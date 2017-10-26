«Жизнь впереди» (2017) – фильм, перечёркивающий счастливое будущее своих зрителей

На днях я побывала на премьере ленты «Жизнь впереди», которая состоялась 5 октября 2017 года. Режиссировал картину Карен Оганесян, снявший за свои 37 лет огромное количество подобных кинолент, таких как «Подарок с характером», «Я остаюсь», «Пять невест» и другие. Актерский состав довольно сильный: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Павел Прилучный, Артур Смольянинов, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Медынич, Максим Виторган.

Попала на фильм практически случайно, так как уже давно не хожу на такие картины, зная, что положительных эмоций после просмотра ждать не приходится. Но кино всё же сумело удивить: такой открытой и наглой пропаганды распущенности, беспробудного пьянства, глупости и всех других человеческих пороков я уже давно не встречала, тем более в фильме, снятом при поддержке Министерства культуры РФ.

Начать стоит с названия фильма – «Жизнь впереди». Судя по сюжету, автор картины хотел сказать нам этим названием следующее: «Не переживайте, всегда можно исправить ошибки прошлого. А сегодня пейте, курите, гуляйте, ведь у вас ещё всё впереди». Картина повествует о встрече бывших одноклассников, которых собрал печальный повод – смерть товарища. Хотя слово «товарищ» – довольно громкое для данной ленты, потому что здесь нет даже малейшего намека на дружбу или какие-то иные положительные человеческие отношения и чувства.

Герои картины – повзрослевшие ученики 11-го «Б» класса, словно олицетворяют все деградирующие слои нашего общества. Как это часто бывает в современных лентах, в фильме нет ни одного положительного персонажа. Собравшиеся одноклассники – глубоко несчастные люди, которые втихаря ненавидят друг друга настолько, что пронесли свои горькие и болезненные воспоминания через всю жизнь. Фильм про неожиданную встречу людей, которые 10 лет сидели за одной партой, мог бы быть наполнен большим количеством веселых радужных детских воспоминаний (вспомните советский фильм «Однажды двадцать лет спустя»), историй о том, как их когда-то объединило общее дело, или как они вместе ходили в поход. Но не тут то было! Им вовсе не до веселья. Ненависть и злоба, желание доказать своё превосходство или поглумиться – вот, что выливают друг на друга через столько лет герои картины. Ещё один интересный момент – в персонажах абсолютно, просто напрочь отсутствует хотя бы маленькая доля человечности. Даже похороны для них не повод отбросить свою циничность, наглость и похоть…

Особенно обескураживает, когда нам через экран навязывают образы грязных и распущенных женщин. И все героини данного фильма именно такие: они развратны и готовы на самые низкие и непристойные поступки, оправдывая себя тем, что жизнь-то проходит и «надо успеть пожить». Это всё тот же девиз Пепси-колы «Бери от жизни всё», только исполненный в художественном, а не рекламном стиле.

Одна из героинь – Людмила – эдакая звезда класса, реализовала себя в Европе как элитная стриптизерша, со всеми вытекающими. Ещё одна дама – Галя, разочаровавшись жизнью в столице, в которой «совершенно нет мужчин», вешается на всех без разбору одноклассников, так как считает, что ей уже пора рожать. Заметьте, не создавать крепкую здоровую семью, а просто рожать – от кого, на самом деле, не так важно. Третья героиня – Маша, женщина замужняя, но приехала на похороны вовсе не со своим супругом, а с мужчиной, который еще со времен школы в неё влюблен, ну а любовь свою он стремится выразить только лишь физически, дабы компенсировать юношеские комплексы. И она, в общем-то, не отталкивает его. Он для неё – отличный повод отомстить и помозолить глаза теперь уже своей первой любви – парню, который ведёт себя весь фильм как хамовитый подросток-беспредельщик и даже на кладбище разгуливает пьяный с женщиной легкого поведения. Но Маша, тем не менее, активно старается привлечь его внимание и соблазнить, что, к слову, ей и удаётся к концу ленты. Словом, женские образы настолько грязные и низкие, что после просмотра хочется помыться.

Конечно же, мужские персонажи абсолютно ничем не уступают. Через героев так называемого «сильного пола» режиссёр решил показать нам жестокость, глупость, пьянство, неуважение к женщинам, малодушие, злопамятность, потребительство и другие характерные черты подонков и отбросов общества. Актерский состав довольно профессионален, что помогает картине выглядеть правдоподобно и очень привлекательно для массового зрителя, ведь многие могут пойти на ленту, узнав об участии в ней любимых артистов, либо поддавшись рекламе, звучавшей даже в новостных выпусках:

Реклама фильма «Жизнь впереди» в новостном выпуске НТВ:

Отечественные режиссёры продолжают снимать фильмы, которые по своей сути являются самой настоящей диверсией против нашего народа и государства (чего стоит хотя бы последняя картина Звягинцева «Нелюбовь», отправленная на Оскар). Ведь если опираться на сюжет и всё то, что транслируется с экрана: в России не осталось ни одного порядочного, честного, доброго, благородного человека.

Почему я считаю, что автор навязывает нам через фильм именно образ целой страны? Да потому что школьный класс – это как раз маленькая модель социума, в котором в реальной жизни всегда присутствует деление на абсолютно разных по поведению людей. Конечно же, в каждом классе есть и хулиганы, но их, как правило, меньшинство. А здесь, наоборот – нет ни одного человека с большой буквы, все бывшие ученики – морально падшие люди. Это хитрая аналогия с целым обществом. Режиссер говорит – посмотрите: вся Россия состоит из несчастных, нереализованных, озлобленных людей. Или, может быть, единственным достойным человеком класса был тот самый умерший товарищ? – Но нет, умер-то он тоже от порока – от пьянства.

Есть в картине одна пара, которая на протяжении всего фильма кажется довольно благополучной и счастливой, особенно на фоне деградации остальных героев, но к концу ленты семью очерняют настолько, что сложно себе представить что-то более похабное. Беременная женщина, мама уже почти троих детей, предлагает «услуги» своего мужа, который в предыдущем кадре укачивает дочурку и мило поёт ей песню, подруге на ночь в качестве, цитирую: «хорошего осеменителя». Просто подруга очень хочет ребёнка – это же отличный повод для подобных предложений. Что этим хотел сказать нам режиссер, товарищ Карен Оганесян? – Что людей в стране не осталось, остался один скот, осеменяющий друг друга? Лично я не могу согласиться с данным метафорическим посланием. «Жизнь впереди» – оскорбление и хамство.

Причем, заявленный жанр фильма – комедия, но смеяться над подобными фильмами могут только люди с деформированной психикой, не осознающие, какой эффект на общество оказывает популяризация таких моделей поведения, и к чему ведёт нивелирование угрозы порока с помощью положительных эмоций, вызванных смехом.

Не над чем здесь смеяться, господа. Вдумайтесь, сама сюжетная линия разворачивается вокруг драматического события, но почему-то нам отчаянно продолжают навязывать смех. «Смейтесь! Человек умер, а его «друзья» плевать на это хотели! Это же очень смешно! Только не включайте голову, просто смейтесь! Жена изменяет мужу, а муж жене. Так весело. Съешьте попкорна и продолжайте хохотать. Все герои пьяные и никчёмные, а вы смейтесь, так вам легче будет деградировать».

Конечно же, найдутся те, кому действительно будет смешно видеть подобное на экране, но уверена, многие будут возмущены так же, как и я. И, кстати, выходя из кинозала, я действительно слышала множество негативных отзывов от молодежи вокруг. Слава Богу, несмотря на то, что нам уже так открыто и нагло навязывают самые непотребные модели поведения через экран, люди ещё не потеряли способность различать плохое и хорошее. Но, конечно же, очень грустно, что есть и такие, кто считает такие фильмы экранной проекцией нашей текущей жизни. И здесь важно помнить золотую истину, что телевидение не отражает реальность, а формирует её. Судя по тем лентам, которые транслируются сегодня на всю страну, цели сформировать здоровое общество у кино- и теле индустрии даже близко нет. Поэтому, будьте бдительны, пусть человечность и совесть станут бессменными цензорами, подсказывающими нам, над чем смеяться допустимо, а над чем стоит скорее плакать.

Наркотики

Каждая вторая сцена напичкана разными вариантами употребления алкоголя. Даже беременная женщина попивает с подругой вино, что позиционирует его как безвредный напиток.

Секс

Пошлость не просто неприкрытая, а абсолютно откровенная. Распущенность всех без исключения героев выставляется абсолютной нормой. Грязь льется с экрана с самого первого кадра.

Насилие

Насилие в данной картине присутствует в большом количестве, и его пытаются выставить как нечто весёлое. Мордобой между бывшими одноклассниками – повод посмешить массового зрителя. Похищение бывшей одноклассницы также приправлено юмором и выставлено, как забавный эпизод.

Мораль

Фильм «Жизнь впереди» нацелен на активную деградацию и моральное разложение массовой аудитории по всем возможным фронтам. Картина дискредитирует весь образ российского народа, так как школьный класс является аналогом маленькой модели социума, но при этом все потребности героев сведены к удовлетворению своих низменных инстинктов. Картина содержит множество негативных посылов, связанных с пропагандой алкоголя, разврата, глумлением над физически более слабыми, очернение образа женщины, в частности матери. Пошлость и грязь скармливаются зрителю с помощью острой приправы из циничного смеха. Евгения Песенникова

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Источник: whatisgood.ru