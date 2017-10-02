4-летний мальчик вспомнил 55 фактов из своей прошлой жизни

В четырёхлетнем возрасте Райана стали мучить ночные кошмары, а через год мать услышала от него: «Я кем-то уже был в этой жизни».

Мальчик часто рассказывал матери о Голливуде, который воспринимал как родной дом, и просил её отвезти туда. Он упоминал о встрече со звёздами Голливуда, типа Риты Хейворт, своём участии в постановках на Бродвее, работе в агентстве, клиенты которого часто меняли свои имена. Кроме того, в памяти малыша осталось название улицы, где он жил в прошлой жизни.

Синди, мать мальчика, занялась поиском информации, озвученной сыном, в домашней библиотеке. К удивлению, она обнаружила фотографию человека, которым считал себя Райан в предыдущей жизни.

Подключив к делу известного психиатра Университета Вирджинии Джима Такера, Синди занялась расследованием фактов.

Через две недели Такер выяснил, что на фотографии изображён Марти Мартин, работавший статистом, а позднее голливудским агентом. Умер он в 1964 году.

Мартин действительно выступал на Бродвее и работал в агентстве, клиенты которого имели псевдонимы. Проживал Марти по адресу, указанному Райаном: дом 825 на улице Север Роксбери Драйв в Беверли Хиллз.

Мальчик знал также о сёстрах Мартина, сколько раз он был женат и сколько имел детей. Сохранились у него воспоминания и о домработнице афроамериканского происхождения.

Райан назвал 55 фактов из жизни Мартина. Однако со временем он стал их забывать.

Историю о Райане психиатр изложил в своей статье о фактах реинкарнации от 2008 года. Джим Такер считается ведущим специалистом в этой области.

Он отметил, что о прошлой жизни обычно вспоминают маленькие дети в возрасте 1,5 года. Годам к 6–7 эти воспоминания стираются из памяти, поскольку дети идут в школу и получают массу новых впечатлений.

Что известно науке о реинкарнации?

В своих исследованиях Такер выявил ряд закономерностей:

средний возраст на момент смерти «переселившегося в новое тело» человека составляет 28 лет;

о прошлой жизни помнят дети в возрасте 2–6 лет, из них 60% — мальчики;

70% детей сообщили, что они умерли неестественной смертью;

90% детей сообщили, что имели в прошлой жизни тот же пол;

средний промежуток между датой смерти и новым рождением составляет 16 месяцев;

20% детей помнят о периоде между смертью и новым рождением.

Психиатр Университета Вирджинии Джим Такер. Скришот: Великая Эпоха/youtube.com

Иногда дети рассказывают о том, что взлетали и видели своё тело. Некоторые говорят, что попадали в другие миры, что их водили к будущим родителям, и о целом ряде других переживаний.

«Мы изучили 2500 случаев, и у нас есть база данных, в которой мы каждому случаю присваиваем индекс по 200 параметрам, — сообщил Такер изданию Epoch Times. — Из группы случаев мы можем увидеть систему, которую не всегда увидишь, рассматривая отдельные случаи».