Россия не теряла Украину, она сдала ее со своим прошлым

Украинская Сумщина граничит сразу с тремя российскими областями — Брянской, Курской и Белгородской. Казалось бы, здесь никто и никогда не делил собственную жизнь по границе между русским и украинским. Потому что из века в век жили вместе, одним хлебом, одной войной и победой.

И вот сейчас, под занавес учебного года, в областном центре Сумы семиклассник доносит властям на директора школы и учительницу, посмевших общаться на русском языке. Директора немедленно уволили, педагогу впаяли строгий выговор. Бдительный ученик получил грамоту за патриотизм.

— Да, мы опираемся на жесткие меры, но только такие меры могут избавить наших людей от влияния пропаганды Кремля. Скоро русский язык забудут все — по крайней мере, у нас! — явно гордятся ситуацией в управлении образования Сумской администрации.

Как могло произойти такое? Ответ предельно прост и конкретен. Он — в листке из архива. Июнь 2005 года, письмо-приглашение от ОЮРС — Организации Юных Разведчиков Сумщины. Это скауты, наши православные скауты, аналог Организации Российских Юных Разведчиков. Неподалеку от старинного Путивля сумские скауты организовали летний лагерь «Софрониева пустынь». В первую июльскую смену ожидался заезд 200 ребят.

Вместе с письмом архив хранит организационную смету ОЮРС. Затраты на форменную одежду, продукты питания, на спортивный и игровой инвентарь, транспорт, медицинское обеспечение, охрану, в общем «на все про все» — 33.650 гривен. Не поверите, курс к доллару тогда был один к пяти. То есть, на июль-август 2005 года скаутам Сумской области требовалось шесть тысяч долларов. Смешной «жигуленок» стоит дороже.

Они не достали денег. И масштабного скаутского лагеря у монастырской горы под названием Чудная тоже не было. Российское посольство в Киеве и Россотрудничество отказали в помощи. Какие-то мальчишки, разведчики, палатки — не надо. Иное дело отмывать огромное количество денег на помпезных «форумах российско-украинской дружбы» и приглашать солидных людей на официальные фестивали.

Тогда шел первый год президентства Ющенко и четвертый, когда должность Чрезвычайного и полномочного посла РФ на Украине занимал Черномырдин. Обычно на праздник Дня России Виктор Федорович устраивал огромные, лукулловские приемы. В российском посольстве обпивалась и объедалась элитными разносолами толпа киевской политической мрази, вплоть до откровенных неонацистов типа Корчинского — главаря бандеровского «Братства» *, лично казнившего русских солдат в Чечне.

— Черномырдин был очень приятной фигурой… Он устраивал грандиозные попойки, по высокому классу, — вспоминает пан Корчинский. Москва тоже до сих пор любит вспоминать веселые поговорки-«черномырдинки». Однако почему-то напрочь забылась его гибельная программная концепция: мол, контроль над украинской экономикой сам по себе позволит России решить тут все политические проблемы. А русские общественные организации Украины при таком раскладе не нужны в принципе. Наоборот, только мешают установлению желанного «экономического контроля».

Его лучший друг Леонид Данилович Кучма по достоинству оценил всю прелесть такого подхода. Автор книги «Украина не Россия», президент Кучма поначалу не решался ударить по русским организациям. Депутаты Конгресса русских общин продолжали работать в Верховной Раде, общественные движения разрастались от Харькова и Донецка, до Одессы и Львова. Но когда идею их уничтожения подсказал сам Виктор Черномырдин, за свой второй президентский срок Леонид Кучма развернулся во всю.

Фактически перед властью РФ поставили дилемму. Вы сможете получать экономические и, возможно, политические преференции только в том случае, если отступитесь от русского населения Украины. Вопрос предельно конкретный — пророссийские общественные организации должны были исчезнуть как явление. Продолжайте лепить «вареники дружбы» и петь пьяные песни на фестивале «Славянское единство» у черниговского монумента «Три сестры», где украинский кордон сходится с Россией и Беларусью. Но работать в широком общественном поле прекращайте — или мы перекроем вашу сладкую бизнесовую выгоду.

Именно Кремль отступился. Знаковым событием стал 300-летний юбилей Полтавской битвы, когда советник президента России Черномырдин привез руководителя администрации президента Сергея Нарышкина к памятнику казакам, сражавшимся за Мазепу.

Поначалу наши выдерживали удар. Серьезные промышленные структуры и предприниматели юго-востока продолжали поддерживать соотечественников. И тогда на них накатил тотальный пресс украинских налоговиков, СБУ, прокуратуры, пожарных и санэпидемстанций. Стало предельно понятно, что по личной отмашке Кучмы государственная машина готова смять любого, кто даст хоть одну гривну на развитие русского движения.

Например, под занавес 90-х только в одном Киеве действовало больше десятка мощных отрядов православных скаутов, активно сотрудничавших с российским ОРЮР. В 2005-м не осталось ни одного! Зато год за годом совершенно беспрепятственно ширились и развивались организации украинских националистов. Западные гранды лились рекой, штатовские тренинги шли один за другим. Пока «дурни-москали» думали, что реально контролируют самостийную экономику, крестоносцы во главе со Збигневом Бжезинским шаг за шагом готовились захватить Украину целиком, без остатка.

Старичье РУХа — чепуха в сравнении со щедро взлелеянной молодью из западенского скаутского «Пласта» или юными боевиками «Тризуба им. Степана Бандеры» **. Почти смешно, но один из основателей «Тризуба», нынешний лидер «Правого сектора» *** Дмитро Ярош вышел из Днепропетровщины. Его деятельностью с самых первых шагов лично руководил глава СБУ, американский резидент Валентин Наливайченко.

Тогда они демонстративно плевать хотели на долю в добыче руды и хорошие проценты по продаже бензина. Потому что прекрасно знали — когда возьмут власть, возьмут все. Псы оказались правы. Вспоминается «оранжевая революция». Сразу после первого майдана в приемной нового президента Виктора Ющенко целые сутки дожидался аудиенции хозяин крупнейшей российской нефтяной компании. 9-е место в списке Forbes униженно выпрашивал сохранить собственные структуры на украинской территории. Нетрудно представить, какие условия перед подобными ходоками поставил «голодоморный» победитель.

Весной 2007-го, в самый разгар ющенковщины, довелось побывать в Ромнах, райцентре Сумской области. Специально зашел в городской краеведческий музей, чтобы посмотреть экспозицию, посвященную здешнему уроженцу, выдающемуся советскому физику, академику Иоффе. В соседнем зале разместилась выставка детских работ на тему «Моя Украина». Поразительно было видеть, что изобразили 10−12-летние хлопчики и девчата. Большинство намалевало казака с саблей и чубом-оселедцем. Остальное — хаты, садочки, веночки.

Шароварный наци-кич уже тогда стал детским восприятием собственной страны. Их сознание сузили от 1/6 части Земли до самостийного хутора, причем сузили целенаправленно и последовательно. Янукович лишь продолжил дело уничтожения русского духа на Украине. Именно при нем нацисты получили абсолютный общественный карт-бланш, а реально действующие российские организации были зачищены практически до основания.

Что делать мальчикам, которые хотят идти в поход? Молодость — время романтики и боя. И выход оказался — становиться под другие знамена. Да, чужие знамена, но других ведь нет. Быстро выросли десятилетние авторы рисунков с казаками и хатами. Сами отрастили себе чубы и расселись по бесплатным автобусам «Сумы-Киев», чтобы ехать на баррикады Евромайдана.

До сих пор душа не может согласиться, как же бездарно и предательски сдала Россия этот овеянный русской славой край. Когда поляки разбили под Берестечком войска Богдана Хмельницкого, не желающее принимать католическую веру население бежало на восток. Между реками Псел и Сума встала казацкая крепость, оберегавшая подступы к Русскому государству. Трижды в середине XVII века она выдерживала набеги Крымского ханства. Несмотря на осаду, татарам ни разу не удалось захватить город. Отличились сумские казаки в боях с турками, участвовали в Азовском походе.

На рубеже XVII—XVIII вв. тщанием казацкого полковника Кондратьевапостроена Свято- Воскресенская церковь. Пан полковник лично встречал в Сумской крепости Петра I. Самодержец прожил тут больше месяца. Отпраздновал Новый год, издал Манифест к малороссийскому народу с осуждением гетмана Мазепы и принял парад российских войск. Именно отсюда российские гренадеры пошли громить Карла XII. На слуху российских историков имена Сеславина, Дорохова, Давыдова — знаменитых командиров Сумского и Ахтырского гусарских полков,, прославившихся героическими рейдами по французским тылам в 1812 году. Но редко кто вспомнит об их предшественниках, казаках Сумского и Ахтырского слободских полков, которые зимой 1708−1709 гг. своей партизанской войной готовили великую победу под Полтавой.

Историческая нелепость — ныне Свято-Воскресенский кафедральный собор в Сумах захвачен новыми мазепинцами и передан раскольничьему Киевскому патриархату. Словно не было прусского похода Сумского слободского полка в Семилетней войне, победных сражений в составе Екатеринославской армии фельдмаршала Потёмкина, взятия Перекопа, осады Очакова, штурма Измаила.

Всего час неспешной езды на юг от Сум — славный городок Ахтырка. Один из старейших полков Русской Императорской армии — легендарные ахтырские гусары. Полковой праздник — 2/15 июля, в честь Чудотворной Иконы Ахтырской Божией Матери. Их потрясающий военный путь начался еще в 1760-м, при рейде русской армии на Берлин. Вскоре ахтырцы успешно сражаются с турками в составе корпуса генерал-майора А.В.Суворова. Еще через три десятилетия Ахтырский полк под общим командованием Суворова наголову громит поляков Тадеуша Костюшко.

Невероятной славой покрыли себя гусары с первых дней вторжения Наполеона в пределы России. Цепь кровавых боев вплоть до Бородинской битвы, где всадники Ахтырки сражались у Багратионовых флешей и бросались в отчаянные кавалерийские атаки на кирасир Латур-Мобура.

Еще накануне Отечественной войны адъютант князя П.И.Багратиона, лихой гусар и известный поэт Денис Васильевич Давыдов испросил позволения встать в ряды Ахтырского полка. Был зачислен командиром 1-го батальона. Разработал и воплотил в жизнь идею «летучих» армейских соединений в тылу противника. Его партизанский отряд изначально состоял из 50 ахтырцев и 80 донских казаков.

За 1812 год полк наградили серебряными трубами с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России». Вскоре грянул Заграничный поход и знаменитая «битва народов» под Лейпцигом. Весна 1814-го, Ахтырский полк уже под командованием Д. В. Давыдова, вступает в Париж. Награда — Георгиевский Штандарт «в воздаянии отличного мужества и храбрости». Ахтырскими гусарами были философ Чаадаев, мэтр русского романса, автор знаменитого «Соловья» Алябьев и командир полка декабрист Муравьев.

Что еще рассказать об украинской Ахтырке, ставшей воплощением русского имени? Первая Мировая, три первых Георгиевских кавалера посмертно — павшие смертью храбрых братья-гусары Борис, Гурий и Лев Панаевы. Полк словно впитал в себя исторический разлом России. Тогда в составе ахтырцев служили еще два брата, потомки поэта Лермонтова — Владимир и Александр. Революция развела братьев навсегда. Александр сражался в Белой армии, под сохраненным императорским Штандартом. Успел эвакуироваться из Феодосии и умереть в Сербии в конце войны, до прихода Советов. Владимир перешел на сторону большевиков и стоял у истоков формирования 1-й Конной армии Буденного. В годы репрессий строил Беломоро-Балтийский канал, заведуя гужевым транспортом. С учетом прежних заслуг срок сократили, но оставили на поселении в Карелии.

Во время Великой Отечественной Владимир Лермонтов был затребован в Оборонстрое. Ровно через год после смерти Сталина бывший полковник Ахтырского гусарского полка, персональный пенсионер Владимир Михайлович Лермонтов скончался в Пятигорске и по удивительному стечению обстоятельств похоронен, всего в 10 метрах от первой могилы своего знаменитого предка.

Вот факты, которые звучат легендой. У нынешней Ахтырки другие герои. Городок тихо хоронит контрактника АТО, старшего водителя инженерно-саперной роты 25-летнего Сашу Бондаря. На колени поставили соседний Конотоп, чтобы проводить в последний путь студента-«правосека» Андрея Кривича. Хлопец учился в Сумском педагогическом, решил стать крутым бойцом тактической группы «Сапсан», погиб от снайперской пули на Светлодарской дуге. Еще одни сумские похороны — сержант ВСУ 11-го отдельного мотопехотного батальона Сергей Стеций. Воевал под Донецком, а умер на учениях в Одесской области. Официальная версия — сердце не выдержало перегрузок. Сослуживцы говорят, бухать меньше надо. Отпели военного во все том же Свято-Воскресенском кафедральном соборе Киевского патриархата.

…Кстати, о школьнике из Сум, настучавшем на свою классную руководительницу и директора, разговаривавших «москальскою мовою». Мальчик жалуется, что одноклассники и педагоги начали относиться к нему с презрением. Родители вынуждены перевести ребенка в другое учебное заведение.