной, спереди.

Случай с П.М.

У мальчика, назовём его П.М., за 12 лет до его рождения умер от злокачественной опухоли — нейробластомы — сводный брат. Опухоль обнаружили после того, как брат начал хромать, а затем постоянно ломал левую берцовую кость. Ему взяли биопсию из узелкового уплотнения на голове чуть выше правого уха, он получал химиотерапию через катетер, помещенный в яремную наружную вену. Ребёнок умер в возрасте 2-х лет будучи уже слепым на левый глаз.

П.М. родился с 3-мя родимыми пятнами, которые как будто напоминали о проблемах его сводного брата. Одна из них была в виде опухоли размером в 1 см над правым ухом, другая — чёрная миндалевидная отметина в нижнем отделе передней поверхности шеи, т.е. в том месте, где ставили катетер его брату. У него также было так называемое «бельмо роговицы», из-за которого он был фактически слеп на левый глаз. Когда П.М. стал ходить, он делал это, прихрамывая на левую ногу. А будучи в возрасте 4,5 лет мальчик стал просить мать вернуться в их прежний дом, который он описывал с невероятной точностью.

Кендра Картер

В 4 года Кендра начала посещать уроки плавания и мгновенно эмоционально привязалась к тренеру. Вскоре после начала занятий девочка стала говорить, что ребенок тренера умер, что тренер болела, и у нее случился выкидыш. Мать Кендры всегда присутствовала на занятиях, и когда она спросила дочь, откуда она всё это узнала, девочка ответила, что она и есть тот ребёнок из живота тренера. Матери девочки вскоре стало известно, что у тренера на самом деле случился выкидыш за 9 лет до рождения Кендры.

Девочка становилась счастливой и жизнерадостной, когда была на занятиях, и, напротив, замкнутой в остальное время. Мать стала позволять дочери все больше времени проводить с тренером, даже оставаться 3 раза в неделю на ночь.

Впоследствии тренер поссорилась с матерью Кендры и прекратила всяческие контакты с семьей. После чего девочка впала в депрессию и ни с кем не разговаривала на протяжении 4,5 месяцев. Тренер возобновила отношения, но уже более ограниченные, и Кендра потихоньку стала разговаривать и принимать участие в соревнованиях.

Джеймс Лейнингер

Джеймс был 4-летним мальчиком из Луизианы. Он верил, что был когда-то пилотом, которого сбили над островом Иводзима во времена Второй Мировой войны. Впервые родители мальчика узнали об этом, когда его начали мучить ночные кошмары, Джеймс вставал и кричал: «Самолёт разбился! Самолёт горит!» Он знал особенности воздушного судна, что невозможно для его лет. Например, однажды он поправил мать в разговоре, она назвала подвесной топливный бак бомбой. Джеймс и его родители смотрели документальный фильм, где автор назвал японский самолёт Зеро, а мальчик утверждал, что это был Тони. В обоих случаях, мальчик оказался прав.

Также Джеймс упоминал о судне под названием «Натома Бэй». Как потом узнали Лейнингеры, во времена Первой Мировой войны это был американский авианосец.

Вы спросите, откуда маленький мальчик из Луизианы помнит себя пилотом времён Второй Мировой войны?

Самым главным скептиком в этой истории был отец мальчика, который утверждал, что относился весьма скептично к этой ситуации, но информация, которую Джеймс выдавал, была так поразительна и необычна.

Реинкарнация в цифрах

Исследование Такера выявило интересные закономерности в отношении случаев детей, сообщающих о наличии воспоминаний о прошлых жизнях:

Средний возраст на момент смерти «переселившегося в новое тело» человека 28 лет

Большинство детей, сообщающих о воспоминаниях о прошлых жизнях находятся в возрасте от 2-х до 6-ти лет.

60% процентов детей, сообщающих о воспоминаниях прошлых жизней — мальчики.

Приблизительно 70% таких детей утверждают, что умерли насильственной или неестественной смертью.

90% детей, сообщающих о воспоминаниях о прошлых жизнях, говорят, что имели тот же пол в прошлой жизни.

Средний промежуток времени между сообщаемой ими датой смерти и новым рождением — 16 месяцев.

20% таких детей сообщают о наличии воспоминаний о периоде между смертью и новым рождением.

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